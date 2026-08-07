4 cây cảnh dễ trồng, mang lại tài lộc, bình yên cho ngôi nhà

4 cây cảnh này không đòi hỏi nhiều vốn liếng, chỉ cần chút nắng, chút nước và chút yêu thương, nhưng lại mang đến cảm giác thành tựu vô giá.

Có những thú vui đến rất khẽ, nhưng một khi đã chạm vào rồi thì không dứt ra được. Làm vườn là một thú vui như thế.

Chỉ cần một lần thấy sợi rễ trắng li ti nhú ra từ một đoạn cành tưởng như bỏ đi, một lần thấy nụ hoa đầu tiên hé nở sau mấy ngày ngóng trông, là người ta sẽ hiểu vì sao có thể đứng hàng giờ bên hiên chỉ để ngắm một chiếc lá non.

Những ngày hè năm nay thực sự rất nóng, nhất là sau cơn mưa, nắng lên gay gắt như muốn hấp chín cả đất trời. Và chính lúc ấy, một chậu hoa trước hiên, một giỏ lá rủ nơi ban công lại là chiếc điều hòa dịu dàng nhất.

Nếu bạn nghĩ trồng cây là chuyện cầu kỳ, thì hãy thử 4 người bạn nhỏ này. Chúng bén rễ ngay khi vừa chạm đất, dễ đến mức trồng một lần là sẽ nghiện.

Vẻ đẹp của cây cảnh mười giờ nằm ở sự rực rỡ hồn nhiên.

1. Cây cảnh mười giờ - nàng thơ của nắng

Mười giờ (Portulaca grandiflora) nên là lựa chọn đầu tiên khuyên cho người mới bắt đầu. Người ta gọi nó là "hoa bất tử" quả không sai.

Vẻ đẹp của cây cảnh mười giờ nằm ở sự rực rỡ hồn nhiên. Thân mọng nước, bò lan mềm mại. Lá nhỏ xinh như những ngón tay xanh. Cứ khoảng 8-10 giờ sáng, khi nắng lên vừa đủ, cả khóm hoa bừng tỉnh.

Những cánh hoa mỏng như lụa, xếp chồng lên nhau, nở thành thảm màu rực rỡ: đỏ nhung, hồng phấn, vàng tươi, trắng tinh, cam cháy. Chỉ cần có nắng là có hoa, hoa nở liên tục từ cuối xuân đến tận tháng 11.

Trong phong thủy, cây cảnh mười giờ là biểu tượng của tình yêu trong sáng, sự lạc quan và sức sống mãnh liệt luôn hướng về mặt trời.

Một chậu mười giờ rực rỡ nơi ban công hay hiên nhà sẽ giúp xua đi u ám, đón sinh khí và niềm vui vào nhà.

Trong phong thủy, cây cảnh mười giờ là biểu tượng của tình yêu

Trồng mười giờ dễ đến mức khó tin. Không cần đất xịn, chỉ cần đất vườn thường. Bạn ngắt một đoạn cành non dài 10cm, có nụ càng tốt, đặt nằm ngang trên mặt đất ẩm là xong.

Không cần vùi sâu, đốt lá chạm đất sẽ tự ra rễ. Có lần tôi giâm cành vào đúng buổi trưa nắng gắt nhất, ba ngày sau rễ trắng đã dài 2cm, bảy ngày cấy được, hai mươi ngày đã thấy nụ.

Lưu ý nhỏ là đừng chọn cành già đã hóa gỗ ở gốc, hãy chọn cành bánh tẻ non xanh, ra rễ nhanh gấp đôi. Chỉ cần đủ nắng, thỉnh thoảng tưới nước vo gạo, cây cảnh mười giờ sẽ trả công bạn bằng cả mùa hoa.

Đây là một trong những cây cảnh thân gỗ dễ giâm nhất

2. Cây cảnh thanh xà: Dải lụa xanh mát lạnh

Nếu mười giờ là nắng thì thanh xà (Plumbago auriculata) chính là mây trời. Nhiều người e ngại cây thân gỗ khó giâm như hoa hồng, nhưng thanh xà lại là ngoại lệ.

Đây là một trong những cây cảnh thân gỗ dễ giâm nhất, ra rễ nhanh gấp ba lần hồng thường. Thanh xà đẹp một cách thanh thoát. Cây thành bụi tròn xinh, lá xanh bóng.

Điều say đắm nhất là hoa. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành, mỗi bông nhỏ xíu 5 cánh mỏng như cánh bướm, mang màu xanh lam phớt tím rất hiếm - màu của trời sau mưa, nhìn vào đã thấy mát.

Giữa trưa hè oi ả, một chậu thanh xà nở rộ trên ban công như một làn gió, làm dịu cả không gian.

Trồng cây cảnh thanh xà giúp tâm trí tĩnh lại

Về phong thủy, sắc xanh lam thuộc hành Thủy, tượng trưng cho bình yên, trí tuệ và may mắn. Trồng cây cảnh thanh xà giúp tâm trí tĩnh lại, gia đạo hòa thuận, công việc hanh thông, rất hợp đặt ở ban công, góc đọc sách hay cạnh cửa sổ.

