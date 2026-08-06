Hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Công ty Hào Quang ở TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ 25/6/2026 đến 04/8/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Hào Quang (địa chỉ trụ sở tại số 1261 đường Lê Lợi, khu phố Tân Phú 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) đã ghi nhận một vệt trúng thầu ấn tượng. Tổng giá trị các hợp đồng trúng thầu được ghi nhận đạt hơn 19,3 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại phường Bình Phước, phường Đồng Phú, xã Đồng Tâm và xã Nghĩa Trung.
Tại gói thầu XL1: Đường TXN7 và Ngõ 283 Lê Quý Đôn do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước làm chủ đầu tư. Gói thầu này có giá dự toán 9.324.906.626 đồng, Liên danh Công ty Hào Quang – Xuân Giang trúng thầu với giá 9.137.745.000 đồng theo Quyết định số 3257/QĐ-KTHT&ĐT ngày 25/06/2026. Tỷ lệ tiết kiệm tại đây đạt khoảng 2% trong bối cảnh chỉ một nhà thầu tham gia dự thầu.
Tại xã Nghĩa Trung, gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường thôn Bình Trung đi thôn 15 (mã TBMT: IB2600341429) cũng ghi nhận tình trạng thiếu cạnh tranh. Với giá dự toán 3.084.822.262 đồng, Liên danh Hào Quang – Xuân Giang tiếp tục trúng thầu với giá 3.041.242.000 đồng theo Quyết định số 219/QĐ-TTDVTH-DA ngày 16/07/2026 do ông Nguyễn Đức Thuận ký phê duyệt. Tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu này đạt khoảng 1,41%.
Tại xã Đồng Tâm, gói thầu duy tu đường láng nhựa ĐX (từ trường TH Đồng Tiến B đến ngã ba Bằng Lăng) ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%. Theo Quyết định số 154/QĐ-PKT ngày 30/06/2026 của Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, Công ty Hào Quang được chỉ định thầu rút gọn với giá 1.800.000.000 đồng, trong khi giá gói thầu là 1.808.989.970 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,49% như đã nêu ở kỳ trước.
Ngoài ra, tại gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường Nguyễn Văn Linh nối dài (từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 4), ngày 06/07/2026, ông Nguyễn Tiến Ngận - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Đồng Phú đã ký Quyết định số 42/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang với giá trị 1.865.130.000 đồng. Giá gói thầu 1.963.489.026 đồng (tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%).
Mới đây nhất, ngày 04/08/2026, ông Nguyễn Tiến Ngận - Chánh Văn phòng UBND phường Đồng Phú đã ký Quyết định số 52/QĐ-VP phê duyệt cho Liên danh Hào Quang – Xuân Giang trúng gói thầu xây lắp tại Tổ 23 khu phố Thắng Lợi (mã TBMT: IB2600363107) với giá 3.525.766.650 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,99% so với giá gói thầu 3.634.810.979 đồng. Đáng chú ý, hồ sơ các gói thầu này hiện vẫn chưa thể hiện tên người đại diện pháp luật của Công ty Hào Quang.
Nhận định về thực trạng này, các chuyên gia đấu thầu cho rằng việc nhiều gói thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn cần được giám sát chặt chẽ. Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, việc bảo đảm cạnh tranh là nguyên tắc cốt lõi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách. Khi một doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu trong tình trạng không có đối thủ, dư luận có quyền đặt dấu hỏi về tính công bằng trong khâu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá năng lực. Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.