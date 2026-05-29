Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả vốn tại xã Tân Tiến [Kỳ 4]

Với tư cách người ký phê duyệt hàng loạt gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến, Lâm Hoàng Trí đóng vai trò then chốt trong việc quản lý ngân sách đầu tư công.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, 100% các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu quan trọng trong quý I và quý II/2026 tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đều do ông Lâm Hoàng Trí – Phó Giám đốc đơn vị ký ban hành. Trong đó, có những dự án giao thông nông thôn sử dụng vốn ngân sách tập trung và vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ có mục tiêu.

Tính đến cuối tháng 4/2026, 30 gói thầu được triển khai nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 468 triệu đồng trên tổng giá trị thầu hơn 16 tỷ đồng. Đặc biệt, các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm (giá 2,8 tỷ đồng) hay Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh (giá 3,7 tỷ đồng) đều có tỉ lệ giảm giá sau đấu thầu rất thấp, dao động quanh mức 1,2%.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) bình luận: "Trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu không chỉ dừng lại ở việc làm đúng quy trình giấy tờ mà còn phải đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn nhà nước. Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rõ về trách nhiệm giải trình. Người ký quyết định phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu cạnh tranh hoặc không tối ưu hóa được nguồn lực tài chính công".

Trong bối cảnh Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 yêu cầu siết chặt kỷ cương đấu thầu, Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến cần chủ động công khai các thông tin chi tiết về hồ sơ đánh giá năng lực nhà thầu để củng cố niềm tin của dư luận địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 5] Thượng tôn pháp luật: Bài học từ hoạt động đấu thầu cấp xã tại Cà Mau

NGUYÊN TẮC ĐỘC LẬP TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị tư vấn lập hồ sơ và đơn vị tư vấn thẩm định. Sự tách bạch này nhằm tránh tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi", ngăn chặn các hành vi thông đồng, thỏa thuận ngầm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

#Trách nhiệm người đứng đầu #Hiệu quả vốn đầu tư xã Tân Tiến #Quản lý dự án giao thông nông thôn #Quy trình đấu thầu và minh bạch #Chính sách và pháp luật về đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

"Hệ sinh thái" tư vấn và nhà thầu quen mặt tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến [Kỳ 3]

Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn và nhà thầu trong chuỗi các dự án tại xã Tân Tiến đang đặt ra câu hỏi về tính độc lập trong đấu thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại xã Tân Tiến ghi nhận một "vòng tròn" khép kín giữa chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng An Nguyên CM (MST: 2001369971) liên tục đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm, Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh, Tuyến Kênh Bông Súng.

Đồng thời, khâu thẩm định các kết quả này lại thường xuyên do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hòa Thành Cà Mau (MST: 2001292856) thực hiện. Sự luân phiên phối hợp giữa hai pháp nhân này và Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đã giúp quy trình lựa chọn nhà thầu diễn ra rất "trôi chảy".

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Tân Tiến: Những gói thầu giao thông "một mình một ngựa" về đích [Kỳ 2]

Phân tích quy trình mở thầu tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến cho thấy tình trạng phổ biến là chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng "độc diễn" trong đấu thầu đang là dấu hiệu đặc trưng tại các dự án do Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến quản lý. Theo báo cáo phân tích, trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu tại đơn vị này là thấp (số liệu thống kê kỹ thuật cho thấy có sự cạnh tranh chéo thấp).

Điển hình là gói thầu thi công tại Tuyến Kênh Bông Súng (mã IB2600122885-00) có giá 2.219.294.676 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyễn Sang (MST: 2001083059) nộp hồ sơ và trúng thầu với giá 2.185.591.969 đồng. Việc thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh đã trực tiếp làm giảm tính hiệu quả kinh tế khi giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 33 triệu đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Cà Mau: Ban QLDA xã Tân Tiến đấu thầu tiết kiệm 2,92% cho ngân sách [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm trung bình đạt 2,92%, hàng loạt gói thầu giao thông nông thôn tại Ban QLDA xã Tân Tiến (Cà Mau) đang đặt ra bài toán về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách năm 2026

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án (QLDA) xã Tân Tiến (mã số thuế 2001390028-005, địa chỉ tại ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau) đang là đơn vị triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, qua phân tích 30 gói thầu đã công bố kết quả tính đến tháng 04/2026, một thực trạng đáng quan ngại hiện hữu: Tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đang ở mức "nhỏ giọt".

Thống kê chi tiết cho thấy, tổng giá trị các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu hợp lệ đạt hơn 16,49 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng giá trị trúng thầu lại lên tới 16,01 tỷ đồng. Như vậy, sau khi trải qua các quy trình lựa chọn nhà thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách chỉ hơn 468 triệu đồng, tương đương tỉ lệ 2,92%. Đây là một con số khiêm tốn so với mặt bằng chung của các dự án đầu tư công trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu hiện nay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới