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Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Bình An: Tiết kiệm ngân sách nơi nhỏ giọt, chỗ khổng lồ [Kỳ 1]

Khảo sát hàng loạt gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Bình An (tỉnh An Giang) cho thấy bức tranh đối lập về hiệu quả kinh tế. Có gói thầu đấu thầu cạnh tranh giúp tiết kiệm lên tới 23,33%, nhưng cũng có dự án hàng tỷ đồng chỉ giảm giá 0,56%.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến giữa năm 2026, Phòng Kinh tế xã Bình An (tỉnh An Giang) đã công bố 20 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng số 63 gói thầu, đóng vai trò là chủ đầu tư quản lý trực tiếp nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương. Các dự án này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây lắp hạ tầng giao thông, thủy lợi và mua sắm hàng hóa phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo dữ liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tổng giá trị trúng thầu của các gói thầu có kết quả hợp lệ tại cơ quan này đạt hơn 16,89 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm trung bình ghi nhận ở mức 4,67%.

Tuy nhiên, khi đi sâu phân tích chi tiết từng báo cáo đánh giá E-HSDT và các quyết định phê duyệt do Trưởng phòng Danh Phương ký, bức tranh đấu thầu tại địa phương này lại bộc lộ những mảng màu đối lập về tính cạnh tranh cũng như mức độ hiệu quả kinh tế mang lại cho ngân sách.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự đối lập này, đồng thời cũng là một điểm sáng về đấu thầu cạnh tranh, nằm ở gói thầu số 01: Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Bình An (Mã TBMT: IB2500491090). Theo Quyết định số 63/QĐ-PKT ngày 12/12/2025 do ông Danh Phương, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình An ký phê duyệt, gói thầu này áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá dự toán là 2.391.745.715 đồng. Điểm nổi bật của dự án này là sự tham gia cạnh tranh thực chất và khốc liệt của 4 nhà thầu và liên danh nhà thầu.

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Quá trình đánh giá E-HSDT diễn ra vô cùng gắt gao. Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Nhi và Công ty TNHH TVXD Huy Phát Kiên Giang (đưa ra giá đánh giá 2.032.216.710 đồng) đã bị loại do không đạt về năng lực và kinh nghiệm (cụ thể là không đạt về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo phiếu chấm của thành viên tổ chuyên gia).

Kết quả chung cuộc, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Cần Thơ và CTCP Thương mại Kỹ thuật Xây dựng Phát Đạt đã trúng thầu với giá 1.833.673.173 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức cực kỳ ấn tượng là 23,33% (tương đương tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 558 triệu đồng). Mức giảm giá sâu này xuất phát từ việc thông tin được công khai, buộc các nhà thầu phải chủ động cắt giảm tối đa lợi nhuận để giành quyền thi công.

Thế nhưng, kịch bản cạnh tranh mang lại hiệu quả to lớn này lại không hề xuất hiện ở một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác trên cùng địa bàn. Tại gói thầu số 01: Xây dựng mới thuộc dự án Đường tổ 8 ấp Xà Xiêm (Mã TBMT: IB2500463615), dù cũng được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, kết quả lại ghi nhận sự chênh lệch lớn.

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-PKT ngày 12/12/2025, dự án có giá dự toán là 2.577.655.189 đồng. Gói thầu này chỉ thu hút được 2 đơn vị tham gia. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Vạn Thuận Phát đã bị Tổ chuyên gia đánh giá trượt với lý do không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm (nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công). Đáng chú ý, dù Chủ đầu tư đã phát hành văn bản yêu cầu làm rõ, bổ sung tài liệu đến 2 lần, kết quả đánh giá đối với Vạn Thuận Phát vẫn là không đạt.

Sau khi đối thủ duy nhất bị loại ở vòng kỹ thuật, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hải Đăng Kiên Giang đã thuận lợi bước vào vòng tài chính và trúng thầu với giá 2.563.123.902 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức "nhỏ giọt" 0,56%, tức là chỉ giảm được hơn 14 triệu đồng cho một dự án có quy mô hơn 2,5 tỷ đồng. Sự chênh lệch quá lớn về tỷ lệ giảm giá giữa các gói thầu cùng hình thức trên địa bàn xã Bình An khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về công tác khảo sát, lập dự toán cũng như hiệu quả thực chất của công tác mời thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: Dấu hỏi về hiệu quả kinh tế từ những gói "chỉ định thầu" đồng loạt tại xã Bình An

Yêu cầu về tính cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm người đứng đầu trong đấu thầu

Căn cứ Điều 6 và Điều 8 Mục 1 Chương II Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), mục tiêu cốt lõi của hoạt động lựa chọn nhà thầu là phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Cụ thể hóa tinh thần này, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ (Về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu) đã quy định rất rõ: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả công tác đấu thầu tại đơn vị mình quản lý.

Đối với các gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi qua mạng, tổ chức/cá nhân lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) phải đảm bảo tuyệt đối không đưa ra các điều kiện, tiêu chí kỹ thuật nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Việc một số gói thầu xây lắp giá trị lớn nhưng có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp (dưới 1%) cần được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành hậu kiểm khâu lập, thẩm định dự toán gói thầu và rà soát lại toàn bộ quy trình đánh giá E-HSDT nhằm bảo đảm không có sự thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

#Hiệu quả đấu thầu xã Bình An #Chênh lệch tỷ lệ tiết kiệm ngân sách #Cạnh tranh trong đấu thầu #Quy trình và minh bạch đấu thầu #Vai trò người đứng đầu trong quản lý dự án

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Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, điểm chung của 19 gói thầu thuộc 11 dự án hạ tầng cơ sở đầu năm 2026 tại phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm rập khuôn, mà còn bộc lộ rõ ở quy trình phê duyệt hồ sơ mang đậm dấu ấn cá nhân của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư.

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Phường Bình Thuận: Vai trò của các đơn vị tư vấn và trách nhiệm người đứng đầu [Kỳ 4]

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Đơn vị "hạt nhân" trong vai trò này là Công ty TNHH XL - TM T-Cons. Tại các dự án đường Cầu Tràn hay đường Hàm Phú - Thuận Minh, Công ty T-Cons không chỉ trúng thầu gói Tư vấn QLDA mà còn là đơn vị đứng tên trình các tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói xây lắp.

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Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả vốn tại xã Tân Tiến [Kỳ 4]

Với tư cách người ký phê duyệt hàng loạt gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến, Lâm Hoàng Trí đóng vai trò then chốt trong việc quản lý ngân sách đầu tư công.

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Tính đến cuối tháng 4/2026, 30 gói thầu được triển khai nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 468 triệu đồng trên tổng giá trị thầu hơn 16 tỷ đồng. Đặc biệt, các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm (giá 2,8 tỷ đồng) hay Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh (giá 3,7 tỷ đồng) đều có tỉ lệ giảm giá sau đấu thầu rất thấp, dao động quanh mức 1,2%.

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