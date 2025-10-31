Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi trên sông Sê Pôn.

Hạo Nhiên

Ngày 31/10, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trong mưa lũ do lật đò trên sông Sê Pôn.

Trước đó, chị H.T.H. (SN 2000, quê ở thôn Thuận 5, xã Lìa) sinh sống cùng chồng tại bản Ma Hạt, cụm bản Ka Túp-Ma Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) về thăm bố mẹ ở thôn Thuận 5, xã Lìa (Quảng Trị).

lat-do-mat-tich-trong-mua-lu-8377649.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 18h45 ngày 25/10, chị H. đi bằng thuyền nhỏ trở về gia đình chồng ở bản Ma Hạt (Lào). Khi đến đoạn sông Sê Pôn thuộc khu vực bản Ma Hạt (Lào) - đối diện địa bàn thôn Long Quy, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) thì không may bị lật thuyền và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm dọc sông Sê Pôn. Khoảng 2h ngày 31/10, thi thể nạn nhân được phát hiện tại thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo.

Hiện, thi thể chị H. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hơn 36.000 học sinh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành giáo dục Hà Tĩnh buộc phải cho 36.768 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ngày 31/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn làm ngập một số tuyến đường và trường học trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (cũ).

Trong 3 ngày qua, Hà Tĩnh có mưa to và rất to dẫn đến nhiều vùng bị ngập lụt ảnh hưởng đến việc dạy và học. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh hướng dẫn các nhà trường căn cứ tình hình diễn biến của mưa lũ để cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Nghệ An chủ động ứng phó mưa lũ và sạt lở đất

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ đêm 30/10 đến ngày 01/11, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ở phía Bắc phổ biến: 70 – 150mm, có nơi trên 200mm như Hoàng Mai, Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu; phía Nam phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm như Trường Vinh, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Kim Liên.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động ứng phó.

