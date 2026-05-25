An giang: Dấu ấn đồng phục tại các gói thầu ở Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 1]

Khảo sát 19 gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong cho thấy 100% áp dụng chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm rập khuôn 5% và 0%. 

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hạ tầng cơ sở nông thôn tại tỉnh An Giang vào đầu năm 2026, việc minh bạch hóa dữ liệu lựa chọn nhà thầu không đơn thuần là yêu cầu hành chính mà đã trở thành thước đo năng lực quản trị nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, quá trình rà soát, phân tích chi tiết hồ sơ 19 gói thầu (bao gồm cả lĩnh vực thi công xây dựng và tư vấn) thuộc 11 dự án do Phòng Kinh tế xã Châu Phong (An Giang) làm chủ đầu tư đã bộc lộ những dấu hiệu mang tính đặc trưng, cần được xem xét kỹ lưỡng để tối ưu hóa hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất thể hiện toàn bộ 100% các gói thầu được khảo sát tại đơn vị này đều được áp dụng hình thức "chỉ định thầu rút gọn". Ở mảng thi công xây lắp, hàng loạt dự án được phê duyệt kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nằm cố định ở một mức duy nhất là 5%. Có thể điểm mặt các gói thầu tiêu biểu có sự rập khuôn này như: Gói thầu số 05 nâng cấp đường Đòn Dong; gói thầu số 05 nâng cấp đường GTNĐ số 10; dự án nâng cấp cụm dân cư Hòa Long; hay dự án nâng cấp tuyến dân cư Vĩnh Thạnh 2. Việc các gói thầu xây lắp đạt được mức tiết kiệm 5% là một tín hiệu khả quan. Mặc dù vậy, việc lặp đi lặp lại một con số cố định ở mọi gói thầu, vắng bóng sự chênh lệch mang lại một bức tranh thiếu sự vận động tự nhiên của thị trường cạnh tranh thực chất.

screen-shot-2026-05-22-at-154039.png
Một phần Gói thầu số 05 nâng cấp đường Đòn Dong

Đáng chú ý hơn, đối với khối tư vấn (bao gồm các hạng mục lập kế hoạch, thẩm định hồ sơ, giám sát thi công), tỷ lệ tiết kiệm lại chạm đáy ở mức 0%. Lấy ví dụ điển hình tại gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đường Bờ Nam kênh 30/4. Giá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 9.012.000 đồng, và giá trúng thầu được chủ đầu tư ký duyệt cũng khớp đến từng đồng là 9.012.000 đồng. Tình trạng trúng thầu nguyên giá, không giảm giá một đồng nào so với dự toán lặp lại ở toàn bộ các gói tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án tại đơn vị này, khiến hiệu quả tiết kiệm ngân sách cho phần việc tư vấn hoàn toàn không hiện hữu.

Nhìn nhận về những con số này dưới lăng kính pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Căn cứ theo Điều 4, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15), mục tiêu cốt lõi của mọi hoạt động đấu thầu là phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế được đo lường trực tiếp qua tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu. Việc 100% các gói thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm 0% ở mảng tư vấn và rập khuôn tròn trĩnh 5% ở mảng xây lắp gợi lên những băn khoăn về chất lượng của công tác khảo sát giá thị trường. Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, chủ đầu tư cần khích lệ sự cạnh tranh, tuân thủ đúng tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính chặt chẽ theo Thông tư 79/2025/TT-BTC".

Sự lặp lại của các con số giảm giá đặt ra câu hỏi về quy trình thương thảo, lựa chọn nhà thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong. Môi trường đầu tư công luôn cần sự ghi nhận đối với những đơn vị nỗ lực tiết kiệm ngân sách, nhưng mọi quy trình đều phải được soi chiếu dưới sự thượng tôn pháp luật để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho dòng vốn của Nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Loạt quyết định lựa chọn nhà thầu ký thần tốc tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong

Nguyên tắc cốt lõi bảo đảm tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Theo quy định tại Điều 4, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), nguyên tắc tối thượng điều chỉnh mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu là phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong đó, hiệu quả kinh tế tỷ lệ thuận với mức độ tiết kiệm nguồn vốn ngân sách. Các chủ đầu tư khi tiến hành lập kế hoạch, thẩm định hồ sơ và phê duyệt giá trúng thầu mang trọng trách phải thực thi nghiêm ngặt nguyên tắc này. Việc duy trì những con số giảm giá rập khuôn hoặc chấp nhận tỷ lệ tiết kiệm chạm đáy 0% đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần cốt lõi của hoạt động mua sắm công, vốn luôn đòi hỏi sự khảo sát sát sao về giá cả thị trường và cơ cấu dự toán chi phí.

