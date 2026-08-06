Hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Công ty Hào Quang ở TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Chưa đầy 2 tháng, Công ty Hào Quang trúng 5 gói thầu giao thông tại TP Đồng Nai với tổng giá trị hơn 19,3 tỷ, trong đó nhiều gói có tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ 25/6/2026 đến 04/8/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Hào Quang (địa chỉ trụ sở tại số 1261 đường Lê Lợi, khu phố Tân Phú 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) đã ghi nhận một vệt trúng thầu ấn tượng. Tổng giá trị các hợp đồng trúng thầu được ghi nhận đạt hơn 19,3 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại phường Bình Phước, phường Đồng Phú, xã Đồng Tâm và xã Nghĩa Trung.

Tại gói thầu XL1: Đường TXN7 và Ngõ 283 Lê Quý Đôn do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước làm chủ đầu tư. Gói thầu này có giá dự toán 9.324.906.626 đồng, Liên danh Công ty Hào Quang – Xuân Giang trúng thầu với giá 9.137.745.000 đồng theo Quyết định số 3257/QĐ-KTHT&ĐT ngày 25/06/2026. Tỷ lệ tiết kiệm tại đây đạt khoảng 2% trong bối cảnh chỉ một nhà thầu tham gia dự thầu.

Quyết định số 3257/QĐ-KTHT&ĐT. (Nguồn MSC)

Tại xã Nghĩa Trung, gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường thôn Bình Trung đi thôn 15 (mã TBMT: IB2600341429) cũng ghi nhận tình trạng thiếu cạnh tranh. Với giá dự toán 3.084.822.262 đồng, Liên danh Hào Quang – Xuân Giang tiếp tục trúng thầu với giá 3.041.242.000 đồng theo Quyết định số 219/QĐ-TTDVTH-DA ngày 16/07/2026 do ông Nguyễn Đức Thuận ký phê duyệt. Tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu này đạt khoảng 1,41%.

Tại xã Đồng Tâm, gói thầu duy tu đường láng nhựa ĐX (từ trường TH Đồng Tiến B đến ngã ba Bằng Lăng) ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%. Theo Quyết định số 154/QĐ-PKT ngày 30/06/2026 của Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, Công ty Hào Quang được chỉ định thầu rút gọn với giá 1.800.000.000 đồng, trong khi giá gói thầu là 1.808.989.970 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,49% như đã nêu ở kỳ trước.

Ngoài ra, tại gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường Nguyễn Văn Linh nối dài (từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 4), ngày 06/07/2026, ông Nguyễn Tiến Ngận - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Đồng Phú đã ký Quyết định số 42/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Hào Quang với giá trị 1.865.130.000 đồng. Giá gói thầu 1.963.489.026 đồng (tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%).

Mới đây nhất, ngày 04/08/2026, ông Nguyễn Tiến Ngận - Chánh Văn phòng UBND phường Đồng Phú đã ký Quyết định số 52/QĐ-VP phê duyệt cho Liên danh Hào Quang – Xuân Giang trúng gói thầu xây lắp tại Tổ 23 khu phố Thắng Lợi (mã TBMT: IB2600363107) với giá 3.525.766.650 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,99% so với giá gói thầu 3.634.810.979 đồng. Đáng chú ý, hồ sơ các gói thầu này hiện vẫn chưa thể hiện tên người đại diện pháp luật của Công ty Hào Quang.

Quyết định số 52/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Nhận định về thực trạng này, các chuyên gia đấu thầu cho rằng việc nhiều gói thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn cần được giám sát chặt chẽ. Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, việc bảo đảm cạnh tranh là nguyên tắc cốt lõi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách. Khi một doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu trong tình trạng không có đối thủ, dư luận có quyền đặt dấu hỏi về tính công bằng trong khâu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá năng lực. Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.