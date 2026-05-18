"Hệ sinh thái" tư vấn và nhà thầu quen mặt tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến [Kỳ 3]

Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn và nhà thầu trong chuỗi các dự án tại xã Tân Tiến đang đặt ra câu hỏi về tính độc lập trong đấu thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại xã Tân Tiến ghi nhận một "vòng tròn" khép kín giữa chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng An Nguyên CM (MST: 2001369971) liên tục đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm, Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh, Tuyến Kênh Bông Súng.



Đồng thời, khâu thẩm định các kết quả này lại thường xuyên do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hòa Thành Cà Mau (MST: 2001292856) thực hiện. Sự luân phiên phối hợp giữa hai pháp nhân này và Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đã giúp quy trình lựa chọn nhà thầu diễn ra rất "trôi chảy".

Ở khía cạnh thi công, Công ty TNHH Một thành viên Yến Nhi Đầm Dơi (MST: 2001324755) và Công ty TNHH Một thành viên 250 (MST: 2001315052) là những nhà thầu "thân thiết" khi liên tiếp trúng các gói thầu từ đấu thầu rộng rãi đến chỉ định thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mối quan hệ giữa Chủ đầu tư - Tư vấn - Nhà thầu phải đảm bảo tính độc lập theo Điều 6 Luật Đấu thầu 2023. Tuy luật không cấm một đơn vị tham gia nhiều gói thầu, nhưng việc một nhóm nhỏ doanh nghiệp 'thống trị' thị trường mua sắm công tại một địa bàn xã sẽ làm giảm tính minh bạch và sự đa dạng của thị trường".

