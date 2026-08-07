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[GALLERY] Rolls-Royce Phantom hơn 68 tỷ mà HH Mai Phương Thúy "khoe" có gì?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Rolls-Royce Phantom hơn 68 tỷ mà HH Mai Phương Thúy "khoe" có gì?

Đúng ngày sinh nhật, Hoa hậu Mai Phương Thúy úp mở hình ảnh một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce trị giá tới 68 tỷ đồng, đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Thảo Mai
Ngày 5/8 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đăng tải dòng trạng thái "Forever an August baby…", tạm dịch là "Mãi là cô gái của tháng 8". Bên cạnh đó là hình ảnh một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom có ngoại thất xanh nhạt, kết hợp phần mui màu trắng.
Ngày 5/8 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đăng tải dòng trạng thái "Forever an August baby…", tạm dịch là "Mãi là cô gái của tháng 8". Bên cạnh đó là hình ảnh một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom có ngoại thất xanh nhạt, kết hợp phần mui màu trắng.
Hoa hậu Việt Nam 2006 không cung cấp thêm thông tin về mẫu xe hay mối liên hệ giữa chiếc Rolls-Royce với bản thân. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định đây có phải phương tiện thuộc sở hữu của Mai Phương Thúy hay không. Dù vậy, bài đăng vẫn nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi xuất hiện đúng dịp sinh nhật của cô.
Hoa hậu Việt Nam 2006 không cung cấp thêm thông tin về mẫu xe hay mối liên hệ giữa chiếc Rolls-Royce với bản thân. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định đây có phải phương tiện thuộc sở hữu của Mai Phương Thúy hay không. Dù vậy, bài đăng vẫn nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi xuất hiện đúng dịp sinh nhật của cô.
Đáng chú ý hơn, chiếc xe trong ảnh không phải một phiên bản Rolls-Royce Phantom thông thường mà có nhiều đặc điểm trùng khớp với một sản phẩm cực hiếm của hãng xe Anh quốc. Từ lớp sơn ngoại thất, thiết kế cho đến nền của bức ảnh, mẫu xe được Mai Phương Thúy đăng tải có nhiều đặc điểm tương đồng với Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection.
Đáng chú ý hơn, chiếc xe trong ảnh không phải một phiên bản Rolls-Royce Phantom thông thường mà có nhiều đặc điểm trùng khớp với một sản phẩm cực hiếm của hãng xe Anh quốc. Từ lớp sơn ngoại thất, thiết kế cho đến nền của bức ảnh, mẫu xe được Mai Phương Thúy đăng tải có nhiều đặc điểm tương đồng với Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection.
Đây là phiên bản giới hạn từng được thương hiệu xe sang Anh quốc trình làng trong khuôn khổ Monterey Car Week 2024. Mẫu xe này cũng thuộc nhóm những chiếc Phantom hiếm nhất trong lịch sử Rolls-Royce. Chỉ 10 xe được chế tạo để phân phối trên toàn cầu và tất cả đều có khách hàng đặt mua ngay khi mẫu xe chính thức được công bố.
Đây là phiên bản giới hạn từng được thương hiệu xe sang Anh quốc trình làng trong khuôn khổ Monterey Car Week 2024. Mẫu xe này cũng thuộc nhóm những chiếc Phantom hiếm nhất trong lịch sử Rolls-Royce. Chỉ 10 xe được chế tạo để phân phối trên toàn cầu và tất cả đều có khách hàng đặt mua ngay khi mẫu xe chính thức được công bố.
Phần thân xe sử dụng cách phối hai màu tương phản. Andalusian White bao phủ khu vực nóc và phần thân phía trên, trong khi nửa dưới được hoàn thiện bằng sắc Thracian Blue. Đáng chú ý, tượng Spirit of Ecstasy trên Scintilla không được làm từ thép không gỉ theo cách quen thuộc. Thay vào đó, Rolls-Royce sử dụng chất liệu gốm và xử lý bề mặt để gợi liên tưởng đến đá cẩm thạch Parian.
Phần thân xe sử dụng cách phối hai màu tương phản. Andalusian White bao phủ khu vực nóc và phần thân phía trên, trong khi nửa dưới được hoàn thiện bằng sắc Thracian Blue. Đáng chú ý, tượng Spirit of Ecstasy trên Scintilla không được làm từ thép không gỉ theo cách quen thuộc. Thay vào đó, Rolls-Royce sử dụng chất liệu gốm và xử lý bề mặt để gợi liên tưởng đến đá cẩm thạch Parian.
