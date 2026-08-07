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Chính trị

Ngày 7/8, Quốc hội thảo luận về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế

Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra đối với 3 dự án luật, thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về hai dự thảo nghị quyết quan trọng.

Thiên Tuấn

Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, trong phiên họp buổi sáng 7/8, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển đô thị; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án luật này.

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Quốc hội tiếp tục bàn những nội dung quan trọng.

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra đối với hai dự án luật nêu trên.

Sau phiên họp toàn thể, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về cả ba dự án luật, gồm: Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Cuối buổi, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Công an sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

#Quốc hội #kinh tế #nghị quyết #cơ chế đặc thù #dự án luật #đô thị

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