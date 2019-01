“Ẵm” Quả cầu vàng 2019, Lady Gaga ăn mừng bá đạo ở hậu trường

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2019 đang diễn ra. Ở hạng mục "Ca khúc chủ đề xuất sắc", Lady Gaga cùng các cộng sự được vinh danh với ca khúc "Shallow" trong bộ phim "A star is born". Ảnh: Getty Đáng tiếc, ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc - chính kịch", Lady Gaga để mất giải vào tay Glenn Close trong phim "The wife". Ảnh: Getty Dù thua giải diễn xuất nhưng Lady Gaga vẫn vui vẻ ở hậu trường bên các cộng sự. Ảnh: Getty Lady Gaga tạo dáng bên chiếc cúp danh giá. Ảnh: Getty Nữ ca sĩ không giấu được niềm hạnh phúc khi được vinh danh ngay đầu năm mới. Ảnh: Getty Lady Gaga xuất thân là ca sĩ nhưng khả năng diễn xuất vẫn được đánh giá khá cao. Ảnh: Getty Năm 2016, với vai diễn trong "Chuyện kinh dị Mỹ", Lady Gaga đã xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất" tại Quả cầu vàng. Ảnh: Eonline Trước mùa giải Quả cầu vàng 2019, nữ ca sĩ đã được đề cử đến 4 lần trong đó có 1 lần giành chiến thắng. Ảnh: Justjared Giống như Lady Gaga, nam diễn viên Michael Douglas cũng được vinh danh tại Quả cầu vàng năm nay. Hạng mục ông giành chiến thắng là "Nam diễn viên chính xuất sắc - hài hoặc ca vũ kịch". Ảnh: Eonline Richard Madden lại ẵm giải "Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình chính kịch". Ảnh: Eonline Ê-kíp phim "Spider-Man: Into the Spider-Verse" lên nhận giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất". Ảnh: Eonline Ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc - chính kịch", Sandra Oh được gọi tên. Ảnh: Eonline Regina King chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Đây là giải thưởng Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Ảnh: Eonline Xem video "Lady Gaga đính hôn với bạn trai hơn 17 tuổi". Nguồn Youtube/vtc

