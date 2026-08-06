Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Iran nói thỏa thuận với Oman đang ở 'giai đoạn soạn thảo cuối cùng'

Iran cho biết họ đang ở “giai đoạn cuối cùng” của việc soạn thảo một thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, ngày 5/8 cho biết thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz đang ở “giai đoạn cuối cùng” của việc soạn thảo.

"Một tuyên bố chung sẽ được đưa ra nếu một số bên không cản trở quá trình này", ông Esmail Baghaei cho biết.

iran.png
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei. Ảnh: IRNA.

Trước đó cùng ngày, hai quan chức khu vực nói với hãng AP rằng các nhà đàm phán Iran và Oman đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và đang chờ sự phê chuẩn cuối cùng từ Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Các quan chức, những người đã được thông báo về những cuộc đàm phán, mô tả thỏa thuận tiềm năng này như một giải pháp tạm thời cho tranh chấp về eo biển, gắn liền với một thỏa thuận tạm thời đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6/2026 nhằm chấm dứt giao tranh và mở lại tuyến đường thủy trọng yếu.

ap26181386781466.jpg
Một số tàu neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt đối với vận tải biển và nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới đi qua tuyến đường thủy này ở cửa Vịnh Ba Tư.

"Thỏa thuận tiềm năng này cũng sẽ mở đường cho Mỹ và Iran nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran", các quan chức giấu tên cho hay.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV

#thỏa thuận Iran - Oman #eo biển Hormuz #xung đột Mỹ - Iran #đàm phán Mỹ - Iran #thỏa thuận Mỹ - Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Iran - Oman tiến gần thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz

Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz và có khả năng giúp chấm dứt chiến sự.

AP dẫn lời hai quan chức khu vực cho biết, thỏa thuận mới đang được đề xuất này quy định các tàu sẽ đi vào Vịnh Ba Tư qua tuyến đường do Iran kiểm soát và đi ra qua tuyến đường do Oman quản lý.

Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào dường như đều phụ thuộc vào việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây luôn bác bỏ mọi thỏa thuận trao cho Iran quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Vì sao Tổng thống Trump hoãn cuộc tấn công mới vào Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định tạm hoãn việc ra lệnh tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau khi thảo luận với các đồng minh vùng Vịnh.

Tổng thống Trump hôm 2/8 cho biết ông quyết định tạm hoãn việc ra lệnh lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Quyết định này được đưa ra theo đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh là Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), AP đưa tin.

Sự thay đổi quyết định bất ngờ của ông Trump

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump cân nhắc cuộc tấn công mới vào Iran?

Nhà Trắng úp mở về việc Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

AP đưa tin, Nhà Trắng ngày 31/7 đã ra tín hiệu rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và tuân thủ các điều khoản được nêu trong thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được vào tháng 6/2026.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt một lần nữa bày tỏ sự thất vọng của chính quyền Mỹ, cáo buộc rằng Tehran đã ký một bản ghi nhớ với Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn nhưng sau đó nhanh chóng "phá vỡ nó, bắn vào các tàu thương mại và làm hại binh sĩ Mỹ".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu

Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu

Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu đã gây ra nhiều vụ cháy rừng ở Pháp và Hy Lạp trong khi phần lớn Vương quốc Anh ghi nhận tháng Bảy khô hạn nhất trong gần 2 thế kỷ.