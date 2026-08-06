Iran nói thỏa thuận với Oman đang ở 'giai đoạn soạn thảo cuối cùng'

Iran cho biết họ đang ở “giai đoạn cuối cùng” của việc soạn thảo một thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz.

AP đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, ngày 5/8 cho biết thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz đang ở “giai đoạn cuối cùng” của việc soạn thảo.

"Một tuyên bố chung sẽ được đưa ra nếu một số bên không cản trở quá trình này", ông Esmail Baghaei cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei. Ảnh: IRNA.

Trước đó cùng ngày, hai quan chức khu vực nói với hãng AP rằng các nhà đàm phán Iran và Oman đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và đang chờ sự phê chuẩn cuối cùng từ Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Các quan chức, những người đã được thông báo về những cuộc đàm phán, mô tả thỏa thuận tiềm năng này như một giải pháp tạm thời cho tranh chấp về eo biển, gắn liền với một thỏa thuận tạm thời đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6/2026 nhằm chấm dứt giao tranh và mở lại tuyến đường thủy trọng yếu.

Một số tàu neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt đối với vận tải biển và nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới đi qua tuyến đường thủy này ở cửa Vịnh Ba Tư.

"Thỏa thuận tiềm năng này cũng sẽ mở đường cho Mỹ và Iran nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran", các quan chức giấu tên cho hay.

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Nguồn video: VTV