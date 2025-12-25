Hai người đàn ông ở Lào Cai bị phạt 4 triệu vì dùng kích điện bắt cá

Ngày 25/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Cảm Nhân vừa xử phạt hai người đàn ông sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép.

Trước đó, ngày 22/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Công an xã Cảm Nhân phát hiện ông Nông Văn Hiếu (sinh năm 1978) và ông Hứa Văn Mai (sinh năm 1979, cùng trú tại thôn Nà Ké, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai), đang sử dụng một bộ xung kích điện để khai thác thủy sản trái phép tại khu vực suối thuộc thôn Suối Hốc.

Công an xã Cảm Nhân tuyên truyền, phân tích để người vi phạm nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an xã đã yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời tuyên truyền, phân tích để người vi phạm nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản đối với môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Trưởng Công an xã Cảm Nhân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4.000.000 đồng đối với ông Nông Văn Hiếu và ông Hứa Văn Mai về hành vi “Sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

