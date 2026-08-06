Gói thầu 9,2 tỷ tại Cần Thơ: Nhà thầu chào giá thấp không đạt kỹ thuật

DNTN Thanh Nhựt vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại phường Long Bình với giá 9,258 tỷ, tiết kiệm 0,125% sau khi đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật

Theo dữ liệu công khai trên Mạng đấu thầu quốc gia, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình (Thành phố Cần Thơ) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyến đường kênh 4 Thước (đoạn từ kênh Xáng - đường 927).

Kết quả trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu Tuyến đường kênh 4 Thước

Gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyến đường kênh 4 Thước (đoạn từ kênh Xáng - đường 927) có mã TBMT IB2600321333, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600181408. Dự án được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 72/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 21/06/2026; phê duyệt E-HSMT theo Quyết định số 88/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 27/06/2026; và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 96/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 29/07/2026, đều do ông Nguyễn Tam Khảo - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình ký ban hành.

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 96/QĐ/PKTHT&ĐT ngày 29/7/2026, giá dự toán của gói thầu là 9.269.988.868 đồng. Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt đã trúng thầu với giá 9.258.409.728 đồng.

Nguồn: MSC

So với giá dự toán được phê duyệt, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 11.579.140 đồng, tương ứng tỷ lệ 0,125%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày, áp dụng loại hợp đồng trọn gói từ nguồn vốn Ngân sách phường Long Bình (nguồn Xổ số kiến thiết).

Đối thủ chào giá thấp hơn 737 triệu đồng bị loại ở bước kỹ thuật

Biên bản mở thầu ngày 06/07/2026 thể hiện có 2 nhà thầu nộp E-HSDT tham dự. Ngoài Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt, đơn vị thứ hai tham gia là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa (Mã số thuế: 6300248436).

Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa đưa ra giá dự thầu là 8.532.139.279 đồng. Mức giá này thấp hơn giá dự toán gói thầu tới 737.849.589 đồng (thấp hơn giá trúng thầu của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt 726.270.449 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá khoảng 7,96%).

Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 849/BCĐG E-HSDT-BA ngày 17/07/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu tư GSL Bình An lập, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa đã bị đánh giá "Không đạt" ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Cụ thể, báo cáo thẩm định nêu rõ nhà thầu Nhân Nghĩa bị loại do không đáp ứng hai nội dung quan trọng thuộc Mục 3 Chương III E-HSMT:

Một là, tại Khoản 1.2 (Giải pháp kỹ thuật thi công hạng mục): Nhà thầu không có giải pháp kỹ thuật thi công đào đất kênh để lấy đất đắp lề, gia cố; đồng thời không có giải pháp kỹ thuật thi công tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu với lượng nhựa 0,8 kg/m2.

Hai là, tại Khoản 1.3 (Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật): Nhà thầu không trình bày biện pháp kỹ thuật thi công đối với hai hạng mục nêu trên.

Tổ chuyên gia chấm thầu ghi nhận: "Đây là những nội dung thuộc biện pháp tổ chức thi công theo Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của E-HSMT đã phát hành, việc bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ làm thay đổi bản chất E-HSDT nên không thuộc trường hợp được phép yêu cầu làm rõ".

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại E-HSMT và được đánh giá không đạt. Do đó, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được xem xét lựa chọn theo quy định.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt (MSDN: vn1800506830), có địa chỉ tại Khu Vực 3, Phường Long Mỹ, Thành phố Cần Thơ, được thành lập năm 2012 do Lê Thanh Nhựt là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến đầu tháng 8/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 237 gói thầu, trong đó trúng 147 gói, trượt 83 gói, 6 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 460.326.120.261 đồng (Trong đó, với vai trò độc lập: 395.822.907.611 đồng, với vai trò liên danh: 64.503.212.650 đồng).

Trong tháng 7/2026, dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt được công bố trúng thêm một số gói thầu tại các chủ đầu tư khác. Cụ thể:

Gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình trị giá 3.163.012.000 đồng, trúng ngày 15/07/2026

Gói Thi công xây dựng công trình tại Phòng Kinh tế xã Vị Thanh 1 trị giá 4.008.459.887 đồng, trúng ngày 23/07/2026

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình tại Phòng Kinh tế xã Vị Thanh 1 trị giá 2.964.723.249 đồng, trúng ngày 23/07/2026

Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Tuyến đường Đông kênh Củ Tre, ấp 11 (ra bến đò Tô Ma) tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Viễn trị giá 3.017.530.000 đồng, trúng ngày 20/07/2026

Gói thầu thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trị giá 4.035.224.804 đồng, trúng ngày 14/07/2026

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trị giá 3.467.338.000 đồng, trúng ngày 03/07/2026

Ngoài các gói thầu đã được công bố kết quả, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn ghi nhận 4 gói thầu có sự tham dự của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt nhưng chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu tại thời điểm tra cứu.