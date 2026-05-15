Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Tân Tiến: Những gói thầu giao thông "một mình một ngựa" về đích [Kỳ 2]

Phân tích quy trình mở thầu tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến cho thấy tình trạng phổ biến là chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng "độc diễn" trong đấu thầu đang là dấu hiệu đặc trưng tại các dự án do Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến quản lý. Theo báo cáo phân tích, trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu tại đơn vị này là thấp (số liệu thống kê kỹ thuật cho thấy có sự cạnh tranh chéo thấp).

Điển hình là gói thầu thi công tại Tuyến Kênh Bông Súng (mã IB2600122885-00) có giá 2.219.294.676 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyễn Sang (MST: 2001083059) nộp hồ sơ và trúng thầu với giá 2.185.591.969 đồng. Việc thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh đã trực tiếp làm giảm tính hiệu quả kinh tế khi giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 33 triệu đồng.

screen-shot-2026-05-14-at-144847.png
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Tuyến Kênh Bông Súng

Tại gói thầu Tuyến Kênh Ông Điếm, Công ty TNHH Một thành viên 250 cũng "một mình một ngựa" vượt qua các bước đánh giá năng lực và kỹ thuật để trúng thầu mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào về giá từ các đơn vị khác.

Chuyên gia đấu thầu Lê Hào phân tích: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong công tác đấu thầu, đặc biệt là việc tạo điều kiện cho các nhà thầu tiếp cận thông tin. Nếu các dự án được mời thầu rộng rãi mà chỉ có 1 nhà thầu tham dự thường xuyên, chủ đầu tư cần giải trình rõ về khâu lập hồ sơ mời thầu có rào cản kỹ thuật hay không".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] "Hệ sinh thái" tư vấn và nhà thầu quen mặt tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến

Quy định về tính cạnh tranh và hiệu quả trong đấu thầu 2026

Theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), tính cạnh tranh là nguyên tắc cốt lõi nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế. Đồng thời, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn rõ về việc đánh giá hiệu quả đầu tư công dựa trên tỉ lệ tiết kiệm thực tế. Các đơn vị chủ đầu tư có tỉ lệ tiết kiệm thấp bất thường cần phải giải trình về quy trình khảo sát giá thị trường khi xây dựng phương án đấu thầu, nhằm tránh tình trạng đẩy giá dự toán lên cao để "hợp thức hóa" các mức giá trúng thầu sát nút.

#Thấu hiểu quy trình đấu thầu xã Tân Tiến #Tình trạng độc diễn trong đấu thầu #Thiếu cạnh tranh trong dự án hạ tầng #Ảnh hưởng của cạnh tranh thấp đến hiệu quả kinh tế #Vai trò của nhà thầu duy nhất trong đấu thầu #Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Cà Mau: Ban QLDA xã Tân Tiến đấu thầu tiết kiệm 2,92% cho ngân sách [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm trung bình đạt 2,92%, hàng loạt gói thầu giao thông nông thôn tại Ban QLDA xã Tân Tiến (Cà Mau) đang đặt ra bài toán về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách năm 2026

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án (QLDA) xã Tân Tiến (mã số thuế 2001390028-005, địa chỉ tại ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau) đang là đơn vị triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, qua phân tích 30 gói thầu đã công bố kết quả tính đến tháng 04/2026, một thực trạng đáng quan ngại hiện hữu: Tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đang ở mức "nhỏ giọt".

Thống kê chi tiết cho thấy, tổng giá trị các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu hợp lệ đạt hơn 16,49 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng giá trị trúng thầu lại lên tới 16,01 tỷ đồng. Như vậy, sau khi trải qua các quy trình lựa chọn nhà thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách chỉ hơn 468 triệu đồng, tương đương tỉ lệ 2,92%. Đây là một con số khiêm tốn so với mặt bằng chung của các dự án đầu tư công trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu hiện nay.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Nhiều gói thầu chỉ định có tỉ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng đang gây chú ý khi hàng loạt gói thầu được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, đã triển khai hàng loạt dự án đầu tư công quan trọng. Tuy nhiên, qua phân tích chuyên sâu các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, một thực trạng đáng quan tâm là tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại nhiều gói thầu chỉ định đang ở mức cực kỳ khiêm tốn, thậm chí có gói thầu tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận con số 0 đồng.

Điển hình là gói thầu "Mua sắm hàng hoá ứng phó mưa bão đột xuất cho Ban chỉ huy quân sự xã". Tại gói thầu này, Chủ đầu tư đã phê duyệt cho Hộ Kinh doanh Thống Nhất (MST: 5800520889) trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 71.800.000 đồng và giá trúng thầu cũng được xác định chính xác là 71.800.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình lựa chọn nhà thầu, ngân sách địa phương không tiết kiệm được bất kỳ một đồng chi phí nào cho danh mục hàng hóa thiết yếu như cưa xích, đèn pin hay áo mưa bộ. Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 25/12/2025 phê duyệt kết quả này do ông Phạm Văn Tuyến, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ký.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Dự án giao thông tại xã Bảo Lâm 2: Đối thủ "ngã ngựa", nhà thầu Bá Trường một mình về đích [Kỳ 2]

Gói thầu xây lắp đường giao thông trị giá hơn 7 tỷ đồng tại xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng chứng kiến một cuộc đua không cân sức khi nhà thầu đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án "Đường giao thông thôn 4 đi thôn 5 xã Lộc An" là dự án có quy mô vốn lớn nhất do Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 làm Chủ đầu tư trong giai đoạn gần đây. Gói thầu số 01 "Toàn bộ chi phí xây dựng" có giá gói thầu là 7.113.216.339 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Theo Biên bản mở thầu mã hiệu IB2600076376 ngày 20/03/2026, có 02 nhà thầu tham gia nộp E-HSDT gồm: Công ty TNHH Bá Trường và Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Lộc Phú. Một cuộc cạnh tranh sòng phẳng được kỳ vọng sẽ giúp ngân sách tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư. Tuy nhiên, kết quả tại bước đánh giá kỹ thuật đã làm thay đổi hoàn toàn kịch bản này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới