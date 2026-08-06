Hai nhà thầu cạnh tranh gói xây trường mẫu giáo gần 18 tỷ đồng tại Tây Ninh

Gói thầu thi công xây dựng Trường mẫu giáo Long Hiệp tại xã Mỹ Yên tỉnh Tây Ninh có giá hơn 17,7 tỷ đồng, ghi nhận 2 nhà thầu tham dự với mức giảm giá chênh lệch đáng chú ý.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên tỉnh Tây Ninh vừa hoàn thành mở thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng trường mẫu giáo Long Hiệp (điểm tại ấp Long Bình). Gói thầu có giá được duyệt 17.785.947.000 đồng, sử dụng nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất, nguồn thu tiền sử dụng đất (Ngân sách tỉnh, Ngân sách xã) và các nguồn hợp pháp khác. Biên bản mở thầu ghi nhận 02 nhà thầu cùng nộp hồ sơ dự thầu cạnh tranh trực tiếp, mở ra cục diện đáng chú ý về mức độ giảm giá và hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

Quy mô dự án trường mẫu giáo Long Hiệp tại xã Mỹ Yên

Dự án Xây dựng trường mẫu giáo Long Hiệp (điểm tại ấp Long Bình) được Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên phê duyệt tại Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 22/06/2026 với tổng mức đầu tư 19.950.275.000 đồng. Mục tiêu nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non theo tiêu chuẩn hiện hành. Dự án do Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên làm Chủ đầu tư kiêm trực tiếp quản lý dự án.

Quy mô xây dựng bao gồm khối nhà chính cao 3 tầng với diện tích xây dựng khoảng 635,6 m², tổng diện tích sàn khoảng 1.568,55 m². Công trình bố trí đầy đủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, phòng chức năng, khu bếp ăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (sân đường nội bộ, cây xanh, nhà xe, nhà bảo vệ, cổng, tường rào, hệ thống điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy).

Trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 220/QĐ-BQLDA ngày 01/07/2026, ngày 16/07/2026, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên ban hành Quyết định số 237/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 250 ngày. Giá gói thầu 17.785.947.000 đồng bao gồm chi phí xây dựng (17.481.582.000 đồng), chi phí nén tĩnh cọc (42.141.000 đồng) và chi phí dự phòng khối lượng phát sinh (262.224.000 đồng). Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm.

Cục diện mở thầu và bức tranh giá dự thầu

Đúng 08:15 ngày 27/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đóng và mở thầu công khai gói thầu nêu trên. Biên bản mở thầu ghi nhận 02 ứng viên nộp E-HSDT. Cụ thể:

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Trang Phượng chào giá gốc 17.520.615.253 đồng. Nhờ áp dụng thư giảm giá 2,84%, giá dự thầu sau giảm giá của đơn vị này còn 17.023.029.780 đồng. Nếu được công bố trúng thầu sẽ giúp tiết kiệm 762.917.220 đồng, tương ứng tỷ lệ 4,29%.

Nguồn: MSC

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Cường Phát đưa ra mức giá dự thầu 17.782.738.677 đồng, không kê khai giảm giá. Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu 3.208.323 đồng, tương ứng với tỷ lệ 0,02%.

Cả hai nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện 250 ngày, bảo đảm hiệu lực E-HSDT 120 ngày và nộp bảo đảm dự thầu trị giá 266.789.000 đồng theo đúng yêu cầu E-HSMT.

Lịch sử tham gia đấu thầu của các ứng viên

Dữ liệu đăng tải trên Mạng đấu thầu quốc gia cho thấy cả hai doanh nghiệp tham dự gói thầu tại xã Mỹ Yên đều có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp hạ tầng và công trình dân dụng.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Trang Phượng (MSDN: vn1500390920), có địa chỉ tại số 3816 Tổ 25 Ấp Đông Lợi, Phường Đông Thành, Tỉnh Vĩnh Long, được thành lập năm 2001 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2016, do bà Nguyễn Thị Út là người đại diện pháp luật, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là mua sắm hàng hóa, Xây lắp và Phi tư vấn.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu doanh nghiệp đã tham gia khoảng 74 gói thầu, trong đó trúng 58 gói, trượt 13 gói, 3 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 340.736.563.248 đồng (Trong đó, với vai trò độc lập: 165.406.566.380 đồng, với vai trò liên danh: 175.329.996.868 đồng).

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Cường Phát (MSN: vn1500419175), có địa chỉ tại số 3897 Tổ 8, Ấp Đông Hậu, Phường Đông Thành, Tỉnh Vĩnh Long, được thành lập năm 2004 và tham gia mạng đấu thầu năm 2017, người đại diện pháp luật là ông Tô Văn Quý, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là mua sắm hàng hóa, Xây lắp

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu doanh nghiệp đã tham gia khoảng 125 gói thầu, trong đó trúng 107 gói, trượt 10 gói, 6 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 1.324.980.161.636 đồng (Trong đó, với vai trò độc lập: 959.022.769.987 đồng, với vai trò liên danh: 365.957.391.649 đồng).

Hiện nay, gói thầu Thi công xây dựng Trường mẫu giáo Long Hiệp đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT và xét duyệt kết quả. Quyết định phê duyệt nhà thầu trúng thầu cuối cùng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên cùng đơn vị tư vấn theo đúng quy định pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.