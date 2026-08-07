Mắc đồng thời hai ung thư, người bệnh 73 tuổi vượt qua nhờ mổ hai thì

Thay vì một cuộc mổ kéo dài nhiều giờ, ê-kíp lựa chọn điều trị cá thể hóa, cân bằng giữa tính triệt căn ung thư và sự an toàn cho người bệnh cao tuổi.

Rối loạn tiêu hóa không ngờ mắc 2 loại ung thư

Ở tuổi 73, người bệnh nhập viện do rối loạn tiêu hóa kéo dài. Qua nội soi, chụp cắt lớp vi tính và các thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai xác định người bệnh mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát gồm ung thư dạ dày và ung thư đại tràng sigma.

Theo các bác sĩ, đây là hai bệnh ung thư xuất hiện độc lập cùng thời điểm. Với mỗi loại ung thư, nguyên tắc điều trị đều yêu cầu phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u kết hợp nạo vét hạch theo đúng tiêu chuẩn ngoại khoa ung thư. Điều đó đồng nghĩa người bệnh phải trải qua hai cuộc đại phẫu hoàn chỉnh.

Không ít người đặt câu hỏi vì sao không xử lý cả hai tổn thương trong cùng một lần mổ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây không phải là lựa chọn tối ưu đối với mọi trường hợp, đặc biệt là người cao tuổi.

Sau mổ thì 2 cắt toàn bộ dạ dày, bệnh nhân ngồi dậy hậu phẫu ngày 2 và đi lại dễ dàng hậu phẫu ngày 5 - Ảnh BVCC

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày kết hợp nạo vét hạch D2+ là một trong những kỹ thuật khó nhất của ngoại khoa tiêu hóa. Phẫu thuật viên phải bóc tách toàn bộ dạ dày khỏi nhiều mạch máu lớn, thực hiện nạo vét hạch triệt căn và tái lập đường tiêu hóa bằng miệng nối thực quản - hỗng tràng hoàn toàn trong ổ bụng.

Trong khi đó, phẫu thuật nội soi cắt đại tràng sigma kết hợp nạo vét hạch D3 cũng là một đại phẫu theo tiêu chuẩn điều trị ung thư hiện đại.

Nếu thực hiện đồng thời cả hai cuộc mổ trong cùng một lần gây mê, người bệnh sẽ phải trải qua thời gian phẫu thuật kéo dài với hai vùng bóc tách rộng và hai miệng nối tiêu hóa. Ở người bệnh 73 tuổi, điều này làm tăng đáng kể gánh nặng phẫu thuật cũng như nguy cơ biến chứng sau mổ.

Đặc biệt, nếu xảy ra rò hoặc bục một miệng nối, tình trạng viêm nhiễm trong ổ bụng có thể ảnh hưởng đến miệng nối còn lại, làm tăng nguy cơ viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết, phải mổ lại và ảnh hưởng đến tiên lượng điều trị.

Các vết mổ nhỏ nội soi sau 2 thì phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cá thể hóa điều trị để giảm nguy cơ biến chứng

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định áp dụng chiến lược điều trị hai thì.

Ở lần phẫu thuật đầu tiên, người bệnh được cắt đại tràng sigma và nạo vét hạch D3 bằng phương pháp nội soi. Ngay sau mổ, chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS) được triển khai đồng bộ nhằm giảm đau, phục hồi chức năng tiêu hóa và giúp người bệnh vận động sớm.

Sau 7 ngày, khi đánh giá đủ điều kiện gây mê và thể trạng ổn định, ê-kíp tiếp tục thực hiện cuộc đại phẫu thứ hai là cắt toàn bộ dạ dày kết hợp nạo vét hạch D2+, cũng bằng phương pháp nội soi hoàn toàn.

Cả hai cuộc mổ đều diễn ra thuận lợi. Người bệnh tiếp tục được chăm sóc theo phác đồ ERAS, hồi phục tốt và xuất viện sau 8 ngày kể từ cuộc phẫu thuật thứ hai.

Theo các bác sĩ, việc thực hiện hoàn toàn bằng nội soi giúp giảm đau, giảm mất máu, hạn chế sang chấn thành bụng và rút ngắn thời gian hồi phục sau phẫu thuật.

Qua rà soát y văn, các bác sĩ cho biết trên thế giới đã có nhiều báo cáo về điều trị đồng thời ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp được phẫu thuật một thì, chủ yếu áp dụng khi chỉ cần cắt bán phần dạ dày kết hợp cắt đại trực tràng.

Đối với trường hợp phải cắt toàn bộ dạ dày – một trong những phẫu thuật phức tạp nhất của ngoại khoa tiêu hóa – việc chủ động chia thành hai cuộc đại phẫu riêng biệt giúp mỗi ca mổ đạt chất lượng tối ưu, đồng thời tạo khoảng thời gian để người bệnh hồi phục giữa hai lần phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, xu hướng của ngoại khoa ung thư hiện đại không chỉ hướng tới loại bỏ triệt để khối u mà còn đề cao cá thể hóa điều trị, lựa chọn chiến lược phù hợp với từng người bệnh nhằm cân bằng giữa hiệu quả điều trị, tính an toàn và chất lượng sống sau phẫu thuật.

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