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Hà Nội phối hợp kiểm tra các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không nguồn gốc

Sở Y tế Hà Nội phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các tổ chức kinh doanh sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, thương mại điện tử.

Bình Nguyên

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Công an TP Hà Nội, Sở Công Thương và UBND các xã, phường trên địa bàn phối hợp kiểm tra, xác minh, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thời gian qua, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu lách cơ chế kiểm duyệt của nền tảng nhằm tiếp cận người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Nhiều loại bút tiêm được rao bán trên mạng xã hội với quảng cáo đánh bay mỡ thừa - Ảnh chụp màn hình/Nguồn danviet.vn
Nhiều loại bút tiêm được rao bán trên mạng xã hội với quảng cáo đánh bay mỡ thừa - Ảnh chụp màn hình/Nguồn danviet.vn

Để kịp thời kiểm tra, xác minh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Sở Y tế đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xác minh các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng nhập lậu hoặc các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trường hợp phát hiện sản phẩm thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành y tế hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về dược, thiết bị y tế, Công an TP Hà Nội được đề nghị trao đổi thông tin và phối hợp với Sở Y tế để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Đối với Sở Công Thương, Sở Y tế Hà Nội đề nghị chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm theo phản ánh của báo chí và thông tin thu thập được từ công tác quản lý địa bàn.

Lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng giả; hàng nhập lậu; hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; hàng hóa không bảo đảm điều kiện lưu thông; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị UBND các xã, phường tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, quảng cáo sản phẩm giảm cân, đặc biệt là các cơ sở có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc bán hàng thông qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Các địa phương được yêu cầu tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, spa, cơ sở kinh doanh trực tuyến, kho chứa hàng, địa điểm tập kết, giao nhận hàng hóa và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên môi trường mạng có địa chỉ hoặc hoạt động thực tế trên địa bàn.

Thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện dày đặc quảng cáo về các loại bút tiêm giảm cân. Chỉ cần gõ từ khóa "bút giảm cân" trên TikTok, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt video hướng dẫn cách tự tiêm tại nhà kèm lời giới thiệu về hiệu quả "giảm cân thần tốc". Theo quảng cáo, các sản phẩm như S., Sp. Se... không chỉ giúp giảm cân mà còn có thể giảm đường huyết, phòng ngừa đột quỵ. Nhiều tài khoản còn để lại số điện thoại tư vấn bán hàng ngay dưới các video. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi, không ít người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ các phản ứng bất lợi sau khi sử dụng. Một số tài khoản cho biết họ bị buồn nôn, đau đầu, chóng mặt hoặc mệt mỏi sau khi tiêm.

Thậm chí có trường hợp đi khám phát hiện men gan tăng và viêm đường tiết niệu. Không chỉ trên TikTok, Facebook cũng xuất hiện nhiều hội nhóm và tài khoản bán công khai các loại bút tiêm giảm cân. Tại một trang bán sản phẩm S., người bán quảng cáo khách hàng có thể giảm hơn 5% cân nặng sau ba tháng điều trị và 9-10% sau 6-12 tháng.Giá mỗi bút tiêm được rao bán từ khoảng 1,2 đến 2 triệu đồng. Theo lời giới thiệu, muốn giảm 3-4kg cần dùng khoảng hai bút, còn giảm 10-15kg có thể phải dùng đến tám bút. Trên nhiều sàn thương mại điện tử các loại thuốc tiêm "phá mỡ", "giảm mỡ vĩnh viễn" cũng được rao bán tràn lan với mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Việc mua bán diễn ra rất dễ dàng, chỉ cần đặt hàng là sản phẩm được giao tận nơi.

Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không bảo đảm chất lượng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, các địa phương cần chủ động phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Công an và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, các sản phẩm chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Theo danviet.vn, thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện dày đặc quảng cáo về các loại bút tiêm giảm cân. Chỉ cần gõ từ khóa "bút giảm cân" trên TikTok, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt video hướng dẫn cách tự tiêm tại nhà kèm lời giới thiệu về hiệu quả "giảm cân thần tốc". Theo quảng cáo, các sản phẩm như S., Sp. Se... không chỉ giúp giảm cân mà còn có thể giảm đường huyết, phòng ngừa đột quỵ. Nhiều tài khoản còn để lại số điện thoại tư vấn bán hàng ngay dưới các video. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi, không ít người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ các phản ứng bất lợi sau khi sử dụng. Một số tài khoản cho biết họ bị buồn nôn, đau đầu, chóng mặt hoặc mệt mỏi sau khi tiêm. Thậm chí có trường hợp đi khám phát hiện men gan tăng và viêm đường tiết niệu.Không chỉ trên TikTok, Facebook cũng xuất hiện nhiều hội nhóm và tài khoản bán công khai các loại bút tiêm giảm cân.

Tại một trang bán sản phẩm S., người bán quảng cáo khách hàng có thể giảm hơn 5% cân nặng sau ba tháng điều trị và 9-10% sau 6-12 tháng. Giá mỗi bút tiêm được rao bán từ khoảng 1,2 đến 2 triệu đồng. Theo lời giới thiệu, muốn giảm 3-4kg cần dùng khoảng hai bút, còn giảm 10-15kg có thể phải dùng đến tám bút. Trên nhiều sàn thương mại điện tử các loại thuốc tiêm "phá mỡ", "giảm mỡ vĩnh viễn" cũng được rao bán tràn lan với mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Việc mua bán diễn ra rất dễ dàng, chỉ cần đặt hàng là sản phẩm được giao tận nơi.

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#giảm cân #bút tiêm #Hà Nội #quản lý thị trường #sức khỏe #hàng giả

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