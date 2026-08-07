6 nhà thầu dự gói thầu 4,9 tỷ đồng, Gia Hân Đồng Tháp trúng thầu

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu xây lắp thuộc dự án Tuyến đường từ bờ tây Xẻo Quýt kênh Hội Đồng Tường đến cao tốc (ô đê bao số 2).

Theo Quyết định số 286/QĐ-TTCUDVC ngày 15/7/2026, Công ty TNHH Xây dựng Gia Hân Đồng Tháp, có địa chỉ tại xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, được phê duyệt trúng thầu với giá 3.837.147.377 đồng.

Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt 4.904.618.000 đồng khoảng 1,067 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 21,76% cho ngân sách nhà nước.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo hồ sơ mở thầu, có 6 nhà thầu tham dự.

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện bởi Tổ chuyên gia thuộc Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp. Kết quả đánh giá cho thấy có 2 nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật để tiếp tục được đánh giá về tài chính, gồm Công ty TNHH Xây dựng Gia Hân Đồng Tháp và Công ty TNHH MTV Xây dựng Đạt Thành.

Tại bước đánh giá tài chính, Công ty TNHH Xây dựng Gia Hân Đồng Tháp được xác định xếp hạng thứ nhất và được phê duyệt trúng thầu. Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nguồn MSC

4 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Đối với 4 nhà thầu không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật gồm Liên danh XL-Xẻo Quýt, Công ty TNHH Ngọc Linh Trân, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tuyền và Công ty TNHH MTV Lê Minh III, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu nêu một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT).

Các nội dung được Tổ chuyên gia đánh giá chủ yếu liên quan đến sơ đồ quản lý chất lượng; biện pháp cung ứng vật tư trong trường hợp giá cả biến động; biểu đồ huy động thiết bị và tiến độ thi công theo yêu cầu của E-HSMT.

Trên cơ sở các tiêu chí được quy định trong E-HSMT, các hồ sơ này được đánh giá không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và không được tiếp tục xem xét ở bước đánh giá tài chính.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc đánh giá E-HSDT cần tuân thủ các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch theo Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo luật sư, Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định trong quá trình đánh giá E-HSDT, trường hợp hồ sơ có nội dung chưa rõ hoặc còn thiếu tài liệu nhưng không làm thay đổi tư cách hợp lệ của nhà thầu thì bên mời thầu thực hiện việc yêu cầu làm rõ, bổ sung theo quy định. Vì vậy, với những nội dung liên quan đến sơ đồ quản lý chất lượng, biểu đồ huy động thiết bị hoặc phương án cung ứng vật tư, việc xem xét có thuộc trường hợp được làm rõ hay không cần căn cứ vào nội dung E-HSMT và hồ sơ dự thầu cụ thể.

Luật sư Lập cũng dẫn khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, theo đó tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Theo luật sư, việc đánh giá cần thực hiện đúng tiêu chí, phương pháp đã được quy định trong E-HSMT, qua đó bảo đảm tính khách quan và hạn chế phát sinh kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Công ty Gia Hân Đồng Tháp đã tham gia 70 gói thầu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Gia Hân Đồng Tháp là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương. Doanh nghiệp đã tham gia 70 gói thầu trên phạm vi cả nước, trong đó trúng 40 gói.

Theo hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Xây dựng Gia Hân Đồng Tháp hoạt động trong các lĩnh vực thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng ghi nhận doanh nghiệp từng tham gia các gói thầu của 12 chủ đầu tư và 6 bên mời thầu, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Dự án Tuyến đường từ bờ tây Xẻo Quýt kênh Hội Đồng Tường đến cao tốc (ô đê bao số 2) được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông tại xã Mỹ Hiệp, tăng khả năng kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân địa phương.

Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Gói thầu xây lắp sẽ thực hiện các bước tiếp theo để ký kết hợp đồng và triển khai thi công. Theo quyết định phê duyệt, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.