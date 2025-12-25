Hà Nội

Xã hội

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Do nhiệt độ xuống thấp, đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) đã được bao phủ bởi lớp băng giá dày trắng xóa.

Thiên Tuấn

Từ đêm 24 đến rạng sáng 25/12, nhiệt độ khu vực đỉnh Fansipan chỉ dao động khoảng 1–3°C. Lớp băng dày nhất từ đầu mùa đông đến nay phủ kín lối đi, mái đá và khu vực cột cờ. Trời quang, mây bao trùm đỉnh núi tạo nên khung cảnh mơ màng những ngày đông lạnh.

Với lớp băng xốp, dày đến mức du khách có thể chạm tay, nắm thành từng cục băng nhỏ, thích thú vo lại như tuyết, ghi lại những khoảnh khắc mùa đông hiếm gặp.

Đến khoảng 7h30' cùng ngày, mặt trời dần lên cao, băng bắt đầu tan chậm rãi.

605090762-122160522932670557-1497208140484616301-n.jpg

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:
Trên đất liền, ngày 25/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.
Khu vực Hà Nội: Không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Du khách thích thú khi ngắm cảnh tuyết rơi vào sáng sớm. Nguồn: Sun Group
