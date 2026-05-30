Loạt quyết định lựa chọn nhà thầu ký thần tốc tại Phòng Kinh tế Châu Phong [Kỳ 2]

Chỉ trong thời gian ngắn, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã ký duyệt hàng loạt quyết định lựa chọn nhà thầu liên tiếp, dấy lên lo ngại về chiều sâu và chất lượng của công tác thẩm định hồ sơ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, điểm chung của 19 gói thầu thuộc 11 dự án hạ tầng cơ sở đầu năm 2026 tại phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm rập khuôn, mà còn bộc lộ rõ ở quy trình phê duyệt hồ sơ mang đậm dấu ấn cá nhân của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất từ các hồ sơ thể hiện, ông Trần Văn Đệ với chức danh Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã trực tiếp ký duyệt một chuỗi các Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mang số thứ tự nối tiếp nhau liên tục: Quyết định 181 (dự án nâng cấp đường Đòn Dong), Quyết định 182 (đường GTNĐ số 10), Quyết định 183 (Bờ Nam kênh 30/4), Quyết định 184 (Bờ Bắc kênh 30/4), Quyết định 185 (Vĩnh Thạnh 2), Quyết định 186 (Hòa Long), Quyết định 187 (Bờ Bắc 26/3) và Quyết định 188 (dự án Rọc Đầu Sấu).

Đáng lưu tâm hơn, quy trình phê duyệt kết quả trúng thầu diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ ngay sau khi phê duyệt kế hoạch, đúng vào ngày 04/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong tiếp tục đặt bút ký ban hành một loạt các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (100% theo hình thức chỉ định thầu rút gọn) với dải số chạy liên tục từ 189 đến 204. Việc rà soát hồ sơ, đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm kỹ thuật của các nhà thầu đối với hàng chục gói thầu chuyên môn sâu và ra quyết định phê duyệt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khiến dư luận không khỏi băn khoăn về chiều sâu, tính tỉ mỉ và sự khách quan của công tác thẩm định.

Bình luận về quy trình điều hành này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Đấu thầu quy định rất khắt khe về quy trình áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Mặc dù các bước thủ tục được tinh giản để đẩy nhanh tiến độ, nhưng chủ thể mang trọng trách là chủ đầu tư vẫn bắt buộc phải đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng năng lực, kinh nghiệm thực tế của nhà thầu. Việc hàng loạt quyết định được ký duyệt liên tiếp trong cùng một ngày đòi hỏi một năng lực xử lý khối lượng hồ sơ khổng lồ. Nếu không thực hiện cẩn trọng, rất dễ dẫn đến tình trạng hình thức hóa quy trình. Đồng thời, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu rõ ràng việc nghiêm cấm lợi dụng các quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu thiếu năng lực, làm thất thoát ngân sách".

Quy trình phê duyệt lựa chọn nhà thầu không chỉ là các bước hoàn thiện thủ tục hành chính, mà là trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc bảo vệ nguồn vốn công. Các quyết định ban hành nhanh chóng, lặp lại cùng một định dạng do một cá nhân trực tiếp ký duyệt cần được minh bạch hóa để làm cơ sở khích lệ môi trường đấu thầu cạnh tranh hơn, tuân thủ tiêu chuẩn về quản lý tài chính đầu tư công theo hướng dẫn của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Quy định nghiêm ngặt về thẩm quyền Chỉ định thầu rút gọn Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đấu thầu đã quy định rõ rệt: Quy trình chỉ định thầu rút gọn chỉ được phép áp dụng nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với một số gói thầu có quy mô nhỏ, gói thầu tư vấn đơn giản hoặc các trường hợp mang tính cấp bách. Tuy nhiên, việc tinh giản các bước thủ tục hành chính tuyệt đối không đồng nghĩa với việc chủ đầu tư được quyền bỏ qua khâu thẩm định chất lượng thực tế. Người đứng đầu cơ quan phê duyệt vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý hoàn toàn trong việc đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm kỹ thuật của nhà thầu được đề xuất chỉ định. Mọi quyết định văn bản khi được ký duyệt phải bảo đảm đầy đủ tính căn cứ pháp lý vững chắc.