#Hiệu quả đầu tư công tại An Giang #Quy trình đấu thầu và minh bạch hóa #Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách #Chỉ định thầu rút gọn #Quản lý nguồn vốn nhà nước

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Bài toán hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Kiến trúc Xây dựng Home 93 [Kỳ 1]

Nhiều gói thầu do Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 thực hiện có giá trúng sát nút giá dự toán, đặt ra yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 (gọi tắt là Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93; mã số thuế: 3801222585) được thành lập vào ngày 16/04/2020, do ông Đào Quang Nam làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp có địa chỉ giao dịch tại đường Phạm Hùng, Tổ 5, Khu phố Phú Mỹ, Phường Bình Phước, Thành phố Đồng Nai. Tính đến thời điểm khảo sát dữ liệu năm 2026, doanh nghiệp này đã ghi nhận việc tham gia 101 gói thầu công khai trên toàn quốc. Trong đó, đơn vị đã được phê duyệt trúng thầu 81 gói, trượt 19 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số hơn 157,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả phân tích lịch sử đấu thầu từ hệ thống dữ liệu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 nằm ở mức rất cao, đạt tới 98,97%. Đồng nghĩa với việc, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu đạt khoảng 1,03%. Đối với một đơn vị đã tham gia hơn một trăm gói thầu phần lớn là vốn đầu tư công, chỉ số tiết kiệm ngân sách này là một đặc điểm cần được phân tích chi tiết dưới góc độ hiệu quả kinh tế.

Bạn đọc - Phản biện

"Lạ lùng" những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng tại Phường Bình Thuận [Kỳ 2]

Tính hiệu quả kinh tế là mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, thế nhưng tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng), nhiều gói thầu xây lắp lại trúng với giá... khớp khít dự toán.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu là nhằm tìm ra nhà thầu có năng lực với mức giá tối ưu nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại Phường Bình Thuận, con số tiết kiệm ở hàng loạt gói thầu xây lắp lại đang ở mức "lạ lùng" khi giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán.

Điển hình tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Cầu Tràn, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-KTHTĐT ngày 07/05/2026, gói thầu số 04 (Xây lắp) có giá là 593.291.240 đồng. Đến ngày 08/05/2026, tại Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT, Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên đã được phê duyệt trúng thầu với giá đúng bằng 593.291.240 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận là 0 đồng.

Bạn đọc - Phản biện

Công tác đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Cần nâng cao tính cạnh tranh để bảo vệ ngân sách nhà nước [Kỳ 5]

Sau vệt bài điều tra về thực trạng đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, các chuyên gia và luật sư đã đưa ra những ý kiến xác đáng để tăng cường tính minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Qua 4 kỳ báo phản ánh chi tiết về các hoạt động đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng), PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã chỉ ra bức tranh thực tế với nhiều chỉ số cần được làm rõ: từ các gói thầu trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng cho đến sự xuất hiện luân phiên của nhóm nhà thầu tư vấn thân quen.

Nhìn nhận một cách tổng thể, trong tổng số 14 gói thầu đã công bố kết quả, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của đơn vị đạt khoảng 2,03%. Tuy nhiên, giá trị thực tế chủ yếu đến từ các gói đấu thầu rộng rãi, trong khi các gói thầu chỉ định, vốn chiếm số lượng lớn, lại có hiệu quả kinh tế rất hạn chế. Điều này cho thấy tính cạnh tranh thực chất vẫn chưa được phát huy tối đa tại các dự án đầu tư công ở cấp cơ sở.