Cách giâm cũng rất đơn giản. Chọn cành non trong năm, hơi ngả xanh đậm nhưng chưa hóa gỗ. Cắt đoạn có 2-3 đốt, giữ lại 2 lá ngọn, lá to thì cắt đôi cho đỡ thoát nước.

Cắm vào chai nước sạch hoặc đất tơi xốp ẩm, để nơi có ánh sáng tán xạ, thoáng gió. Khoảng 10 ngày rễ trắng sẽ nhú. Bén rễ rồi cây lớn rất nhanh, chăm tốt sẽ cho hoa ngay trong năm.

Cây cảnh đẹp ở bộ lá.

3. Cây cảnh thài lài hồng: Suối tóc nhung tím

Nếu bạn mê chậu treo rủ mềm như suối tóc, thài lài hồng (Tradescantia fluminensis tricolour) là chân ái. Nhiều người mê cây lá ngoại nhập đắt tiền, nhưng thài lài hồng lại sang không kém.

Cây cảnh đẹp ở bộ lá. Lá thuôn dài, mặt trên có sọc bạc óng ánh trên nền xanh thẫm, mặt dưới lại là màu tím hồng mịn như nhung. Đủ nắng nhẹ, màu tím càng đậm càng óng.

Cành vươn dài rồi rủ xuống, có thể dài hơn 1 mét, tạo thành bức rèm sống động. Hoa nhỏ 3 cánh hồng tím e ấp nép trong kẽ lá, càng thêm yêu kiều.

Độ dễ trồng của cây cảnh phải gọi là vô địch.

Trong phong thủy, sắc tím hồng của thài lài hồng tượng trưng cho tình duyên bền chặt, may mắn và sự gắn kết. Treo một chậu ở ban công, kệ sách hay góc làm việc sẽ giúp không gian ấm cúng hơn, giữ tài lộc và tình cảm thêm thắm thiết.

Độ dễ trồng của cây cảnh phải gọi là vô địch. Mỗi đốt lá đều có rễ khí sinh ẩn sẵn. Bạn chỉ cần cắt cành thành từng đoạn 5cm, rải lên đất hơi ẩm, 3 ngày sau mỗi đoạn đã tự ra rễ riêng.

Chưa đầy 2 tháng đã phủ kín chậu treo. Cây không kén sáng, ban công hướng Bắc thiếu nắng vẫn sống khỏe, chỉ là lá sẽ xanh hơn. Đủ sáng thì lá tím lịm, treo lên ban công nhìn rất có không khí.

Vẻ đẹp của cây cảnh là sự viên mãn.

4. Cây cảnh cỏ đồng tiền: Đồng xu xanh gọi tài lộc

Cuối cùng là cỏ đồng tiền, loại cây khiến người ta phải thốt lên "trồng rồi mới thấy mình mát tay".

Vẻ đẹp của cây cảnh là sự viên mãn. Mỗi chiếc lá tròn xinh như đồng xu, xanh mướt căng bóng, mọc trên cuống dài mảnh mai. Chúng chen chúc thành thảm dày, như hàng trăm chiếc ô nhỏ.

Trồng kiểu bán cạn nửa đất nửa nước, nhìn vừa trong veo như thủy sinh, vừa sum suê tươi tốt. Sớm mai ngắm sương đọng trên lá tròn long lanh như ngọc, lòng cũng tự nhiên nhẹ nhõm.

Trồng cây cảnh này thì không cần học gì cả.

Đúng như tên gọi, cỏ đồng tiền trong phong thủy là biểu tượng của tài lộc, đủ đầy. Lá tròn như đồng xu cổ tượng trưng cho tiền tài sinh sôi. Đặt một chậu trên bàn làm việc, bậu cửa sổ hay quầy thu ngân được cho là giúp giữ lộc, công việc thuận lợi.

Trồng cây cảnh này thì không cần học gì cả. Không cần giâm cành, chỉ cần moi vài đoạn thân ngầm có chồi nhỏ từ chậu cũ, cho vào chậu mới nửa đất nửa nước.

7 ngày sau lá non đã lên vòng quanh, 1 tháng là kín chậu. Cây cảnh chịu hạn, chịu úng, chịu râm, chịu nắng, đúng là dành cho người lười.

Cây cảnh chịu hạn, chịu úng

Rốt cuộc, cái gây nghiện nhất của việc làm vườn không phải là mua chậu hoa nở sẵn về chụp ảnh, mà là được chứng kiến một cành cây nhỏ bé tưởng chừng vô tri, dưới tay mình từ từ bén rễ, nảy mầm, xòe lá và nở hoa.

Bốn cây cảnh trên không đòi hỏi nhiều vốn liếng, chỉ cần chút nắng, chút nước và chút yêu thương, nhưng lại mang đến cảm giác thành tựu vô giá. Đó mới là niềm vui giản dị, dễ chạm tới và bền lâu nhất ngay trong chính ngôi nhà của bạn.