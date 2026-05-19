Phường Bình Thuận, Lâm Đồng: Hàng loạt dự án về tay các nhà thầu "thân quen"? [Kỳ 1]

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt dự án đầu tư công tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, ông Phạm Viết Thắng – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã ký ban hành hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án quan trọng trên địa bàn. Điều đáng chú ý là sự hiện diện của một "hệ sinh thái" nhà thầu tư vấn dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc tại các dự án này.



Cụ thể, tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Cầu Tràn (tổ 8, khu phố Xuân Điền), theo Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát đã trúng gói thầu số 05 (Tư vấn giám sát thi công) và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính D.N.P trúng gói thầu số 06 (Kiểm toán công trình).

Sự trùng hợp này không phải là cá biệt khi kịch bản tương tự cũng diễn ra tại dự án Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường. Tại Quyết định số 49/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, một lần nữa Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính D.N.P lại lần lượt được xướng tên trúng gói thầu số 05 và số 06.

Quyết định số 49/QĐ-KTHTĐT.

Chưa dừng lại ở đó, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc UBND phường, theo Quyết định số 50/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, bộ đôi Hoàng Phát và D.N.P vẫn tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" cho hai vị trí tư vấn giám sát và kiểm toán tương ứng.

Tình trạng "nhà thầu quen mặt" còn được nối dài tại dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường bê tông và cầu (Quyết định số 51/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026) và dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Hàm Phú - Thuận Minh (Quyết định số 53/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026).

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc một nhóm nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một địa phương không bị cấm, nhưng đây là dấu hiệu đặc trưng cần được giám sát chặt chẽ về tính cạnh tranh theo Điều 2 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Khi các gói thầu này đều thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu về việc lựa chọn nhà thầu là rất lớn".

Dư luận đang đặt câu hỏi: Liệu có hay không sự ưu ái dành cho các nhà thầu "ruột" tại Phường Bình Thuận? Và vì sao giữa hàng ngàn doanh nghiệp, chủ đầu tư lại liên tục chọn cùng một bộ khung đơn vị tư vấn cho hầu hết các dự án đầu tư công trên địa bàn?.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: "Lạ lùng" những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng tại Phường Bình Thuận