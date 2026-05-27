Chỉ định thầu rút gọn để "khắc phục thiên tai": Cần đảm bảo tính minh bạch [Kỳ 3]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hầu hết dự án hạ tầng giao thông và thoát nước triển khai tại Phường Bình Thuận thời gian qua đều dựa trên bối cảnh khắc phục hậu quả thiên tai.



Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt kinh phí nguồn dự phòng để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ cuối năm 2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã triển khai các bước lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn. Theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức này dành cho các trường hợp cấp bách.

Tuy nhiên, dư luận đặt dấu hỏi về tính "cấp bách" khi các dự án này đã có nhiệm vụ và dự toán từ tháng 12/2025 (như Quyết định 1612/QĐ-UBND, Quyết định 1652/QĐ-UBND), nhưng phải đến tháng 5 năm 2026 mới thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp. Với thời gian chuẩn bị gần 5 tháng, liệu chủ đầu tư có đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm tăng tính cạnh tranh thay vì chỉ định thầu?

Đáng chú ý nhất là dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng có gói thầu xây lắp trị giá hơn 1,1 tỷ đồng cũng được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Thiết kế - Thương mại - Xây dựng Số 8.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Việc áp dụng chỉ định thầu cho các dự án thiên tai là đúng luật. Tuy nhiên, nếu thời gian trì hoãn kéo dài nhiều tháng, lý do 'cấp bách' cần được xem xét lại để tránh lạm dụng. Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng đã yêu cầu triệt để hạn chế chỉ định thầu, ưu tiên đấu thầu rộng rãi qua mạng để đảm bảo công bằng".

Sự kết hợp giữa hình thức chỉ định thầu rút gọn và tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng đang tạo ra một quy trình lựa chọn nhà thầu "siêu tốc" nhưng thiếu đi sự tối ưu về ngân sách. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lựa chọn các nhà thầu như Công ty Diệp Nguyên, Công ty Số 8, hay Công ty Phương Nam cần được các cơ quan chức năng làm rõ tính minh bạch.

