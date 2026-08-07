Lực lượng Houthi tấn công Ả Rập Xê Út, nhiều dân thường bị thương

Theo quân đội Ả Rập Xê Út, hơn 10 dân thường tại nước này đã bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

AP dẫn thông tin từ Turki al-Malki, người phát ngôn của quân đội Ả Rập Xê Út, cho biết hơn 10 dân thường, trong đó có một em nhỏ 4 tuổi, đã bị thương hôm 6/8 sau một loạt cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào vùng Najran, Ả Rập Xê Út.

"Lực lượng Houthi đã nã pháo một cách bừa bãi vào các mục tiêu dân sự. Đây là hành vi vi phạm trắng trợn Luật Nhân đạo Quốc tế thông thường thông qua việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường và các mục tiêu dân sự", ông al-Malki cho biết trong một bài đăng trên mạng X.

Người phát ngôn của quân đội Ả Rập Xê Út, ông Turki al-Malki. Ảnh: SPA.

Vụ tấn công diễn ra chỉ giờ sau khi lực lượng Houthi nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công khác nhằm vào miền trung và phía đông Yemen, khiến ít nhất 30 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương.

Một thủ lĩnh Houthi xác nhận cuộc tấn công nhắm vào quân đội Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và hàng trăm người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Theo các quan chức Yemen, cuộc tấn công nhắm vào các doanh trại của lực lượng Chính phủ (Yemen) được quốc tế công nhận tại các tỉnh Marib và Hadramout.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saree, thông tin rằng cuộc tấn công vào các doanh trại ở tỉnh Marib và Hadramout được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, nhằm đáp trả việc các lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tăng cường hoạt động ở miền đông Yemen.

Lãnh đạo Houthi cho biết, cuộc tấn công đã khiến "hàng trăm lính đánh thuê Ả Rập Xê Út" thương vong, đồng thời phá hủy nhiều doanh trại, kho chứa, xe quân sự và vũ khí.

Quân đội Yemen chỉ công khai thông báo rằng cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào các doanh trại của họ đã gây ra thương vong cho binh lính, nhưng không đưa ra con số cụ thể về số người thiệt mạng.