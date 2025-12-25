Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ vụ khai thác cát 'lậu' cực khủng ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép với khối lượng rất lớn.

Hạo Nhiên

Ngày 25/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án liên quan đến 2 đối tượng P.M.Đ (SN 1966) và N.T.L (SN 1965; cùng ngụ xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Cơ quan Công an xác định, ông P.M.Đ và bà N.T.L thông qua hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để thực hiện hành vi "Khai thác khoáng sản (cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường) ngoài phạm vi được cấp phép".

khai-thac-khoang-san-17666484911541410588553.jpg
Hiện trường bãi tập kết cát lậu. Ảnh: Trần Khôi

Được biết, khối lượng cát tại thời điểm kiểm tra đang tập kết trên 2 bãi là 4.585 m3 và 1.000 m3 cát mà ông P.M.Đ và bà N.T.L khai nhận đã xuất bán trước đó. Tổng khối lượng cát khai thác trái phép khoảng 5.585 m3, ước tính trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Hành vi của ông P.M.Đ và bà N.T.L có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xã hội

Bắt giữ 6 phương tiện tàng trữ gần 537 m3 cát "lậu"

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an xã Nhuận Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang làm rõ hành vi để xử lý 06 trường hợp tàng trữ khoáng sản (cát sông) không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 08h ngày 12/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Cổ Chiên, Tổ công tác Công an xã Nhuận Phú Tân phát hiện 06 tàu sắt có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

