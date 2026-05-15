Đấu thầu tại xã Tân Tiến: Những gói thầu giao thông "một mình một ngựa" về đích [Kỳ 2]

Phân tích quy trình mở thầu tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến cho thấy tình trạng phổ biến là chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng "độc diễn" trong đấu thầu đang là dấu hiệu đặc trưng tại các dự án do Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến quản lý. Theo báo cáo phân tích, trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu tại đơn vị này là thấp (số liệu thống kê kỹ thuật cho thấy có sự cạnh tranh chéo thấp).



Điển hình là gói thầu thi công tại Tuyến Kênh Bông Súng (mã IB2600122885-00) có giá 2.219.294.676 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyễn Sang (MST: 2001083059) nộp hồ sơ và trúng thầu với giá 2.185.591.969 đồng. Việc thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh đã trực tiếp làm giảm tính hiệu quả kinh tế khi giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 33 triệu đồng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Tuyến Kênh Bông Súng

Tại gói thầu Tuyến Kênh Ông Điếm, Công ty TNHH Một thành viên 250 cũng "một mình một ngựa" vượt qua các bước đánh giá năng lực và kỹ thuật để trúng thầu mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào về giá từ các đơn vị khác.

Chuyên gia đấu thầu Lê Hào phân tích: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong công tác đấu thầu, đặc biệt là việc tạo điều kiện cho các nhà thầu tiếp cận thông tin. Nếu các dự án được mời thầu rộng rãi mà chỉ có 1 nhà thầu tham dự thường xuyên, chủ đầu tư cần giải trình rõ về khâu lập hồ sơ mời thầu có rào cản kỹ thuật hay không".

