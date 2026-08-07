Cứu sống trẻ sơ sinh viêm phúc mạc toàn thể do thủng đại tràng

Trẻ sơ sinh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, viêm phúc mạc toàn thể do thủng đại tràng đã được cứu sống ngoạn mục.

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một trường hợp trẻ sơ sinh bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng đại tràng – một biến chứng ngoại khoa đặc biệt nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Theo đó, trẻ được chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp nặng, bụng chướng căng. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng đại tràng.

Các bác sĩ cho biết, đây là một trong những cấp cứu ngoại khoa tối khẩn cấp ở trẻ sơ sinh. Chỉ trong vài giờ sau khi ruột bị thủng, vi khuẩn cùng dịch tiêu hóa có thể tràn vào ổ bụng, gây nhiễm trùng và nhiễm độc nặng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ tiến triển thành sốc nhiễm khuẩn với tỷ lệ tử vong có thể lên tới hơn 90%.

Trẻ được chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp nặng, bụng chướng căng - Ảnh BVCC

Việc điều trị càng trở nên khó khăn do bệnh nhi là trẻ sơ sinh, cơ thể còn non nớt, hệ hô hấp và tuần hoàn chưa hoàn thiện. Vì vậy, quá trình gây mê hồi sức cũng như phẫu thuật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và độ chính xác cao nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Ngay sau khi đánh giá tình trạng bệnh, ê-kíp Phẫu thuật, Gây mê hồi sức cùng các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đã nhanh chóng phối hợp triển khai phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ tiến hành khâu phục hồi đoạn đại tràng bị thủng và làm hậu môn tạm thời trên thành bụng để bảo đảm lưu thông đường tiêu hóa, tạo điều kiện cho tổn thương hồi phục.

Nhờ được can thiệp kịp thời cùng quá trình hồi sức tích cực sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi đã dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Trường hợp trên một lần nữa cho thấy vai trò quyết định của việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời các bệnh lý ngoại khoa ở trẻ sơ sinh. Với những biểu hiện như bụng chướng nhanh, bỏ bú, nôn, suy hô hấp hoặc tình trạng toàn thân diễn biến bất thường, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám và điều trị sớm, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

Viêm phúc mạc do thủng ruột ở trẻ sơ sinh nguy hiểm thế nào? - Là tình trạng cấp cứu ngoại khoa tối khẩn cấp. - Vi khuẩn và dịch tiêu hóa nhanh chóng tràn vào ổ bụng sau khi ruột bị thủng. - Có thể gây nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, sốc nhiễm khuẩn. - Nếu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tử vong có thể lên tới hơn 90%. - Điều trị đòi hỏi sự phối hợp giữa phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực.