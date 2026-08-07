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Dự án bệnh viện 50 triệu USD hoang phế hơn hai thập kỷ giữa Hà Nội

Sống xanh

Dự án bệnh viện 50 triệu USD hoang phế hơn hai thập kỷ giữa Hà Nội

Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội với vốn đầu tư 50 triệu USD bị bỏ hoang hơn 20 năm, trở thành khối bê tông hoen gỉ, gây lãng phí lớn.

Minh Phương
Tọa lạc tại vị trí "đất vàng" số 9 phố Chùa Hà (phường Nghĩa Đô - Hà Nội), dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội từng được kỳ vọng là công trình y tế hiện đại bậc nhất Thủ đô.
Tọa lạc tại vị trí "đất vàng" số 9 phố Chùa Hà (phường Nghĩa Đô - Hà Nội), dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội từng được kỳ vọng là công trình y tế hiện đại bậc nhất Thủ đô.
Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày được cấp phép, dự án triệu đô này vẫn chìm trong hoang hóa, nhếch nhác và xuống cấp nghiêm trọng.
Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày được cấp phép, dự án triệu đô này vẫn chìm trong hoang hóa, nhếch nhác và xuống cấp nghiêm trọng.
Dự án do Tập đoàn Keystone Invest làm chủ đầu tư, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép từ năm 1997 với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD (tương đương hơn 1.100 tỷ đồng). Quy mô thiết kế gồm 300 giường bệnh, tổng diện tích sàn xây dựng 27.000m² trên diện tích đất gần 1ha.
Dự án do Tập đoàn Keystone Invest làm chủ đầu tư, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép từ năm 1997 với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD (tương đương hơn 1.100 tỷ đồng). Quy mô thiết kế gồm 300 giường bệnh, tổng diện tích sàn xây dựng 27.000m² trên diện tích đất gần 1ha.
Do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, phải đến năm 2006 công trình mới chính thức được khởi công. Nhưng sau khi xây xong phần thô, dự án đột ngột dừng thi công và "trùm mền" suốt từ đó đến nay.
Do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, phải đến năm 2006 công trình mới chính thức được khởi công. Nhưng sau khi xây xong phần thô, dự án đột ngột dừng thi công và "trùm mền" suốt từ đó đến nay.
Theo ghi nhận của phóng viên, cổng vào công trình bị khóa chặt, ngắt kết nối hoàn toàn với các hoạt động bên ngoài.
Theo ghi nhận của phóng viên, cổng vào công trình bị khóa chặt, ngắt kết nối hoàn toàn với các hoạt động bên ngoài.
Quan sát từ bên ngoài, toàn bộ kết cấu bê tông của tòa nhà chính đã chuyển sang màu rêu phong, ám đen do tác động của thời tiết qua hàng chục năm không được bảo dưỡng.
Quan sát từ bên ngoài, toàn bộ kết cấu bê tông của tòa nhà chính đã chuyển sang màu rêu phong, ám đen do tác động của thời tiết qua hàng chục năm không được bảo dưỡng.
Các mảng tường chưa hoàn thiện bị thời tiết bào mòn, xuống cấp trầm trọng.
Các mảng tường chưa hoàn thiện bị thời tiết bào mòn, xuống cấp trầm trọng.
Cỏ dại mọc rậm rạp như một khu rừng nhỏ ngay bên trong khuôn viên bệnh viện. Thậm chí nhiều cây cối không được cắt tỉa còn vươn ra khỏi hàng rào sắt bên ngoài.
Cỏ dại mọc rậm rạp như một khu rừng nhỏ ngay bên trong khuôn viên bệnh viện. Thậm chí nhiều cây cối không được cắt tỉa còn vươn ra khỏi hàng rào sắt bên ngoài.
Gần 10.000m² "đất vàng" bị lãng phí trong khi các cơ sở y tế lân cận luôn trong tình trạng quá tải.
Gần 10.000m² "đất vàng" bị lãng phí trong khi các cơ sở y tế lân cận luôn trong tình trạng quá tải.
Khối bê tông xám xịt nằm lọt xọt giữa khu vực phát triển năng động bậc nhất phường Nghĩa Đô.
Khối bê tông xám xịt nằm lọt xọt giữa khu vực phát triển năng động bậc nhất phường Nghĩa Đô.
Người dân sinh sống tại khu vực xung quanh không khỏi xót xa mỗi khi nhắc đến dự án này. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý dứt điểm.
Người dân sinh sống tại khu vực xung quanh không khỏi xót xa mỗi khi nhắc đến dự án này. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý dứt điểm.
Bên trong các tầng nhà, hàng loạt vật liệu xây dựng dở dang, giàn giáo, đường ống nước, dây điện vứt lăn lóc, ngổn ngang. Ghế bàn cũng như nhiều trang thiết bị khác chất thành đống.
Bên trong các tầng nhà, hàng loạt vật liệu xây dựng dở dang, giàn giáo, đường ống nước, dây điện vứt lăn lóc, ngổn ngang. Ghế bàn cũng như nhiều trang thiết bị khác chất thành đống.
Nhiều bóng đèn, trụ điện gãy đổ, không được thay thế sửa chữa.
Nhiều bóng đèn, trụ điện gãy đổ, không được thay thế sửa chữa.
Các dầm bê tông và cốt thép lộ thiên bị oxy hóa nghiêm trọng sau hơn 20 năm phơi sương phơi nắng.
Các dầm bê tông và cốt thép lộ thiên bị oxy hóa nghiêm trọng sau hơn 20 năm phơi sương phơi nắng.
Chân tường rào bao quanh bệnh viện nhiều chỗ trở thành nơi tập kết rác thải tự phát, bốc mùi hôi thối.
Chân tường rào bao quanh bệnh viện nhiều chỗ trở thành nơi tập kết rác thải tự phát, bốc mùi hôi thối.
Không chỉ gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai quý giá giữa trung tâm Thủ đô, công trình hoang phế này còn ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị và môi trường sống của người dân xung quanh.
Không chỉ gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai quý giá giữa trung tâm Thủ đô, công trình hoang phế này còn ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị và môi trường sống của người dân xung quanh.
Minh Phương
#bệnh viện #hoang phế #Hà Nội #đầu tư #dự án #lãng phí

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