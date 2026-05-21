"Lạ lùng" những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng tại Phường Bình Thuận [Kỳ 2]

Tính hiệu quả kinh tế là mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, thế nhưng tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng), nhiều gói thầu xây lắp lại trúng với giá... khớp khít dự toán.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu là nhằm tìm ra nhà thầu có năng lực với mức giá tối ưu nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại Phường Bình Thuận, con số tiết kiệm ở hàng loạt gói thầu xây lắp lại đang ở mức "lạ lùng" khi giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán.

Điển hình tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Cầu Tràn, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-KTHTĐT ngày 07/05/2026, gói thầu số 04 (Xây lắp) có giá là 593.291.240 đồng. Đến ngày 08/05/2026, tại Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT, Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên đã được phê duyệt trúng thầu với giá đúng bằng 593.291.240 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận là 0 đồng.

Kịch bản "không lệch một xu" này tiếp tục lặp lại tại dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng. Theo Phụ lục KHLCNT kèm Quyết định số 45/QĐ-KTHTĐT ngày 07/05/2026, gói thầu số 04 có giá 1.119.002.297 đồng. Và tại Quyết định số 49/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, Công ty TNHH Thiết kế - Thương mại - Xây dựng Số 8 trúng thầu với giá chính xác là 1.119.002.297 đồng.

Một phần Quyết định số 49/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026.

Thêm một dẫn chứng là tại dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc UBND phường. Gói thầu số 04 (Xây lắp) có giá dự toán 850.626.657 đồng và tại Quyết định số 50/QĐ-KTHTĐT, Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Phương Nam trúng thầu với giá 850.626.657 đồng. Tương tự, tại dự án các tuyến đường bê tông và cầu, Công ty TNHH Kinh doanh xây dựng Nguyễn Đình trúng thầu gói số 04 với giá 210.274.892 đồng, khớp khít với giá gói thầu đã duyệt.

Phân tích về hiện tượng này, Chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng là một dấu hiệu cần giám sát chặt chẽ. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính hiệu quả kinh tế. Việc giá trúng trùng khít giá dự toán đến từng chữ số cho thấy sự thiếu cạnh tranh, nhất là khi áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn".

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Đấu thầu mà không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách thì ý nghĩa của việc đấu thầu đã bị giảm sút. Cơ quan chức năng cần làm rõ quy trình khảo sát giá và lập dự toán của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận để đảm bảo tính khách quan".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Chỉ định thầu rút gọn để "khắc phục thiên tai": Cần đảm bảo tính minh bạch

QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN

Theo Điều 78 và Điều 79 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức này áp dụng cho:

1. Gói thầu cấp bách cần thực hiện để khắc phục ngay hậu quả do thiên tai, sự cố bất khả kháng.

2. Quy trình thực hiện: Chủ đầu tư gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu có đủ năng lực, sau đó hai bên thương thảo và ký kết. Việc áp dụng phải đảm bảo tính khách quan và hiệu quả kinh tế, tránh lạm dụng lý do thiên tai để tránh đấu thầu rộng rãi.

Bạn đọc - Phản biện

Phường Bình Thuận, Lâm Đồng: Hàng loạt dự án về tay các nhà thầu "thân quen"? [Kỳ 1]

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt dự án đầu tư công tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, ông Phạm Viết Thắng – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã ký ban hành hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án quan trọng trên địa bàn. Điều đáng chú ý là sự hiện diện của một "hệ sinh thái" nhà thầu tư vấn dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc tại các dự án này.

Cụ thể, tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Cầu Tràn (tổ 8, khu phố Xuân Điền), theo Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát đã trúng gói thầu số 05 (Tư vấn giám sát thi công) và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính D.N.P trúng gói thầu số 06 (Kiểm toán công trình).

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Hiệu quả kinh tế đến đâu khi tỉ lệ tiết kiệm chỉ là "tượng trưng"? [Kỳ 4]

Việc phê duyệt các gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp tại xã Bảo Lâm 2 đang đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị trong việc tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hiệu quả kinh tế, một trong những thước đo quan trọng nhất của công tác đấu thầu, đang cho thấy những chỉ số rất hạn chế tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2. Qua thống kê, không ít gói thầu chỉ mang lại giá trị tiết kiệm "tượng trưng" cho ngân sách nhà nước, trong đó cá biệt có gói thầu tỉ lệ tiết kiệm là 0%.

Phân tích tại gói thầu thi công hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã cho thấy, giá dự toán là 1.755.348.200 đồng. Sau quá trình đấu thầu, giá trúng thầu được duyệt là 1.752.177.429 đồng. Như vậy, dự án trị giá tiền tỷ này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách khoảng 3,1 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm siêu thấp đạt 0,18%. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công cần được sử dụng triệt để tiết kiệm, con số giảm giá này gây ra nhiều băn khoăn về tính thực chất của việc khảo sát giá cạnh tranh.

Bạn đọc - Phản biện

"Hệ sinh thái" tư vấn và nhà thầu quen mặt tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến [Kỳ 3]

Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn và nhà thầu trong chuỗi các dự án tại xã Tân Tiến đang đặt ra câu hỏi về tính độc lập trong đấu thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại xã Tân Tiến ghi nhận một "vòng tròn" khép kín giữa chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng An Nguyên CM (MST: 2001369971) liên tục đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm, Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh, Tuyến Kênh Bông Súng.

Đồng thời, khâu thẩm định các kết quả này lại thường xuyên do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hòa Thành Cà Mau (MST: 2001292856) thực hiện. Sự luân phiên phối hợp giữa hai pháp nhân này và Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đã giúp quy trình lựa chọn nhà thầu diễn ra rất "trôi chảy".

Bao bì Kiến Đức bị xử phạt

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa bao bì Kiến Đức bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do vi phạm lĩnh vực chứng khoán.