Bên trong xe là một không gian được hoàn thiện với mức độ tinh xảo hiếm thấy, thuộc nhóm những khoang cabin công phu nhất trong lịch sử Rolls-Royce. Để tạo nên khoang nội thất này, đội ngũ chế tác đã phối hợp vải dệt chéo twill với da tuyển chọn, đồng thời phát triển các đường trang trí sang trọng. Khu vực hàng ghế và các tấm ốp cửa phía sau được phủ tổng cộng 869.500 mũi thêu.
Bên trong xe là một không gian được hoàn thiện với mức độ tinh xảo hiếm thấy, thuộc nhóm những khoang cabin công phu nhất trong lịch sử Rolls-Royce. Để tạo nên khoang nội thất này, đội ngũ chế tác đã phối hợp vải dệt chéo twill với da tuyển chọn, đồng thời phát triển các đường trang trí sang trọng. Khu vực hàng ghế và các tấm ốp cửa phía sau được phủ tổng cộng 869.500 mũi thêu.
Bên dưới lớp vỏ mang tính sưu tầm, mẫu xe vẫn giữ cấu hình vận hành quen thuộc của dòng Phantom. Xe được trang bị máy 6.75L V12 tăng áp kép, tạo ra công suất khoảng 571 mã lực và mô-men xoắn tối đa 900 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động tám cấp.
Bên dưới lớp vỏ mang tính sưu tầm, mẫu xe vẫn giữ cấu hình vận hành quen thuộc của dòng Phantom. Xe được trang bị máy 6.75L V12 tăng áp kép, tạo ra công suất khoảng 571 mã lực và mô-men xoắn tối đa 900 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động tám cấp.
Dưới nắp ca-pô, mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Scintilla vẫn sử dụng động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6,75 lít, sản sinh khoảng 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.
Dưới nắp ca-pô, mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Scintilla vẫn sử dụng động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6,75 lít, sản sinh khoảng 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.
Dù hãng xe siêu sang Rolls-Royce không công bố giá bán chính thức, nhiều nguồn tin quốc tế ước tính mỗi chiếc có giá khoảng 2,6 triệu USD (tương đương khoảng gần 68 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).
Dù hãng xe siêu sang Rolls-Royce không công bố giá bán chính thức, nhiều nguồn tin quốc tế ước tính mỗi chiếc có giá khoảng 2,6 triệu USD (tương đương khoảng gần 68 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).
Ở thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin nào xác nhận chiếc Phantom Scintilla trong bức ảnh thuộc sở hữu của nàng hậu. Bản thân Mai Phương Thúy cũng không đưa ra bình luận nào ngoài dòng trạng thái ngắn được đăng đúng dịp sinh nhật.
Ở thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin nào xác nhận chiếc Phantom Scintilla trong bức ảnh thuộc sở hữu của nàng hậu. Bản thân Mai Phương Thúy cũng không đưa ra bình luận nào ngoài dòng trạng thái ngắn được đăng đúng dịp sinh nhật.
Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Trong những năm gần đây, cô ít tham gia các hoạt động giải trí, tập trung vào lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Dù khá kín tiếng về đời tư, người đẹp vẫn nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những chia sẻ liên quan đến tài chính và phong cách sống.
Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Trong những năm gần đây, cô ít tham gia các hoạt động giải trí, tập trung vào lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Dù khá kín tiếng về đời tư, người đẹp vẫn nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những chia sẻ liên quan đến tài chính và phong cách sống.
Trước đó, Hoa hậu Mai Phương Thúy từng khiến nhiều người chú ý khi mua một chiếc Mercedes-Benz S 450 Luxury có giá hơn 5,5 tỷ đồng làm quà cho em gái của mình là Mai Ngọc Phượng hồi năm 2025.
Trước đó, Hoa hậu Mai Phương Thúy từng khiến nhiều người chú ý khi mua một chiếc Mercedes-Benz S 450 Luxury có giá hơn 5,5 tỷ đồng làm quà cho em gái của mình là Mai Ngọc Phượng hồi năm 2025.
Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection.
Thảo Mai
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