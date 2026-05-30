Phường Bình Thuận: Vai trò của các đơn vị tư vấn và trách nhiệm người đứng đầu [Kỳ 4]

Tại các dự án ở Phường Bình Thuận, Lâm Đồng đơn vị quản lý dự án đóng vai trò then chốt trong việc tham mưu, hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn các mắt xích khác trong chuỗi thực hiện.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong hầu hết các quyết định phê duyệt kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đều có sự tham mưu từ đơn vị tư vấn Quản lý dự án (QLDA).



Đơn vị "hạt nhân" trong vai trò này là Công ty TNHH XL - TM T-Cons. Tại các dự án đường Cầu Tràn hay đường Hàm Phú - Thuận Minh, Công ty T-Cons không chỉ trúng thầu gói Tư vấn QLDA mà còn là đơn vị đứng tên trình các tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói xây lắp.

Chính đơn vị tư vấn QLDA này đóng vai trò hỗ trợ chủ đầu tư đánh giá năng lực và lựa chọn các nhà thầu khác. Sự trùng hợp khi đơn vị tư vấn giám sát luôn là Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát và đơn vị kiểm toán luôn là Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính D.N.P đã được đơn vị QLDA tham mưu xuyên suốt qua các tờ trình.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án đường Cầu Tràn.

Về mặt trách nhiệm, ông Phạm Viết Thắng – Trưởng phòng là người ký phê duyệt toàn bộ các kết quả này. Theo Chỉ thị 12/CT-TTg, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả công tác đấu thầu, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ưu ái nhà thầu thân hữu.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mối quan hệ giữa Chủ đầu tư - Tư vấn QLDA - Nhà thầu xây lắp - Tư vấn giám sát - Kiểm toán tại đây dường như đang tạo thành một vòng khép kín. Khi các mắt xích này quá gắn bó và lặp lại liên tục, câu hỏi về tính khách quan trong việc giám sát chất lượng và kiểm soát chi phí là điều khó tránh khỏi".

Việc để xảy ra tình trạng nhà thầu trúng thầu 0% tiết kiệm và các đơn vị tư vấn "ruột" bao phủ các dự án không chỉ gây ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp mà còn đặt ra bài toán về tính minh bạch trong quản lý ngân sách tại Phường Bình Thuận.

