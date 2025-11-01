Hà Nội

Xã hội

Xuyên đêm tìm kiếm người phụ nữ mất tích nhiều giờ trong rừng ở Quảng Trị

Công an xã Kim Ngân (Quảng Trị) cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ bị mất tích nhiều giờ khi vào rừng hái măng.

Hoàng Lý

Ngày 1/11, thông tin từ Công an xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng tìm thấy người phụ nữ mất tích nhiều giờ khi vào rừng hái măng.

d6fc4d0d-3357-40a8-be28-31eecdf97c9f.jpg
Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó vào lúc 20h ngày 31/10, Công an xã Kim Ngân (Quảng Trị) nhận được thông tin về việc chị Hồ Thị Một (sinh 1986) trú tại bản Mít Cát, xã Kim Ngân lên rừng lấy măng từ 6h sáng cùng ngày đến tối chưa thấy về nhà. Thời điểm này trên địa bàn có mưa lớn, nước lũ lên, nhiều yếu tố bất lợi cho nạn nhân.

Nhận được thông tin, Công an xã Kim Ngân đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp các đơn vị Biên phòng, Quân sự, Kiểm lâm, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân ở địa bàn lên rừng tìm kiếm nạn nhân.

abae4253-698c-43ec-abde-ef2695f08bb2.jpg
Nạn nhân được tìm thấy sau nhiều giờ mất tích trong rừng.

Kết quả sau 12 giờ xuyên đêm, băng rừng, vượt lũ, tìm kiếm dù thời tiết mưa to, nước các ngầm dâng cao, một số điểm bị sạt lở gây chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn xã, đến 8h sáng 1/11 lực lượng chức năng đã phát hiện chị Hồ Thị Một đang ở bên bờ suối dọc sông Long Đại đoạn qua khu vực bản Mít Cát, xã Kim Ngân.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã đưa chị Một qua sông Long Đại đến cơ sở y tế kiểm tra, điều trị ổn định sức khoẻ và về với gia đình an toàn.

Mời độc giả xem video nước lũ cuốn trôi nhà dân ở Quảng Trị.
