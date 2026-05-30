Bạn đọc - Phản biện

Phường Bình Thuận: Vai trò của các đơn vị tư vấn và trách nhiệm người đứng đầu [Kỳ 4]

Tại các dự án ở Phường Bình Thuận, Lâm Đồng đơn vị quản lý dự án đóng vai trò then chốt trong việc tham mưu, hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn các mắt xích khác trong chuỗi thực hiện.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong hầu hết các quyết định phê duyệt kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đều có sự tham mưu từ đơn vị tư vấn Quản lý dự án (QLDA).

Đơn vị "hạt nhân" trong vai trò này là Công ty TNHH XL - TM T-Cons. Tại các dự án đường Cầu Tràn hay đường Hàm Phú - Thuận Minh, Công ty T-Cons không chỉ trúng thầu gói Tư vấn QLDA mà còn là đơn vị đứng tên trình các tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói xây lắp.

Chính đơn vị tư vấn QLDA này đóng vai trò hỗ trợ chủ đầu tư đánh giá năng lực và lựa chọn các nhà thầu khác. Sự trùng hợp khi đơn vị tư vấn giám sát luôn là Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát và đơn vị kiểm toán luôn là Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính D.N.P đã được đơn vị QLDA tham mưu xuyên suốt qua các tờ trình.

screen-shot-2026-05-29-at-143332.png
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án đường Cầu Tràn.

Về mặt trách nhiệm, ông Phạm Viết Thắng – Trưởng phòng là người ký phê duyệt toàn bộ các kết quả này. Theo Chỉ thị 12/CT-TTg, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả công tác đấu thầu, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ưu ái nhà thầu thân hữu.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mối quan hệ giữa Chủ đầu tư - Tư vấn QLDA - Nhà thầu xây lắp - Tư vấn giám sát - Kiểm toán tại đây dường như đang tạo thành một vòng khép kín. Khi các mắt xích này quá gắn bó và lặp lại liên tục, câu hỏi về tính khách quan trong việc giám sát chất lượng và kiểm soát chi phí là điều khó tránh khỏi".

Việc để xảy ra tình trạng nhà thầu trúng thầu 0% tiết kiệm và các đơn vị tư vấn "ruột" bao phủ các dự án không chỉ gây ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp mà còn đặt ra bài toán về tính minh bạch trong quản lý ngân sách tại Phường Bình Thuận.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 5] Đấu thầu tại Phường Bình Thuận: Bài học rút ra và kiến nghị giải pháp thượng tôn pháp luật

YÊU CẦU CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính quy định:

1. Các thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu phải đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Thời hạn đăng tải: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt. Việc này nhằm đảm bảo quyền giám sát của xã hội và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.

Bạn đọc - Phản biện

"Lạ lùng" những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng tại Phường Bình Thuận [Kỳ 2]

Tính hiệu quả kinh tế là mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, thế nhưng tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng), nhiều gói thầu xây lắp lại trúng với giá... khớp khít dự toán.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu là nhằm tìm ra nhà thầu có năng lực với mức giá tối ưu nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại Phường Bình Thuận, con số tiết kiệm ở hàng loạt gói thầu xây lắp lại đang ở mức "lạ lùng" khi giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán.

Điển hình tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Cầu Tràn, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-KTHTĐT ngày 07/05/2026, gói thầu số 04 (Xây lắp) có giá là 593.291.240 đồng. Đến ngày 08/05/2026, tại Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT, Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên đã được phê duyệt trúng thầu với giá đúng bằng 593.291.240 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận là 0 đồng.

Bạn đọc - Phản biện

Phường Bình Thuận, Lâm Đồng: Hàng loạt dự án về tay các nhà thầu "thân quen"? [Kỳ 1]

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt dự án đầu tư công tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, ông Phạm Viết Thắng – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã ký ban hành hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án quan trọng trên địa bàn. Điều đáng chú ý là sự hiện diện của một "hệ sinh thái" nhà thầu tư vấn dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc tại các dự án này.

Cụ thể, tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Cầu Tràn (tổ 8, khu phố Xuân Điền), theo Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát đã trúng gói thầu số 05 (Tư vấn giám sát thi công) và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính D.N.P trúng gói thầu số 06 (Kiểm toán công trình).

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu rút gọn để "khắc phục thiên tai": Cần đảm bảo tính minh bạch [Kỳ 3]

Khắc phục hậu quả thiên tai, Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho hàng loạt gói thầu xây lắp giá trị hàng tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hầu hết dự án hạ tầng giao thông và thoát nước triển khai tại Phường Bình Thuận thời gian qua đều dựa trên bối cảnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt kinh phí nguồn dự phòng để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ cuối năm 2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã triển khai các bước lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn. Theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức này dành cho các trường hợp cấp bách.

