Bạn đọc - Phản biện

Phường Bình Thuận, Lâm Đồng: Hàng loạt dự án về tay các nhà thầu "thân quen"? [Kỳ 1]

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt dự án đầu tư công tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, ông Phạm Viết Thắng – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã ký ban hành hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án quan trọng trên địa bàn. Điều đáng chú ý là sự hiện diện của một "hệ sinh thái" nhà thầu tư vấn dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc tại các dự án này.

Cụ thể, tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Cầu Tràn (tổ 8, khu phố Xuân Điền), theo Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát đã trúng gói thầu số 05 (Tư vấn giám sát thi công) và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính D.N.P trúng gói thầu số 06 (Kiểm toán công trình).

Sự trùng hợp này không phải là cá biệt khi kịch bản tương tự cũng diễn ra tại dự án Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường. Tại Quyết định số 49/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, một lần nữa Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính D.N.P lại lần lượt được xướng tên trúng gói thầu số 05 và số 06.

screen-shot-2026-05-18-at-150600.png
Quyết định số 49/QĐ-KTHTĐT.

Chưa dừng lại ở đó, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc UBND phường, theo Quyết định số 50/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, bộ đôi Hoàng Phát và D.N.P vẫn tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" cho hai vị trí tư vấn giám sát và kiểm toán tương ứng.

Tình trạng "nhà thầu quen mặt" còn được nối dài tại dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường bê tông và cầu (Quyết định số 51/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026) và dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Hàm Phú - Thuận Minh (Quyết định số 53/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026).

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc một nhóm nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một địa phương không bị cấm, nhưng đây là dấu hiệu đặc trưng cần được giám sát chặt chẽ về tính cạnh tranh theo Điều 2 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Khi các gói thầu này đều thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu về việc lựa chọn nhà thầu là rất lớn".

Dư luận đang đặt câu hỏi: Liệu có hay không sự ưu ái dành cho các nhà thầu "ruột" tại Phường Bình Thuận? Và vì sao giữa hàng ngàn doanh nghiệp, chủ đầu tư lại liên tục chọn cùng một bộ khung đơn vị tư vấn cho hầu hết các dự án đầu tư công trên địa bàn?.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: "Lạ lùng" những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng tại Phường Bình Thuận

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG ĐẤU THẦU

Căn cứ Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), các hành vi bị cấm bao gồm:

1. Thông thầu: Thỏa thuận về việc rút dự thầu hoặc thỏa thuận để một hoặc các bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên tham dự để một bên trúng thầu.

2. Cản trở: Hành vi gây khó khăn cho các nhà thầu khác tham dự.

3. Ưu ái nhà thầu: Nêu những điều kiện nhằm hạn chế tham gia hoặc tạo lợi thế cho một số nhà thầu nhất định. Chỉ thị số 12/CT-TTg yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng "thông thầu" và nhà thầu "ruột" để bảo vệ ngân sách.

Bạn đọc - Phản biện

Cà Mau: Ban QLDA xã Tân Tiến đấu thầu tiết kiệm 2,92% cho ngân sách [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm trung bình đạt 2,92%, hàng loạt gói thầu giao thông nông thôn tại Ban QLDA xã Tân Tiến (Cà Mau) đang đặt ra bài toán về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách năm 2026

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án (QLDA) xã Tân Tiến (mã số thuế 2001390028-005, địa chỉ tại ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau) đang là đơn vị triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, qua phân tích 30 gói thầu đã công bố kết quả tính đến tháng 04/2026, một thực trạng đáng quan ngại hiện hữu: Tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đang ở mức "nhỏ giọt".

Thống kê chi tiết cho thấy, tổng giá trị các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu hợp lệ đạt hơn 16,49 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng giá trị trúng thầu lại lên tới 16,01 tỷ đồng. Như vậy, sau khi trải qua các quy trình lựa chọn nhà thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách chỉ hơn 468 triệu đồng, tương đương tỉ lệ 2,92%. Đây là một con số khiêm tốn so với mặt bằng chung của các dự án đầu tư công trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu hiện nay.

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Nhiều gói thầu chỉ định có tỉ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng đang gây chú ý khi hàng loạt gói thầu được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, đã triển khai hàng loạt dự án đầu tư công quan trọng. Tuy nhiên, qua phân tích chuyên sâu các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, một thực trạng đáng quan tâm là tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại nhiều gói thầu chỉ định đang ở mức cực kỳ khiêm tốn, thậm chí có gói thầu tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận con số 0 đồng.

Điển hình là gói thầu "Mua sắm hàng hoá ứng phó mưa bão đột xuất cho Ban chỉ huy quân sự xã". Tại gói thầu này, Chủ đầu tư đã phê duyệt cho Hộ Kinh doanh Thống Nhất (MST: 5800520889) trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 71.800.000 đồng và giá trúng thầu cũng được xác định chính xác là 71.800.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình lựa chọn nhà thầu, ngân sách địa phương không tiết kiệm được bất kỳ một đồng chi phí nào cho danh mục hàng hóa thiết yếu như cưa xích, đèn pin hay áo mưa bộ. Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 25/12/2025 phê duyệt kết quả này do ông Phạm Văn Tuyến, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ký.

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Bảo Lâm 2: Xuất hiện những đơn vị tư vấn "ruột" đồng hành cùng dự án [Kỳ 3]

Một số doanh nghiệp tư vấn liên tục xuất hiện trong các dự án khác nhau của Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 với các vai trò đan xen từ lập hồ sơ đến thẩm định kết quả.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh các đơn vị trực tiếp thi công, hệ thống các đơn vị tư vấn "đồng hành" cùng Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 trong công tác đấu thầu cũng xuất hiện những cái tên rất quen thuộc. Phân tích lịch sử trúng thầu cho thấy sự lặp lại định kỳ của một nhóm doanh nghiệp tư vấn tại các dự án do đơn vị này làm Chủ đầu tư.

Điển hình nhất là trường hợp của Công ty TNHH Kiến trúc Cao Nguyên Xanh (MST: 5801437111). Theo ghi nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này liên tục được Chủ đầu tư tin tưởng giao phó các khâu then chốt. Cụ thể, tại công trình "Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng...", Công ty Cao Nguyên Xanh đã trúng gói thầu số 4 "Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX" với giá 6.810.751 đồng. Trước đó, tại công trình "Cải tạo sửa chữa Nhà văn hóa xã Lộc An (cũ)...", đơn vị này đã trúng gói thầu số 5 "Chi phí thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu" với giá 5.000.000 đồng.

