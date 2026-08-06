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Quân sự - Thế giới

Binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ nổ ở Lebanon

Quân đội Israel cho biết hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở miền nam Lebanon.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, quân đội Israel ngày 6/8 cho biết hai binh sĩ nước này thiệt mạng trong vụ nổ ở miền nam Lebanon. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên bên phía Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon được thực thi vào tháng 6/2026.

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Khói bốc lên trên bầu trời ở khu vực gần Lâu đài Beaufort sau cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Lebanon ngày 19/6/2026. Ảnh: AP/Leo Correa.

Quân đội Israel cho biết thêm 4 binh sĩ khác bị thương nặng. Thông tin về thương vong đã được truyền thông Israel đưa tin một ngày trước đó. Theo một quan chức giấu tên trong quân đội Israel, một vụ nổ đã xảy ra khi các binh sĩ tiến vào một địa điểm làng Majdal Zoun và loại chất nổ đang được điều tra.

Hôm 5/8, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền nam Lebanon để đáp trả điều mà họ mô tả là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Hezbollah và kêu gọi cư dân làng Mansouri sơ tán. Đây là lời cảnh báo đầu tiên mà Israel đưa ra ở Lebanon trong nhiều tuần qua.

Hiện tại, Hezbollah chưa đưa ra tuyên bố nào.

Bộ Y tế Lebanon cho biết 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào thị trấn Tebnine hôm 5/8. Hãng thông tấn quốc gia (NNA) của Lebanon đưa tin thêm nhiều người bị thương trong các cuộc tấn công vào làng Burj al-Shemali vào đêm 5/8. Các khu vực Mansouri và Majdal Zoun cũng bị pháo kích.

Tình hình leo thang giữa lúc các nhà đàm phán Lebanon và Israel gặp nhau tại Rome để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận ngày 26/6, trong đó lực lượng Israel phải rút khỏi các khu vực họ chiếm đóng ở miền nam Lebanon và cho phép quân đội Lebanon nắm quyền kiểm soát, đổi lại Hezbollah sẽ giải giáp vũ khí.

Cuộc đàm phán hôm 5/8 kết thúc sớm do tình hình leo thang trên thực địa. Cuộc đàm phán dự kiến​ tiếp tục vào ngày 6/8.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel và lực lượng Hezbollah mở rộng giao tranh hồi năm 2024

Nguồn video: VTV
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