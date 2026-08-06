Loạt gói thầu trúng sát giá của Công ty Phạm Ngọc Danh tại TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Công ty Phạm Ngọc Danh trúng 3 gói thầu hơn 35 tỷ đồng tại TP Đồng Nai. Đáng chú ý, các gói thầu đều đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,3%.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh (MST: 3602126622) là doanh nghiệp đã tham gia 14 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 12 gói, trượt 2 gói. Dữ liệu công khai cho thấy doanh nghiệp này trúng thầu khá với giá sát với giá dự toán. Rà soát 03 gói thầu xây lắp điển hình được phê duyệt kết quả trong 7 tháng đầu năm 2026, Công ty Phạm Ngọc Danh (dưới tư cách độc lập hoặc liên danh) đều ghi tên mình vào danh sách trúng thầu khi tỷ lệ tiết kiệm đều không vượt quá ngưỡng 0,25%.

Gói thầu có giá trị lớn nhất trong danh sách rà soát là Gói thầu số 01 (xây dựng) thuộc dự án Trường tiểu học Xuân Thạnh có mã số TBMT IB2600135317 với giá dự toán là 18.873.359.177 đồng. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 625/QĐ-BQLDA ngày 15/05/2026 bởi Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 04 - Lê Hùng Toàn, xác nhận Liên danh Xuân Thạnh (Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh - Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Đăng) trúng thầu với giá 18.834.267.000 đồng. Tại dự án này, dù có sự tham gia của 03 nhà thầu nhưng cả hai đối thủ là Công ty CP Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng đều bị loại ngay từ bước đánh giá kỹ thuật của E-HSMT, tạo điều kiện cho Liên danh của Phạm Ngọc Danh trúng thầu với mức tiết kiệm 0,21%, tương đương mức giảm giá chưa đầy 40 triệu đồng cho một dự án quy mô lớn.

Một phần Quyết định số 625/QĐ-BQLDA. (Nguồn MSC)

Tại gói thầu xây dựng Đường tổ 1, ấp Vũng Gấm (xã Phước An, TP Đồng Nai) có mã số TBMT IB2600277829 với giá dự toán 4.504.027.020 đồng. Theo Quyết định số 289/QĐ-PKT ngày 09/7/2026 do Trưởng Phòng Kinh tế xã Phước An ký, Liên danh đường Vũng Gấm (trong đó Công ty Phạm Ngọc Danh là thành viên chính) đã trúng thầu với giá 4.498.874.285 đồng. Biên bản mở thầu ghi nhận đây là gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,11%.

Tại gói thầu xây lắp Khối Hiệu bộ Trường THCS Tân An (phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) có mã số TBMT IB2600341140-00 như đã nêu ở kỳ trước, chỉ có Công ty Phạm Ngọc Danh nộp hồ sơ dự thầu. Quyết định số 116/QĐ-PVHXH ngày 22/07/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa đã phê duyệt cho doanh nghiệp này trúng thầu với giá 11.915.550.468 đồng so với giá dự toán 11.945.564.515 đồng. Với mức giảm giá chỉ khoảng 30 triệu đồng cho gói thầu hơn 11,9 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,25%, tiếp tục củng cố chuỗi trúng thầu sát giá của nhà thầu này tại địa phương.

Quyết định số 116/QĐ-PVHXH. (Nguồn MSC)

Dưới góc độ chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định rằng việc các gói thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, hoặc các đối thủ bị loại đồng loạt ở khâu kỹ thuật là những dấu hiệu cần được cơ quan quản lý lưu tâm đặc biệt về tính cạnh tranh. Mặc dù pháp luật không cấm việc trúng thầu sát giá dự toán, nhưng theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những gói thầu có ít nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm thấp để đảm bảo tính minh bạch.