"Hệ sinh thái" tư vấn và nhà thầu quen mặt tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến [Kỳ 3]

Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn và nhà thầu trong chuỗi các dự án tại xã Tân Tiến đang đặt ra câu hỏi về tính độc lập trong đấu thầu.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại xã Tân Tiến ghi nhận một "vòng tròn" khép kín giữa chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng An Nguyên CM (MST: 2001369971) liên tục đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm, Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh, Tuyến Kênh Bông Súng.

Đồng thời, khâu thẩm định các kết quả này lại thường xuyên do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hòa Thành Cà Mau (MST: 2001292856) thực hiện. Sự luân phiên phối hợp giữa hai pháp nhân này và Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đã giúp quy trình lựa chọn nhà thầu diễn ra rất "trôi chảy".

Ở khía cạnh thi công, Công ty TNHH Một thành viên Yến Nhi Đầm Dơi (MST: 2001324755) và Công ty TNHH Một thành viên 250 (MST: 2001315052) là những nhà thầu "thân thiết" khi liên tiếp trúng các gói thầu từ đấu thầu rộng rãi đến chỉ định thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mối quan hệ giữa Chủ đầu tư - Tư vấn - Nhà thầu phải đảm bảo tính độc lập theo Điều 6 Luật Đấu thầu 2023. Tuy luật không cấm một đơn vị tham gia nhiều gói thầu, nhưng việc một nhóm nhỏ doanh nghiệp 'thống trị' thị trường mua sắm công tại một địa bàn xã sẽ làm giảm tính minh bạch và sự đa dạng của thị trường".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4] Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả vốn tại xã Tân Tiến

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ THEO TT 79/2025/TT-BTC

Thông tư số 79/2025/TT-BTC quy định chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư có nghĩa vụ giải quyết các kiến nghị của nhà thầu và giải trình với cơ quan quản lý về các tiêu chuẩn đánh giá, cũng như lý do lựa chọn nhà thầu khi có nghi vấn về tính cạnh tranh và minh bạch.

Bạn đọc - Phản biện

Cà Mau: Ban QLDA xã Tân Tiến đấu thầu tiết kiệm 2,92% cho ngân sách [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm trung bình đạt 2,92%, hàng loạt gói thầu giao thông nông thôn tại Ban QLDA xã Tân Tiến (Cà Mau) đang đặt ra bài toán về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách năm 2026

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án (QLDA) xã Tân Tiến (mã số thuế 2001390028-005, địa chỉ tại ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau) đang là đơn vị triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, qua phân tích 30 gói thầu đã công bố kết quả tính đến tháng 04/2026, một thực trạng đáng quan ngại hiện hữu: Tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đang ở mức "nhỏ giọt".

Thống kê chi tiết cho thấy, tổng giá trị các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu hợp lệ đạt hơn 16,49 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng giá trị trúng thầu lại lên tới 16,01 tỷ đồng. Như vậy, sau khi trải qua các quy trình lựa chọn nhà thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách chỉ hơn 468 triệu đồng, tương đương tỉ lệ 2,92%. Đây là một con số khiêm tốn so với mặt bằng chung của các dự án đầu tư công trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu hiện nay.

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Tân Tiến: Những gói thầu giao thông "một mình một ngựa" về đích [Kỳ 2]

Phân tích quy trình mở thầu tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến cho thấy tình trạng phổ biến là chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng "độc diễn" trong đấu thầu đang là dấu hiệu đặc trưng tại các dự án do Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến quản lý. Theo báo cáo phân tích, trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu tại đơn vị này là thấp (số liệu thống kê kỹ thuật cho thấy có sự cạnh tranh chéo thấp).

Điển hình là gói thầu thi công tại Tuyến Kênh Bông Súng (mã IB2600122885-00) có giá 2.219.294.676 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyễn Sang (MST: 2001083059) nộp hồ sơ và trúng thầu với giá 2.185.591.969 đồng. Việc thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh đã trực tiếp làm giảm tính hiệu quả kinh tế khi giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 33 triệu đồng.

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Xuất hiện những đơn vị tư vấn "ruột" đồng hành cùng dự án [Kỳ 3]

Một số doanh nghiệp tư vấn liên tục xuất hiện trong các dự án khác nhau của Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 với các vai trò đan xen từ lập hồ sơ đến thẩm định kết quả.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh các đơn vị trực tiếp thi công, hệ thống các đơn vị tư vấn "đồng hành" cùng Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 trong công tác đấu thầu cũng xuất hiện những cái tên rất quen thuộc. Phân tích lịch sử trúng thầu cho thấy sự lặp lại định kỳ của một nhóm doanh nghiệp tư vấn tại các dự án do đơn vị này làm Chủ đầu tư.

Điển hình nhất là trường hợp của Công ty TNHH Kiến trúc Cao Nguyên Xanh (MST: 5801437111). Theo ghi nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này liên tục được Chủ đầu tư tin tưởng giao phó các khâu then chốt. Cụ thể, tại công trình "Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng...", Công ty Cao Nguyên Xanh đã trúng gói thầu số 4 "Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX" với giá 6.810.751 đồng. Trước đó, tại công trình "Cải tạo sửa chữa Nhà văn hóa xã Lộc An (cũ)...", đơn vị này đã trúng gói thầu số 5 "Chi phí thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu" với giá 5.000.000 đồng.

