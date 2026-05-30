Loạt quyết định lựa chọn nhà thầu ký thần tốc tại Phòng Kinh tế Châu Phong [Kỳ 2]

Chỉ trong thời gian ngắn, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã ký duyệt hàng loạt quyết định lựa chọn nhà thầu liên tiếp, dấy lên lo ngại về chiều sâu và chất lượng của công tác thẩm định hồ sơ

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, điểm chung của 19 gói thầu thuộc 11 dự án hạ tầng cơ sở đầu năm 2026 tại phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm rập khuôn, mà còn bộc lộ rõ ở quy trình phê duyệt hồ sơ mang đậm dấu ấn cá nhân của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất từ các hồ sơ thể hiện, ông Trần Văn Đệ với chức danh Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã trực tiếp ký duyệt một chuỗi các Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mang số thứ tự nối tiếp nhau liên tục: Quyết định 181 (dự án nâng cấp đường Đòn Dong), Quyết định 182 (đường GTNĐ số 10), Quyết định 183 (Bờ Nam kênh 30/4), Quyết định 184 (Bờ Bắc kênh 30/4), Quyết định 185 (Vĩnh Thạnh 2), Quyết định 186 (Hòa Long), Quyết định 187 (Bờ Bắc 26/3) và Quyết định 188 (dự án Rọc Đầu Sấu).

Đáng lưu tâm hơn, quy trình phê duyệt kết quả trúng thầu diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ ngay sau khi phê duyệt kế hoạch, đúng vào ngày 04/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong tiếp tục đặt bút ký ban hành một loạt các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (100% theo hình thức chỉ định thầu rút gọn) với dải số chạy liên tục từ 189 đến 204. Việc rà soát hồ sơ, đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm kỹ thuật của các nhà thầu đối với hàng chục gói thầu chuyên môn sâu và ra quyết định phê duyệt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khiến dư luận không khỏi băn khoăn về chiều sâu, tính tỉ mỉ và sự khách quan của công tác thẩm định.

Bình luận về quy trình điều hành này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Đấu thầu quy định rất khắt khe về quy trình áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Mặc dù các bước thủ tục được tinh giản để đẩy nhanh tiến độ, nhưng chủ thể mang trọng trách là chủ đầu tư vẫn bắt buộc phải đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng năng lực, kinh nghiệm thực tế của nhà thầu. Việc hàng loạt quyết định được ký duyệt liên tiếp trong cùng một ngày đòi hỏi một năng lực xử lý khối lượng hồ sơ khổng lồ. Nếu không thực hiện cẩn trọng, rất dễ dẫn đến tình trạng hình thức hóa quy trình. Đồng thời, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu rõ ràng việc nghiêm cấm lợi dụng các quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu thiếu năng lực, làm thất thoát ngân sách".

Quy trình phê duyệt lựa chọn nhà thầu không chỉ là các bước hoàn thiện thủ tục hành chính, mà là trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc bảo vệ nguồn vốn công. Các quyết định ban hành nhanh chóng, lặp lại cùng một định dạng do một cá nhân trực tiếp ký duyệt cần được minh bạch hóa để làm cơ sở khích lệ môi trường đấu thầu cạnh tranh hơn, tuân thủ tiêu chuẩn về quản lý tài chính đầu tư công theo hướng dẫn của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] An Giang: Hé mở hệ sinh thái đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong

Quy định nghiêm ngặt về thẩm quyền Chỉ định thầu rút gọn

Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đấu thầu đã quy định rõ rệt: Quy trình chỉ định thầu rút gọn chỉ được phép áp dụng nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với một số gói thầu có quy mô nhỏ, gói thầu tư vấn đơn giản hoặc các trường hợp mang tính cấp bách. Tuy nhiên, việc tinh giản các bước thủ tục hành chính tuyệt đối không đồng nghĩa với việc chủ đầu tư được quyền bỏ qua khâu thẩm định chất lượng thực tế. Người đứng đầu cơ quan phê duyệt vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý hoàn toàn trong việc đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm kỹ thuật của nhà thầu được đề xuất chỉ định. Mọi quyết định văn bản khi được ký duyệt phải bảo đảm đầy đủ tính căn cứ pháp lý vững chắc.

An giang: Dấu ấn đồng phục tại các gói thầu ở Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 1]

Khảo sát 19 gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong cho thấy 100% áp dụng chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm rập khuôn 5% và 0%. 

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hạ tầng cơ sở nông thôn tại tỉnh An Giang vào đầu năm 2026, việc minh bạch hóa dữ liệu lựa chọn nhà thầu không đơn thuần là yêu cầu hành chính mà đã trở thành thước đo năng lực quản trị nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, quá trình rà soát, phân tích chi tiết hồ sơ 19 gói thầu (bao gồm cả lĩnh vực thi công xây dựng và tư vấn) thuộc 11 dự án do Phòng Kinh tế xã Châu Phong (An Giang) làm chủ đầu tư đã bộc lộ những dấu hiệu mang tính đặc trưng, cần được xem xét kỹ lưỡng để tối ưu hóa hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất thể hiện toàn bộ 100% các gói thầu được khảo sát tại đơn vị này đều được áp dụng hình thức "chỉ định thầu rút gọn". Ở mảng thi công xây lắp, hàng loạt dự án được phê duyệt kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nằm cố định ở một mức duy nhất là 5%. Có thể điểm mặt các gói thầu tiêu biểu có sự rập khuôn này như: Gói thầu số 05 nâng cấp đường Đòn Dong; gói thầu số 05 nâng cấp đường GTNĐ số 10; dự án nâng cấp cụm dân cư Hòa Long; hay dự án nâng cấp tuyến dân cư Vĩnh Thạnh 2. Việc các gói thầu xây lắp đạt được mức tiết kiệm 5% là một tín hiệu khả quan. Mặc dù vậy, việc lặp đi lặp lại một con số cố định ở mọi gói thầu, vắng bóng sự chênh lệch mang lại một bức tranh thiếu sự vận động tự nhiên của thị trường cạnh tranh thực chất.

Chỉ định thầu rút gọn để "khắc phục thiên tai": Cần đảm bảo tính minh bạch [Kỳ 3]

Khắc phục hậu quả thiên tai, Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho hàng loạt gói thầu xây lắp giá trị hàng tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hầu hết dự án hạ tầng giao thông và thoát nước triển khai tại Phường Bình Thuận thời gian qua đều dựa trên bối cảnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt kinh phí nguồn dự phòng để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ cuối năm 2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã triển khai các bước lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn. Theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức này dành cho các trường hợp cấp bách.

Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả vốn tại xã Tân Tiến [Kỳ 4]

Với tư cách người ký phê duyệt hàng loạt gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến, Lâm Hoàng Trí đóng vai trò then chốt trong việc quản lý ngân sách đầu tư công.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, 100% các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu quan trọng trong quý I và quý II/2026 tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đều do ông Lâm Hoàng Trí – Phó Giám đốc đơn vị ký ban hành. Trong đó, có những dự án giao thông nông thôn sử dụng vốn ngân sách tập trung và vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ có mục tiêu.

Tính đến cuối tháng 4/2026, 30 gói thầu được triển khai nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 468 triệu đồng trên tổng giá trị thầu hơn 16 tỷ đồng. Đặc biệt, các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm (giá 2,8 tỷ đồng) hay Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh (giá 3,7 tỷ đồng) đều có tỉ lệ giảm giá sau đấu thầu rất thấp, dao động quanh mức 1,2%.

