Gói thầu 6,9 tỷ đồng tại xã Kế Sách: Nhà thầu giá thấp bị loại vì không đạt kỹ thuật

Mới đây, Trưởng phòng Kinh tế xã Kế Sách - Nguyễn Thanh Hào đã ký Quyết định số 120/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp Đường Hai Giáp - Thông cư, xã Kế Sách, Thành phố Cần Thơ. Công ty TNHH TM DV XD Đại An được lựa chọn trúng thầu.
Gói thầu xây lắp 6,9 tỷ đồng tiết kiệm hơn 356 triệu đồng
Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 64/QĐ-PKT ngày 01/06/2026 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 98/QĐ-PKT ngày 15/06/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Kế Sách Nguyễn Thanh Hào ký ban hành, Gói thầu số 03 có mã E-TBMT IB2600284613, giá gói thầu (dự toán) 6.974.691.621 đồng.
Nguồn vốn thực hiện dự án được kết hợp từ nguồn Cân đối địa phương và Xổ số kiến thiết. Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.
Ngày 21/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Kế Sách Nguyễn Thanh Hào ký Quyết định số 120/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH TM DV XD Đại An (Mã số thuế: 2200725864; địa chỉ trụ sở tại số 126, Ấp An Ninh 2, Xã Kế Sách, Thành phố Cần Thơ) được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 6.618.371.000 đồng.
So với giá gói thầu 6.974.691.621 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 356.320.621 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,11%.
Nhà thầu chào giá thấp hơn không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 11.7/BCKQ.CHAM do Công ty TNHH C.H.A.M lập, Gói thầu số 03 có 02 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự.
Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu (Mã số thuế: 2000379127) đưa ra giá dự thầu 6.974.606.711 đồng. Sau đó, nhà thầu này điều chỉnh giảm 12%, đưa giá dự thầu sau giảm còn 6.137.653.905 đồng.
Như vậy, giá dự thầu sau giảm của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu thấp hơn giá trúng thầu của Công ty TNHH TM DV XD Đại An.
Tuy nhiên, tại bước đánh giá về kỹ thuật, Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu không được đánh giá đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và bị loại.
Cụ thể, theo thuyết minh tại Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu không đáp ứng yêu cầu tại Mục 2.3 và Mục 2.5 thuộc Chương V (khoản 1.2.2.6 và khoản 1.2.2.8).
Báo cáo nêu rõ, nhà thầu không có thuyết minh và không có bản vẽ biện pháp thi công khai thác đất kênh để lấp ao mương ngang tuyến. Đồng thời, hồ sơ cũng thiếu thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công xây bó nền.
Việc nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là nguyên nhân khiến hồ sơ không được lựa chọn. Sau khi Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH TM DV XD Đại An là nhà thầu được lựa chọn trúng thầu với giá 6.618.371.000 đồng.
Công ty TNHH TM DV XD Đại An đã trúng 47 gói thầu
Theo dữ liệu đấu thầu công khai, Công ty TNHH TM DV XD Đại An (MSDN: vn2200725864) có địa chỉ tại số 126, Ấp An Ninh 2, Xã Kế Sách, Thành phố Cần Thơ. Doanh nghiệp được thành lập năm 2016, người đại diện pháp luật là Lê Tố Hà.
Dữ liệu công khai cho thấy doanh nghiệp đã tham gia khoảng 54 gói thầu, trong đó trúng 47 gói và trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả những gói thầu thực hiện với vai trò liên danh, là 160.335.103.855 đồng. Trong số này, có 6.813.132.000 đồng là giá trị các gói chỉ định thầu.
Xét theo vai trò tham dự, tổng giá trị các gói thầu Công ty TNHH TM DV XD Đại An trúng với tư cách độc lập là 86.263.955.061 đồng; với tư cách liên danh là 74.071.148.794 đồng.
Tính đến tháng 7/2026, ngoài Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp Đường Hai Giáp - Thông cư, Công ty TNHH TM DV XD Đại An còn được công khai trúng một số gói thầu khác.
Cụ thể, ngày 18/06/2026, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 04: Gói thầu xây dựng tại Phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn, trị giá 3.810.050.000 đồng.
Ngày 02/06/2026, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Phòng Kinh tế xã Nhơn Mỹ, trị giá 2.813.728.485 đồng.
Trước đó, ngày 19/05/2026, Công ty TNHH TM DV XD Đại An trúng Gói thầu số 03: Gói thầu xây dựng tại Phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn, trị giá 4.112.648.484 đồng.
Ngày 08/05/2026, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Châu, trị giá 14.913.545.130 đồng.
Như vậy, tại Gói thầu số 03 thuộc dự án Nâng cấp Đường Hai Giáp - Thông cư, quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận 02 doanh nghiệp tham dự. Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu có giá dự thầu sau giảm 6.137.653.905 đồng nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; trong khi Công ty TNHH TM DV XD Đại An được lựa chọn với giá 6.618.371.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 356.320.621 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,11%.
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP
Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.
Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).
Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.