Tây Ninh: 4 nhà thầu dự gói xây lắp Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Gói thầu số 02 dự án Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu ghi nhận 4 hồ sơ dự thầu với tỷ lệ tiết kiệm dao động từ 0,01% đến 6,31%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án phường Long Hoa (tỉnh Tây Ninh) vừa hoàn thành mở thầu qua mạng Gói thầu số 02: Thi công xây lắp thuộc dự án Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu.

Dự án là công trình dân dụng cấp III, thuộc nhóm C, được Chủ tịch UBND phường Long Hoa quyết định đầu tư tại Quyết định số 4419/QĐ-UBND ngày 30/06/2026, do Phó Chủ tịch Trần Trung Hiếu ký. Tổng mức đầu tư dự án là 16.581.748.000 đồng, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Gói xây lắp hơn 14,1 tỷ đồng

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-BQLDA ngày 14/07/2026 do Q.Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Long Hoa Trần Hồng Quân ký, ngày 24/07/2026, Ban Quản lý dự án phường Long Hoa tiếp tục ban hành Quyết định số 732/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp được đăng tải với mã thông báo mời thầu (TBMT) IB2600397589 và mã kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) PL2600219382.

Giá gói thầu được phê duyệt là 14.129.298.805 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách phường. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 240 ngày.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và tổ chức lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam, theo Tờ trình số 231/TTr-Cty ngày 24/07/2026.

Theo Biên bản mở thầu lập lúc 08:25 ngày 03/08/2026, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

4 nhà thầu đưa ra các mức giá dự thầu khác nhau

Theo dữ liệu tại thời điểm mở thầu, Liên danh Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, mã số doanh nghiệp (MSDN) vn3901184975, có đại diện liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát, đưa ra giá dự thầu ban đầu 13.993.834.486 đồng.

Nhà thầu này có thư giảm giá 5,4%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 13.238.167.424 đồng. So với giá gói thầu, mức giá sau giảm giá thấp hơn 891.131.380 đồng, tương ứng tỷ lệ 6,31%. Liên danh đề xuất thời gian thực hiện 240 ngày.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng (MSDN: vn0313449611) dự thầu với giá 13.979.911.799 đồng và không có thư giảm giá. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 149.387.006 đồng, tương ứng tỷ lệ 1,06%. Thời gian thực hiện đề xuất là 240 ngày.

Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp (MSDN: vn3900843590) đưa ra giá dự thầu 14.044.522.703 đồng, không có thư giảm giá. So với giá gói thầu, giá dự thầu thấp hơn 84.776.101 đồng, tương ứng tỷ lệ 0,60%. Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện 240 ngày.

Công ty TNHH Vũ Hoan (MSDN: vn3900539047) dự thầu với giá 14.127.880.549 đồng, không có thư giảm giá. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 1.418.255 đồng, tương ứng tỷ lệ 0,01%. Thời gian thực hiện đề xuất là 240 ngày.

Như vậy, tại thời điểm mở thầu, giá dự thầu sau giảm giá của Liên danh Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu là 13.238.167.424 đồng; tiếp đến là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng với 13.979.911.799 đồng; Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp với 14.044.522.703 đồng và Công ty TNHH Vũ Hoan với 14.127.880.549 đồng.

Việc nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn không đồng nghĩa với việc được lựa chọn trúng thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu còn phụ thuộc vào quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu theo các yêu cầu của E-HSMT và quy định pháp luật về đấu thầu.

Nguồn: MSC

Thông tin về lịch sử tham gia đấu thầu của các nhà thầu

Theo dữ liệu lịch sử hoạt động đấu thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến tháng 8/2026, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát (MSDN: vn3901184975), thành viên thực hiện khối lượng chính trong Liên danh Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, do ông Nguyễn Minh Tân làm Giám đốc.

Doanh nghiệp có trụ sở tại số 55, Hẻm 20, Đường Phạm Văn Đồng, Khu phố 3, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.

Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Tiến Tân Phát đã tham gia khoảng 92 gói thầu, trúng 38 gói, trượt 49 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 67.851.632.701 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 60.001.237.701 đồng; tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 7.850.395.000 đồng.

Công ty TNHH Vũ Hoan được thành lập năm 2014, có địa chỉ tại số 629, Đường Trần Văn Trà, Ấp Tân Hoà, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Ngọc Hoan. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn và tư vấn.

Tính đến tháng 08/2026, dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Vũ Hoan đã tham gia khoảng 140 gói thầu, trong đó trúng 117 gói, trượt 18 gói, 2 gói chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh, là 3.119.335.500.926 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 1.370.587.854.593 đồng; giá trị các gói thầu tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 1.748.747.646.333 đồng.

Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp (MSDN: vn3900843590) có địa chỉ tại số 71, Đường Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh Tân, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2009, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016, do bà Nguyễn Thị Mỹ là người đại diện theo pháp luật.

Theo dữ liệu tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 147 gói thầu, trong đó trúng 59 gói, trượt 78 gói, 2 gói chưa có kết quả và 8 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, là 120.129.463.956 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 74.466.093.073 đồng; tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 45.663.370.883 đồng.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng (MSDN: vn0313449611) có địa chỉ tại Lầu 4 - Gia Thy Building, 158 - 158A Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP HCM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2015, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2019. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Thanh; lĩnh vực hoạt động chủ yếu gồm mua sắm hàng hóa và xây lắp.

Theo dữ liệu tính đến tháng 8/2026, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng đã tham gia 208 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 156 gói, 3 gói chưa có kết quả và 14 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, là 1.053.903.102.575 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 166.359.732.429 đồng; tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 887.543.370.146 đồng.

Việc Gói thầu số 02: Thi công xây lắp thuộc dự án Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng và có 4 nhà thầu tham dự là thông tin được ghi nhận tại thời điểm mở thầu.

Theo quy định, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó xem xét tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và các tiêu chí liên quan theo quy định.

Tại thời điểm này, Ban Quản lý dự án phường Long Hoa chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu. Kết quả chính thức sẽ được xác định sau khi hoàn tất quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.