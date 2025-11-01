Tìm thấy thi thể học sinh bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lược chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể cháu bé bị nước lũ cuốn trôi ở xã Quảng Trạch.

Ngày 01/11, thông tin từ UBND xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể cháu M.C.N.H (SN 2015, trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch) cách vị trí gặp nạn khoảng 100m.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, khoảng 17h ngày 31/10, cháu M.C.N.H cùng 2 bạn đi xe đạp điện qua đường tại khu vực thôn Hướng Phương phía trước Trung tâm trẻ khuyết tật Hướng Phương thì bị nước chảy xiết cuốn trôi. Hai bạn nhỏ may mắn được người dân ứng cứu kịp thời, còn cháu M.C.N.H bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Quảng Trạch đã huy động các lực lượng cùng với gia đình tìm kiếm cháu bé, đến khoảng 20h cùng ngày thi thể cháu bé đã được tìm thấy.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan: