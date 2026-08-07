Tự nắn khớp vai tại nhà, người đàn ông nhập viện vì đau dữ dội

Người bị trật khớp vai không nên tự nắn chỉnh. Việc đến cơ sở y tế sớm giúp hạn chế biến chứng, bảo tồn chức năng vận động và giảm nguy cơ phải phẫu thuật.

Một nam bệnh nhân 36 tuổi vừa nhập viện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng đau dữ dội, khớp vai mất vững và gần như không thể cử động sau khi bị trật khớp vai.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu người bệnh gặp tình trạng này. Trước đó, mỗi khi bị trật khớp vai, người bệnh đều tự nắn chỉnh tại nhà và không đến cơ sở y tế thăm khám.

Ở lần chấn thương gần đây, việc tự nắn khớp không còn hiệu quả. Cơn đau ngày càng tăng, khớp vai không thể trở về vị trí bình thường, buộc người bệnh phải đến bệnh viện cấp cứu để được xử trí.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, không ít người cho rằng chỉ cần nắn khớp trở lại vị trí cũ là có thể khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm, có thể khiến việc điều trị bị chậm trễ và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trật khớp vai - Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cảnh báo, trật khớp vai tái diễn có thể gây nhiều biến chứng, có thể gây rách rộng hơn các cấu trúc sụn viền và dây chằng bao khớp. Theo thời gian, người bệnh còn có nguy cơ bị khuyết xương, gãy xương hoặc rách gân cơ chóp xoay.

Những tổn thương này khiến khớp vai ngày càng lỏng lẻo, mất vững, làm suy giảm chức năng vận động, gây đau kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt cũng như công việc hằng ngày.

Đáng lo ngại, việc tự ý nắn khớp khi không đúng kỹ thuật không chỉ khiến tổn thương hiện có trở nên nghiêm trọng hơn mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và thần kinh. Khớp vai cũng dễ rơi vào tình trạng mất vững mạn tính, dẫn đến trật khớp tái diễn nhiều lần và có thể phải can thiệp bằng phẫu thuật.

Vì vậy, theo các bác sĩ, việc thăm khám và điều trị đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong phục hồi chức năng khớp vai. Khi xuất hiện dấu hiệu trật khớp vai sau chấn thương, người bệnh không nên tự xử trí tại nhà hoặc nghe theo các hướng dẫn truyền miệng chưa được kiểm chứng. Xử trí kịp thời không chỉ giúp giảm đau mà còn góp phần hạn chế nguy cơ tái phát, bảo tồn khả năng vận động của khớp và phòng ngừa các biến chứng lâu dài.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bộ Y tế đề xuất xây dựng bài tập dưỡng sinh phù hợp với người Việt