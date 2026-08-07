Gói thầu 6,9 tỷ đồng tại xã Kế Sách: Nhà thầu giá thấp bị loại vì không đạt kỹ thuật

Mới đây, Trưởng phòng Kinh tế xã Kế Sách - Nguyễn Thanh Hào đã ký Quyết định số 120/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp Đường Hai Giáp - Thông cư, xã Kế Sách, Thành phố Cần Thơ. Công ty TNHH TM DV XD Đại An được lựa chọn trúng thầu.

Gói thầu xây lắp 6,9 tỷ đồng tiết kiệm hơn 356 triệu đồng

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 64/QĐ-PKT ngày 01/06/2026 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 98/QĐ-PKT ngày 15/06/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Kế Sách Nguyễn Thanh Hào ký ban hành, Gói thầu số 03 có mã E-TBMT IB2600284613, giá gói thầu (dự toán) 6.974.691.621 đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án được kết hợp từ nguồn Cân đối địa phương và Xổ số kiến thiết. Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.

Ngày 21/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Kế Sách Nguyễn Thanh Hào ký Quyết định số 120/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH TM DV XD Đại An (Mã số thuế: 2200725864; địa chỉ trụ sở tại số 126, Ấp An Ninh 2, Xã Kế Sách, Thành phố Cần Thơ) được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 6.618.371.000 đồng.

So với giá gói thầu 6.974.691.621 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 356.320.621 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,11%.

Nguồn: MSC

Nhà thầu chào giá thấp hơn không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 11.7/BCKQ.CHAM do Công ty TNHH C.H.A.M lập, Gói thầu số 03 có 02 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự.

Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu (Mã số thuế: 2000379127) đưa ra giá dự thầu 6.974.606.711 đồng. Sau đó, nhà thầu này điều chỉnh giảm 12%, đưa giá dự thầu sau giảm còn 6.137.653.905 đồng.

Như vậy, giá dự thầu sau giảm của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu thấp hơn giá trúng thầu của Công ty TNHH TM DV XD Đại An.

Tuy nhiên, tại bước đánh giá về kỹ thuật, Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu không được đánh giá đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và bị loại.

Cụ thể, theo thuyết minh tại Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu không đáp ứng yêu cầu tại Mục 2.3 và Mục 2.5 thuộc Chương V (khoản 1.2.2.6 và khoản 1.2.2.8).

Báo cáo nêu rõ, nhà thầu không có thuyết minh và không có bản vẽ biện pháp thi công khai thác đất kênh để lấp ao mương ngang tuyến. Đồng thời, hồ sơ cũng thiếu thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công xây bó nền.

Việc nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là nguyên nhân khiến hồ sơ không được lựa chọn. Sau khi Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH TM DV XD Đại An là nhà thầu được lựa chọn trúng thầu với giá 6.618.371.000 đồng.

Công ty TNHH TM DV XD Đại An đã trúng 47 gói thầu

Theo dữ liệu đấu thầu công khai, Công ty TNHH TM DV XD Đại An (MSDN: vn2200725864) có địa chỉ tại số 126, Ấp An Ninh 2, Xã Kế Sách, Thành phố Cần Thơ. Doanh nghiệp được thành lập năm 2016, người đại diện pháp luật là Lê Tố Hà.

Dữ liệu công khai cho thấy doanh nghiệp đã tham gia khoảng 54 gói thầu, trong đó trúng 47 gói và trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả những gói thầu thực hiện với vai trò liên danh, là 160.335.103.855 đồng. Trong số này, có 6.813.132.000 đồng là giá trị các gói chỉ định thầu.

Xét theo vai trò tham dự, tổng giá trị các gói thầu Công ty TNHH TM DV XD Đại An trúng với tư cách độc lập là 86.263.955.061 đồng; với tư cách liên danh là 74.071.148.794 đồng.

Tính đến tháng 7/2026, ngoài Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp Đường Hai Giáp - Thông cư, Công ty TNHH TM DV XD Đại An còn được công khai trúng một số gói thầu khác.

Cụ thể, ngày 18/06/2026, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 04: Gói thầu xây dựng tại Phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn, trị giá 3.810.050.000 đồng.

Ngày 02/06/2026, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Phòng Kinh tế xã Nhơn Mỹ, trị giá 2.813.728.485 đồng.

Trước đó, ngày 19/05/2026, Công ty TNHH TM DV XD Đại An trúng Gói thầu số 03: Gói thầu xây dựng tại Phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn, trị giá 4.112.648.484 đồng.

Ngày 08/05/2026, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Châu, trị giá 14.913.545.130 đồng.

Như vậy, tại Gói thầu số 03 thuộc dự án Nâng cấp Đường Hai Giáp - Thông cư, quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận 02 doanh nghiệp tham dự. Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu có giá dự thầu sau giảm 6.137.653.905 đồng nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; trong khi Công ty TNHH TM DV XD Đại An được lựa chọn với giá 6.618.371.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 356.320.621 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,11%.