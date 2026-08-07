Dự luật đề xuất bỏ 40 điều kiện kinh doanh, phân quyền mạnh cho địa phương

Dự thảo Luật sửa đổi 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đề xuất cắt giảm 40 thủ tục hành chính, 40 điều kiện kinh doanh.

Sáng 7/8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình Quốc hội Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Đề xuất cắt giảm 40 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Media Quốc hội.

Dự luật sửa đổi 10 luật gồm: Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Khí tượng thủy văn và Luật Đê điều.

Điểm đáng chú ý nhất là việc sửa đổi 8 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục và bãi bỏ 40 điều kiện kinh doanh. Đồng thời, dự thảo sửa đổi 4 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết.

Theo Chính phủ, dự án Luật chỉ luật hóa các nội dung của Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP, không làm phát sinh chính sách mới, ngoại trừ việc hoàn thiện một nội dung của Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP về cơ chế đặc thù trong lĩnh vực khoáng sản. Dự kiến Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Một nội dung đáng chú ý khác là sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản để bổ sung đầy đủ đối tượng được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ các công trình, dự án trọng điểm. Theo cơ quan soạn thảo, quy định hiện hành còn thiếu dẫn chiếu pháp lý, khiến quá trình cấp phép kéo dài, ảnh hưởng tiến độ triển khai nhiều dự án.

Đề nghị làm rõ cơ chế hậu kiểm khi cắt giảm thủ tục

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết cơ quan thẩm tra thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật, đồng thời đánh giá hồ sơ dự án được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm điều kiện trình Quốc hội xem xét theo thủ tục rút gọn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Media Quốc hội.

Tuy nhiên, Ủy ban lưu ý Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP mới được triển khai hơn hai tháng nên việc luật hóa các quy định cần được đánh giá kỹ về tính khả thi và đồng bộ. Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo Luật, đặc biệt là cơ chế hậu kiểm đối với các thủ tục được cắt giảm; bảo đảm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính phải gắn với quản lý rủi ro, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và cơ chế giám sát hiệu quả. Đồng thời, việc phân cấp, phân quyền cần phù hợp với năng lực thực thi của chính quyền địa phương.

Đối với từng luật được sửa đổi, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản đồng thuận với chủ trương cải cách, song đề nghị bổ sung các quy định về hậu kiểm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; cơ chế rà soát định kỳ đối với thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường phối hợp trong quản lý nguồn gen vật nuôi quý hiếm; tiếp tục phân quyền hợp lý trong lĩnh vực thú y, khoáng sản và hoàn thiện các quy định về quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn để bảo đảm tính minh bạch và khả thi khi triển khai.

Kết luận thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải khẳng định hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất theo trình tự, thủ tục rút gọn.