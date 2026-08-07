Tiểu máu kéo dài, cụ ông 85 tuổi được cắt toàn bộ bàng quang do ung thư

Tiểu máu kéo dài tưởng là bệnh lý thông thường, người đàn ông 85 tuổi được chẩn đoán ung thư bàng quang, phải cắt toàn bộ bàng quang để điều trị triệt căn.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa thực hiện thành công đại phẫu cắt bàng quang toàn bộ cho bệnh nhân 85 tuổi là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc thăm khám sớm khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tiểu máu kéo dài. Qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh mắc u bàng quang và chỉ định phẫu thuật triệt căn nhằm loại bỏ hoàn toàn tổn thương, hạn chế nguy cơ tiến triển của bệnh.

Đây là một trong những đại phẫu phức tạp của chuyên ngành Ngoại Tiết niệu, đặc biệt khi người bệnh đã 85 tuổi. Phẫu thuật không chỉ đòi hỏi xử lý khối u mà còn phải đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ tai biến trong và sau mổ.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau quá trình hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật do BSCKII Bùi Trường Giang, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, cùng BSCKI Vũ Văn Bỉnh và ThS.BS Lại Minh Hoàn thực hiện, phối hợp với ê-kíp Gây mê hồi sức gồm BSCKII Lê Nguyễn An, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, BSCKI Đỗ Văn Khuê và điều dưỡng Tạ Thị Kim Cúc.

Ca phẫu thuật kéo dài 205 phút. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ bàng quang và tuyến tiền liệt, nạo vét hạch chậu hai bên theo nguyên tắc điều trị ung thư, đồng thời sinh thiết tức thì diện cắt niệu quản để đánh giá tổn thương. Sau khi cắt bỏ bàng quang, ê-kíp tạo đường lưu thông nước tiểu bằng kỹ thuật đưa niệu quản ra ngoài da.

BSCKII Bùi Trường Giang cho biết, đây là kỹ thuật có độ khó cao do phải bóc tách trong vùng tiểu khung - nơi tập trung nhiều mạch máu, thần kinh và các cấu trúc giải phẫu quan trọng. Việc nạo vét hạch chậu cũng đóng vai trò quan trọng trong đánh giá giai đoạn bệnh và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư.

Toàn bộ quá trình phẫu thuật được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo cầm máu tốt và an toàn cho người bệnh.

Sau mổ, người bệnh được áp dụng phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng kết hợp giảm đau đa mô thức. Đây là phương pháp giúp kiểm soát đau hiệu quả sau phẫu thuật lớn, tạo điều kiện để người bệnh vận động sớm, giảm biến chứng và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối đối với phẫu thuật điều trị ung thư. Điều quan trọng là người bệnh được đánh giá toàn diện về tình trạng sức khỏe, các bệnh lý đi kèm và có kế hoạch gây mê, hồi sức phù hợp nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo, tiểu máu không nên được xem là triệu chứng thông thường. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị, đặc biệt đối với các bệnh lý ác tính như ung thư bàng quang.

Khi nào tiểu máu cần đi khám ngay? - Tiểu ra máu kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần. - Tiểu máu không kèm đau hoặc không rõ nguyên nhân. - Tiểu máu kèm tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hạ vị hoặc hông lưng. - Người trên 50 tuổi, đặc biệt có tiền sử hút thuốc lá hoặc mắc bệnh lý đường tiết niệu, cần được thăm khám sớm để loại trừ ung thư bàng quang.

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