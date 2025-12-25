Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hai người đàn ông ở Lào Cai bị phạt 4 triệu vì dùng kích điện bắt cá

Công an xã Cảm Nhân (Lào Cai) vừa xử phạt hai người đàn ông sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép tại khu vực suối thuộc thôn Suối Hốc.

Bảo Ngân

Ngày 25/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Cảm Nhân vừa xử phạt hai người đàn ông sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép.

Trước đó, ngày 22/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Công an xã Cảm Nhân phát hiện ông Nông Văn Hiếu (sinh năm 1978) và ông Hứa Văn Mai (sinh năm 1979, cùng trú tại thôn Nà Ké, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai), đang sử dụng một bộ xung kích điện để khai thác thủy sản trái phép tại khu vực suối thuộc thôn Suối Hốc.

cats-7158.jpg
Công an xã Cảm Nhân tuyên truyền, phân tích để người vi phạm nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an xã đã yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời tuyên truyền, phân tích để người vi phạm nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản đối với môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Trưởng Công an xã Cảm Nhân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4.000.000 đồng đối với ông Nông Văn Hiếu và ông Hứa Văn Mai về hành vi “Sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm các hành vi tận diệt chim hoang dã. (Nguồn: VTV).

#dùng kích điện bắt cá bị phạt 4 triệu #Công an Lào Cai #Công an Cảm Nhân #dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép

Bài liên quan

Xã hội

Xử lý người đàn ông dùng kích điện đánh bắt cá trái phép trên Sông Cầu

Cơ quan Công an Bắc Ninh vừa xử lý một trường hợp sử dụng dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép trên Sông Cầu.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng 23/11, tại đoạn sông Cầu chảy qua khu vực Tổ dân phố Hạ Lát (phường Vân Hà), Công an phường Vân Hà phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện anh N.V.L (sinh năm 1987, trú tại TDP Nguyệt Đức, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) đang sử dụng dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trên sông.

cats.jpg
Hiện trường sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 12 triệu đồng đối với 3 trường hợp dùng kích điện khai thác thủy sản

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây suy kiệt nguồn lợi thủy sản, làm tổn hại môi trường sinh thái và đe dọa đến sự an toàn của chính người sử dụng.

Ngày 29/9, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, các Tổ công tác Công an phường Chương Mỹ đã phát hiện 3 trường hợp đang dùng công cụ kích điện khai thác thủy sản tại mương nước thôn Trung Tiến. Lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi, đồng thời thả lại toàn bộ số cá khai thác được (khoảng 7kg) xuống môi trường tự nhiên.

capture.png
Xem chi tiết

Xã hội

Điều tra vụ ngư dân Đắk Lắk bị tấn công khi đang đánh bắt trên biển

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ một tàu cá của ngư dân địa phương bị 3 tàu khác tông, hành hung và cướp tài sản khi đang neo đậu trên biển.

Theo trình báo của ông Huỳnh Kín (SN 1985, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), khoảng 18h30 ngày 24/10, tàu cá mang số hiệu PY 91243 TS của ông đang neo chờ sửa chữa thì bất ngờ bị 3 tàu cá lạ, được cho là của ngư dân tỉnh Bình Định áp sát.

bien.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ việc tàu đánh cá bị tấn công.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới