Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả vốn tại xã Tân Tiến [Kỳ 4]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, 100% các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu quan trọng trong quý I và quý II/2026 tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đều do ông Lâm Hoàng Trí – Phó Giám đốc đơn vị ký ban hành. Trong đó, có những dự án giao thông nông thôn sử dụng vốn ngân sách tập trung và vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ có mục tiêu.



Tính đến cuối tháng 4/2026, 30 gói thầu được triển khai nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 468 triệu đồng trên tổng giá trị thầu hơn 16 tỷ đồng. Đặc biệt, các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm (giá 2,8 tỷ đồng) hay Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh (giá 3,7 tỷ đồng) đều có tỉ lệ giảm giá sau đấu thầu rất thấp, dao động quanh mức 1,2%.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) bình luận: "Trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu không chỉ dừng lại ở việc làm đúng quy trình giấy tờ mà còn phải đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn nhà nước. Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rõ về trách nhiệm giải trình. Người ký quyết định phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu cạnh tranh hoặc không tối ưu hóa được nguồn lực tài chính công".

Trong bối cảnh Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 yêu cầu siết chặt kỷ cương đấu thầu, Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến cần chủ động công khai các thông tin chi tiết về hồ sơ đánh giá năng lực nhà thầu để củng cố niềm tin của dư luận địa phương.

