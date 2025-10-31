Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi trên sông Sê Pôn.

Ngày 31/10, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trong mưa lũ do lật đò trên sông Sê Pôn.

Trước đó, chị H.T.H. (SN 2000, quê ở thôn Thuận 5, xã Lìa) sinh sống cùng chồng tại bản Ma Hạt, cụm bản Ka Túp-Ma Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) về thăm bố mẹ ở thôn Thuận 5, xã Lìa (Quảng Trị).

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 18h45 ngày 25/10, chị H. đi bằng thuyền nhỏ trở về gia đình chồng ở bản Ma Hạt (Lào). Khi đến đoạn sông Sê Pôn thuộc khu vực bản Ma Hạt (Lào) - đối diện địa bàn thôn Long Quy, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) thì không may bị lật thuyền và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm dọc sông Sê Pôn. Khoảng 2h ngày 31/10, thi thể nạn nhân được phát hiện tại thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo.

Hiện, thi thể chị H. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

