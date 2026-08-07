Phường Lang Biang-Đà Lạt: Công ty Trần Quốc Tuấn được chỉ định gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Trần Quốc Tuấn đang tham gia thực hiện và dự thầu tại một số gói thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) cho thấy doanh nghiệp này có kết quả tham gia đấu thầu đáng chú ý tại một số chủ đầu tư.

Cụ thể, ngày 30/6/2026, ông Hoàng Xuân Hải – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang ký Quyết định số 157/QĐ-KTHT&ĐT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án.

Theo quyết định, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Trần Quốc Tuấn (Công ty Trần Quốc Tuấn) được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 1.879.918.447 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày.

Nguồn MSC

Nhiều gói thầu xây lắp được chỉ định cho cùng nhà thầu

Trước đó, ngày 2/6/2026, Công ty Trần Quốc Tuấn cũng được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang - Đà Lạt phê duyệt trúng Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình theo Quyết định số 122/QĐ-KTHT&ĐT.

Gói thầu có giá 484.045.346 đồng. Giá trúng thầu của Công ty Trần Quốc Tuấn là 482.290.744 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,36%. Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trước đó, tại Quyết định số 52/QĐ-KTHT&ĐT được phê duyệt ngày 9/4/2026, doanh nghiệp này tiếp tục được chỉ định thầu rút gọn một gói thầu xây lắp khác.

Theo dữ liệu được cung cấp, gói thầu có giá 882.657.310 đồng và giá trúng thầu cũng là 882.657.310 đồng. Mức tiết kiệm ngân sách được nêu là khoảng 1,94%.

Như vậy, trong các quyết định được nêu trên, Công ty Trần Quốc Tuấn được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu xây lắp do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Công ty Trần Quốc Tuấn tham gia 22 gói thầu

Theo dữ liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Trần Quốc Tuấn có mã số thuế 5801441118, trụ sở tại 146 Nguyễn Trung Trực, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Trần Quốc Tuấn.

Tính đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 23 gói thầu, trong đó trúng 22 gói,trượt 1 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt trên 95% nếu tính trên các gói thầu đã có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp đã trúng, bao gồm cả phần giá trị thực hiện trong liên danh, lên tới hơn 20,5 tỷ đồng. Dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Trần Quốc Tuấn ở mức 98,83%.

Xét theo quan hệ giữa nhà thầu và chủ đầu tư được thể hiện trên hệ thống e-GP, Công ty Trần Quốc Tuấn có kết quả tham gia tại một số đơn vị với số lượng gói thầu trúng cao.

Tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp đã tham gia và trúng 5/5 gói thầu, với tổng giá trị xấp xỉ 3,47 tỷ đồng.

Tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang, Công ty Trần Quốc Tuấn tham gia 3 gói thầu và trúng cả 3 gói.

Trong khi đó, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương, doanh nghiệp tham gia 6 gói thầu và trúng 5 gói.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.