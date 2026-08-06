Vĩnh Long: Dự án mua sắm thiết bị giáo dục THPT hơn 158 tỷ đồng tiết kiệm 8,9% [Kỳ 1]

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long công khai kết quả gói thầu thiết bị giáo dục hơn 158,55 tỷ đồng. Công ty Sao Việt trúng thầu độc lập hơn 144,44 tỷ đồng, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 14,11 tỷ đồng (8,90%).

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đầu tư công cho cơ sở vật chất giáo dục luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các địa phương nhằm bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tại tỉnh Vĩnh Long, công tác này đang được triển khai quyết liệt và bài bản nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất cho các trường học.

Minh chứng rõ nét nhất là việc hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 và lớp 12 cho các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố". Đây là dự án có ý nghĩa xã hội và sư phạm to lớn, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

Ngày 07/05/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long - Lê Thanh Sơn đã ký Quyết định số 399/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu này, đánh dấu việc hoàn tất một chặng đường đấu thầu công khai qua mạng.

Hiệu quả tiết kiệm tài chính cho ngân sách nhà nước

Theo hồ sơ pháp lý của gói thầu (Mã TBMT: IB2500482526), hình thức lựa chọn nhà thầu là Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Sau quá trình mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bến Tre (đơn vị tư vấn đấu thầu), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sao Việt (địa chỉ trụ sở chính đặt tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, do ông Hồ Minh Phương làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật) đã trúng thầu độc lập.

Giá trúng thầu chính thức được phê duyệt là 144.446.044.000 đồng (hơn 144,44 tỷ đồng). Loại hợp đồng là trọn gói, với thời gian thực hiện trong vòng 600 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Một phần Quyết định số 399/QĐ-BQL

Dưới góc độ phân tích dữ liệu kinh tế, con số chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu phản ánh hiệu quả của công tác quản lý đầu tư công tại địa phương: Giá gói thầu được duyệt 158.557.667.000 đồng. Giá trúng thầu của nhà thầu 144.446.044.000 đồng. Giá trị tiết kiệm tuyệt đối 14.111.623.000 đồng (hơn 14,11 tỷ đồng). Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng 8,9%.

Số tiền tiết kiệm hơn 14,11 tỷ đồng này có ý nghĩa rất lớn, giúp địa phương có thêm nguồn lực tài chính để nâng cấp hạ tầng giáo dục phụ trợ khác hoặc đầu tư an sinh xã hội tại các địa bàn cơ sở khác. Điều này cũng cho thấy chủ đầu tư đã xây dựng phương án giá dự toán sát với diễn biến thực tế của thị trường trang thiết bị giáo dục.

Vai trò quản lý và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Để đạt được một gói thầu có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và đạt hiệu quả kinh tế cao và bảo đảm quy trình pháp lý chặt chẽ, vai trò chỉ đạo của người đứng đầu là vô cùng then chốt. Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Lê Thanh Sơn cùng các cộng sự tại Phòng Quản lý dự án 2 đã thực sự quán triệt các chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về việc quản lý và quyết toán vốn đầu tư công.

Toàn bộ quá trình từ lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại Quyết định số 957/QĐ-BQL ngày 10/11/2025 cho đến giai đoạn làm rõ, trả lời các kiến nghị của nhà thầu đều được Ban thực hiện theo quy định, có sự tham gia thẩm định độc lập của các đơn vị chuyên môn. Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu không chỉ thể hiện ở việc ký quyết định phê duyệt kết quả thầu mà còn nằm ở sự kiên quyết bảo vệ các tiêu chí kỹ thuật chuẩn mực, không nhân nhượng trước các hồ sơ dự thầu chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc thiếu tính trung thực pháp lý.

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