Loại thịt vàng giàu collagen giúp xương khớp chắc khỏe, cơ bắp phục hồi

Sống Khỏe

Loại thịt vàng giàu collagen giúp xương khớp chắc khỏe, cơ bắp phục hồi

Gân bò giàu collagen, giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường cơ bắp, cải thiện tiêu hóa và sức khỏe tim mạch, thích hợp bổ sung hàng ngày.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong bữa ăn hàng ngày, việc bổ sung gân bò không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn cung cấp nguồn collagen dồi dào – dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng ngừa nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi tác. Ảnh minh họa
Collagen là loại protein chiếm phần lớn trong cơ thể, góp phần duy trì độ đàn hồi của da, sức khỏe khớp và mô liên kết. Gân bò đặc biệt giàu collagen loại I, loại collagen có tính đàn hồi cao, giúp xương và khớp chắc khỏe hơn. Ảnh minh họa
Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng collagen từ thực phẩm như gân bò không chỉ cải thiện làn da, làm giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi, mà còn bảo vệ khớp, giảm các cơn đau mỏi do vận động hoặc tuổi tác, rất hữu ích cho người cao tuổi hoặc những người thường xuyên vận động mạnh. Ảnh minh họa
Ngoài tác dụng với da và khớp, collagen trong gân bò còn chứa nhiều axit amin quan trọng như glycine, giúp bảo vệ niêm mạc ruột, củng cố mô liên kết và hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Ảnh minh họa
Nghiên cứu tại Đại học Yale năm 2017 cho thấy glycine có khả năng chống viêm mạnh mẽ, giảm các triệu chứng của bệnh viêm ruột và hội chứng rò rỉ ruột, đồng thời cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng hiệu quả hấp thụ dưỡng chất. Ảnh minh họa
Gân bò cũng là nguồn protein lý tưởng để phục hồi cơ bắp sau các buổi tập. Collagen giúp tái tạo mô cơ, giảm đau nhức và nâng cao sức bền. Ảnh minh họa
Một nghiên cứu tại Đại học Freiburg (Đức) chỉ ra rằng vận động viên bổ sung collagen từ gân bò phục hồi cơ bắp nhanh hơn 20% so với nhóm không bổ sung. Glycine và proline trong collagen còn giúp sản xuất năng lượng và giảm nguy cơ chấn thương liên quan đến cơ và khớp, do đó nhiều vận động viên chuyên nghiệp thường bổ sung collagen vào chế độ ăn hàng ngày. Ảnh minh họa
Không chỉ vậy, collagen trong gân bò còn giúp bảo vệ tim mạch nhờ lượng proline đáng kể, hỗ trợ tái tạo mô thành mạch máu, ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Ảnh minh họa
Nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition năm 2020 cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ collagen có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn khoảng 15% so với nhóm không bổ sung. Ảnh minh họa
Để tận dụng tối đa lợi ích từ gân bò, người tiêu dùng nên chế biến ở nhiệt độ thấp và thời gian vừa đủ, như hầm hoặc ninh, để collagen không bị phá hủy. Kết hợp gân bò với rau củ sẽ giúp bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và dễ tiêu hóa. Nhờ các lợi ích toàn diện từ việc bảo vệ xương khớp, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường cơ bắp đến cải thiện sức khỏe tim mạch, gân bò xứng đáng là thực phẩm vàng mà mỗi người nên bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày, giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng ngừa các vấn đề liên quan đến tuổi tác. Ảnh minh họa
#Lợi ích của collagen từ gân bò #gân bò #collagen #tiêu hóa #sức khỏe #bổ sung

