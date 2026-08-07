Nuốt phải lưỡi dao lam, người bệnh được nội soi lấy dị vật thành công

Phát hiện lưỡi dao lam trong dạ dày qua nội soi cấp cứu

Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp người bệnh nuốt phải dị vật là lưỡi dao lam. Đây là một trong những dị vật sắc nhọn có nguy cơ cao gây rách niêm mạc, thủng ống tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa và viêm phúc mạc nếu không được phát hiện, can thiệp kịp thời.

Theo đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị, nuốt vướng và lo lắng sau khi phát hiện đã vô tình nuốt phải lưỡi dao lam. Sau khi thăm khám lâm sàng và khai thác tiền sử, các bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa cấp cứu.

Kết quả nội soi ghi nhận một lưỡi dao lam nằm trong lòng dạ dày, với cạnh sắc hướng vào niêm mạc. Nếu tiếp tục di chuyển xuống ruột non, dị vật có thể gây tổn thương nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ thủng đường tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm.

Nội soi phát hiện dao lam trong dạ dày - Ảnh BVCC

Dưới sự thực hiện của ê-kíp nội soi giàu kinh nghiệm, các bác sĩ đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng kết hợp mũ chụp bảo vệ đầu ống soi để gắp dị vật.

Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, lưỡi dao lam được lấy ra nguyên vẹn, không gây thêm tổn thương cho thực quản và dạ dày. Sau thủ thuật, người bệnh được theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn, đồng thời đánh giá nguy cơ xuất huyết và thủng đường tiêu hóa.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, chưa ghi nhận biến chứng sau can thiệp và đã được hướng dẫn chế độ ăn uống cũng như theo dõi sau nội soi.

Dị vật sắc nhọn cần được xử trí càng sớm càng tốt

BS Nguyễn Hợp, Phụ trách Trung tâm Tiêu hóa, các trường hợp nuốt phải dị vật sắc nhọn như dao lam, kim khâu, xương động vật, tăm tre... đều cần được nội soi cấp cứu trong thời gian sớm nhất có thể nhằm giảm nguy cơ biến chứng.

Các biến chứng thường gặp khi dị vật sắc nhọn lưu lại trong đường tiêu hóa gồm rách hoặc loét niêm mạc thực quản, dạ dày; xuất huyết tiêu hóa; thủng thực quản hoặc dạ dày; thủng ruột, viêm phúc mạc; nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo các bác sĩ, việc trì hoãn thăm khám hoặc tự xử lý tại nhà có thể khiến dị vật tiếp tục di chuyển, làm tăng nguy cơ tổn thương các cơ quan trong đường tiêu hóa và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Chiếc dao lam được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hiện nay, nội soi tiêu hóa được xem là phương pháp ưu tiên trong chẩn đoán và điều trị các trường hợp dị vật đường tiêu hóa. Kỹ thuật này giúp xác định chính xác vị trí dị vật, đánh giá mức độ tổn thương niêm mạc, đồng thời lấy dị vật ngay trong quá trình nội soi.

So với phẫu thuật, nội soi giúp hạn chế xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm nguy cơ biến chứng cũng như chi phí điều trị cho người bệnh.

Tại Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhiều trường hợp dị vật đường tiêu hóa đã được xử trí thành công bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, góp phần giúp người bệnh phục hồi nhanh và an toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa ngay khi nuốt phải các dị vật sắc nhọn như dao lam, kim, đinh, ghim; pin cúc áo hoặc nam châm; hoặc xuất hiện các dấu hiệu như mắc nghẹn kéo dài, đau ngực, đau bụng sau khi nuốt dị vật, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, khó nuốt hoặc khó thở.

Đặc biệt, người dân không nên tự gây nôn hoặc cố nuốt thêm cơm, chuối, bánh mì với hy vọng đẩy dị vật xuống dạ dày. Cách xử trí này có thể khiến dị vật di chuyển không kiểm soát, làm tăng nguy cơ rách, thủng đường tiêu hóa và gây biến chứng nghiêm trọng.

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