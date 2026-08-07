Cần Thơ: Gói thầu Đường Kênh Tức Sáp tiết kiệm hơn 170 triệu đồng

Thi công công trình Đường Kênh Tức Sáp với giá hơn 3,02 tỷ, Công ty Khánh Trình trúng thầu sau khi hai đối thủ bị loại từ bước đánh giá kỹ thuật tiết kiệm 5,35%

Phòng Kinh tế xã An Ninh, thành phố Cần Thơ vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường Kênh Tức Sáp (Hòa Long - Kênh Mới), thuộc dự án cùng tên, mã số TBMT IB2600301136.

Gói thầu do Phòng Kinh tế xã An Ninh, thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, có giá dự toán 3.192.831.976 đồng. Theo Quyết định số 116/QĐ-KT ngày 23/7/2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã An Ninh, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình được lựa chọn trúng thầu với giá 3.021.912.599 đồng.

So với giá dự toán, giá trúng thầu thấp hơn 170.919.377 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 5,35%.

Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 50 ngày.

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 13.7.1/BCĐG.2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Vy lập, có 3 nhà thầu tham dự gói thầu. Trong quá trình đánh giá, Công ty TNHH Trường Thịnh MêKông và Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Vạn Thuận Phát không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty TNHH Trường Thịnh MêKông có giá dự thầu sau giảm giá 2.774.711.541,57 đồng.

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, nhà thầu này không đáp ứng tiêu chí về chủng loại, chất lượng vật tư do kê khai nguồn gốc xuất xứ của hai mặt hàng gồm “Que hàn” và “Trụ đỡ thép mạ kẽm D90” bằng tên địa danh hành chính “Cần Thơ/An Giang”, thay vì tên nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.

Ngoài ra, tại tiêu chí về bảo vệ môi trường, phần “Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung”, hồ sơ của nhà thầu được đánh giá là chỉ trình bày các giải pháp giảm bụi và khí thải không khí, chưa thể hiện giải pháp kiểm soát tiếng ồn và độ rung trong quá trình thi công.

Đối với Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Vạn Thuận Phát, giá dự thầu là 2.880.622.050 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, phương án tổ chức mặt bằng công trường và biện pháp thi công của nhà thầu được đánh giá chưa phù hợp với hiện trạng công trình giao thông theo tuyến dài khoảng 1,58 km, có dân cư sinh sống hai bên.

Hồ sơ đề xuất rào tôn toàn tuyến, làm cổng thép móng bê tông và bố trí bảo vệ trực 24/24 giờ nhưng chưa thuyết minh giải pháp bảo đảm lối đi lại cho người dân. Bên cạnh đó, phương án “tự làm đường tạm” chưa xác định quy mô, vị trí và quỹ đất giải phóng mặt bằng. Các nội dung này được Tổ chuyên gia đánh giá là chưa bảo đảm tính khả thi theo yêu cầu.

Như vậy, dù có giá dự thầu thấp hơn giá của nhà thầu được lựa chọn, hai nhà thầu trên không được xem xét tiếp về giá do không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá kỹ thuật.

Nhà thầu trúng thầu từng được yêu cầu làm rõ E-HSDT

Đối với Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình, tài liệu đấu thầu thể hiện Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư đã phát Công văn số 191/KT-XD yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT.

Sau đó, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình có Công văn số 01/CV-TLLR.2026, trong đó bổ sung bản cam kết huy động ông Bùi Hào Trình đảm nhiệm vị trí Cán bộ phụ trách an toàn lao động. Ông Bùi Hào Trình hiện là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình.

Nhà thầu cũng bổ sung các hợp đồng thuê thiết bị thi công chủ yếu, gồm xe lu bánh thép, máy đầm dùi và máy toàn đạc điện tử.

Theo kết quả đánh giá E-HSDT, sau khi thực hiện việc làm rõ, bổ sung các tài liệu theo yêu cầu, hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình được đánh giá đáp ứng yêu cầu.

Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình trúng 27/29 gói thầu đã tham gia

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình (MST: 1801585095) có trụ sở tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, do ông Bùi Hào Trình làm đại diện pháp luật.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 29 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 1 gói và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả phần giá trị trong các gói thầu liên danh, là 38.094.876.601 đồng.

Riêng tại Phòng Kinh tế xã An Ninh trong năm 2026, ngoài Gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường Kênh Tức Sáp (Hòa Long - Kênh Mới) vừa được lựa chọn, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình còn được công bố trúng một số gói thầu trong tháng 3/2026.

Trong đó, Gói Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trường mầm non Hướng Dương (điểm lẻ và điểm chính) có giá trị 317.000.000 đồng; Gói Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa đường trong khu tái định cư An Hiệp có giá trị 1.818.000.000 đồng.

Việc Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình được lựa chọn thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường Kênh Tức Sáp (Hòa Long - Kênh Mới) được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT và Quyết định số 116/QĐ-KT ngày 23/7/2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã An Ninh, thành phố Cần Thơ.