Spider-Man 3 hé lộ việc Peter Parker trở thành Người nhện

3 năm trước, khi Marvel chính thức đưa Spider-Man về với MCU, họ đã bỏ qua hoàn toàn câu chuyện về nguồn gốc, thân phận của nhân vật này. Lần đầu tiên xuất hiện trong Captain America: Civil War, chàng Nhện nhọ đã sở hữu siêu năng lực được vài tháng, và có thể chiến đấu khá thành thục rồi. Toàn bộ những câu chuyện nền phía sau như làm thế nào từ một cậu teen bình thường, Peter Parker lại có thể giăng tơ bay lượn chuyên nghiệp như vậy hoàn toàn bị lược bỏ, ngay cả trong 2 phần phim solo Homecoming và Far From Home cũng không thực sự đả động đến.

Điều này cũng không có gì khó hiểu, từ năm 2000, câu chuyện khởi nguồn của Spider-Man đã được đưa lên màn ảnh lớn đến 2 lần, với nội dung không có nhiều điểm khác biệt. Khán giả hâm mộ dòng phim siêu anh hùng ai cũng biết: Peter Parker bị 1 con nhện biến đổi gen cắn, sau đó thì phát hiện ra mình có siêu năng lực của loài vật 8 chân này, và bị cuốn vào những cuộc chiến gay cấn dưới cái tên Spider-Man. Bằng cách đưa Người nhện tham gia trực tiếp vào cuộc nội chiến giữa Tony Stark và Steve Rogers, Marvel đã tự quy định người xem phải hiểu Spider-Man là ai, sở hữu sức mạnh như thế nào. Họ không cần tốn thời gian đầu tư cho một câu chuyện hiển nhiên mà ai cũng đã biết nữa. Spider-Man xuất hiện trong Captain America như thể đã là một thành viên lâu năm của MCU.

Thế nhưng, nói như vậy không có nghĩa là Marvel sẽ làm ngơ về nguồn gốc của Nhện nhọ - người đã suýt chút nữa phải khăn gói rời MCU hồi tháng 9 vừa qua. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Cinemablend, chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige đã khẳng định câu chuyện về quá trình Peter Parker trở thành người nhện trong thế giới Marvel sẽ ẩn chứa nhiều tình tiết, bất ngờ chưa từng được kể trước đây.

Ông cho biết: “Khán giả đã đọc truyện, xem những bộ phim xoay quanh nguồn gốc của Spider-Man . Vì thế ban đầu, chúng tôi quyết định chủ động không làm lại phần nội dung này nữa. Tuy nhiên, có một số tình tiết, bí mật họ chưa từng biết đến mà chúng tôi không tiết lộ, đúng hơn là chúng tôi chưa định tiết lộ ngay với họ”.

Nguồn gốc của Spider-Man trong MCU sẽ ẩn chứa nhiều tình tiết, câu chuyện chưa từng được hé lộ trước đây.

Đối chiếu với các phiên bản truyện tranh, đúng là nguồn gốc của Spider-Man phức tạp hơn những gì chúng ta biết qua màn ảnh lớn. Trong phiên bản đầu tiên của Stan Lee và Steve Ditko, con nhện đột biến gen đã chết ngay sau khi cắn Peter Parker. Một số dị bản cho rằng con nhện này vẫn sống sót và còn tấn công thêm một nạn nhân nữa là Cindy Moon - người đã trở thành siêu anh hùng với tên gọi Silk. Thậm chí có phần truyện hé lộ thêm Peter Parker thực chất là một “Spider Totem”, liên quan đến Web of Life and Destiny.

Những ví dụ trên đây, cộng với phát biểu của Kevin Feige, là minh chứng cho thấy có ti tỉ cách tiếp cận nguồn gốc của Spider-Man mà Marvel có thể khai thác trong tương lai. Nhưng chắc chắn, nó sẽ ẩn chứa nhiều tình tiết thú vị đến xoắn não hơn là câu chuyện Peter Parker bị nhện cắn đã hằn sâu vào tâm trí của khán giả trong 20 năm qua.

Và câu chuyện làm thế nào Peter Parker trở thành người nhện trong MCU sẽ được tiết lộ trong Spider-Man 3?

Có 2 lý do để fan tin rằng nguồn gốc của người nhện Marvel sẽ được hé lộ trong Spider-Man 3. Đầu tiên là mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa Disney và Sony (bạn đọc có thể tìm hiểu thêm ở bài viết này). Sau rất nhiều cuộc tranh luận, đàm phán, cuối cùng thì Spider-Man cũng được ở lại MCU thêm 1 thời gian nữa, và có luôn phần phim riêng thứ 3 trong tháng 7/2021.

Thế nhưng, không có gì có thể đảm bảo sự việc tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai. Nhện nhọ có thể bay màu khỏi MCU bất cứ lúc nào. Một số nguồn tin cho rằng chủ tịch Kevin Feige thậm chí đã tính đến viễn cảnh xấu nhất này, và chuẩn bị cho sự ra đi của Spider-Man trong Avengers 5, được biết đến với tên gọi dự án “Cuộc chiến bí mật”, và dự án Spider-Verse. Spider-Man 3 chính là thời điểm thích hợp để Marvel hoàn thành trọn vẹn câu chuyện về chàng nhện này.

Còn lý do thứ 2 chính là những gì đã diễn ra trong đoạn after credit của Spider-Man: Far From Home: Thân phận của Peter Parker đã bị Mysterio công khai trước bàn dân thiên hạ, đồng thời danh tiếng của Nhện nhọ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là chi tiết chưa từng xuất hiện trực tiếp trong bất cứ phiên bản truyện tranh nào, và là một cơ hội rất tốt để Marvel hé lộ câu chuyện về nguồn gốc của Spider-Man theo ý đồ riêng của họ.