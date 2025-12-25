Hà Nội

Xã hội

TP HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn

Lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp phân phối khí hóa lỏng, một nhóm đối tượng tại TP HCM đã tổ chức sang chiết gas trái phép, dán nhãn giả để bán.

Theo Đàm Đệ/ Vietnamnet

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố 4 bị can gồm: Trần Quốc Tế (37 tuổi), Lê Hồng Vân (51 tuổi), Phạm Thiện Đến (37 tuổi) và Phạm Tấn Phát (33 tuổi, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

nhom-doi-tuong-sx-gas-gia-2545.jpg
Nhóm 4 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán gas giả. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Năng lượng An Lộc Phát Miền Nam (đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực phân phối khí gas hóa lỏng, do Trần Quốc Tế làm Giám đốc) để tổ chức sang chiết gas trái phép.

Dù không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an toàn kỹ thuật, các đối tượng vẫn tự ý lắp đặt hệ thống bơm - nạp, tổ chức sang chiết khí gas từ xe bồn vào các vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Hoạt động phạm tội được tổ chức khép kín, có sự phân công vai trò cụ thể từ khâu mua gas số lượng lớn, sang chiết, vận chuyển đến khò màng co, dán tem nhãn giả và tiêu thụ tại các cửa hàng gas nhỏ lẻ.

Các đối tượng chủ yếu liên lạc, giao dịch thông qua các ứng dụng nhắn tin, sử dụng chế độ tự động xóa nội dung nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

ga.png
Các bình gas giả mạo nhãn hiệu bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Để thu lợi bất chính, các đối tượng bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30 - 50%; công đoạn khò màng co, dán tem nhãn giả được thực hiện tại các điểm giao hàng hoặc cửa hàng tiêu thụ, nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện trong quá trình vận chuyển.

Cơ quan điều tra xác định, một số cửa hàng biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số gas nhưng vẫn cung cấp vỏ bình, địa điểm và điều kiện để hoàn tất việc dán nhãn giả, hình thành chuỗi tiêu thụ khép kín; trong đó có cửa hàng gas Vi Văn Tín (địa chỉ 212 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây) do bị can Lê Hồng Vân làm chủ.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn tang vật là bình gas giả mạo nhãn hiệu, hàng ngàn vỏ bình chờ chiết nạp, tem nhãn giả, hệ thống bơm - nạp, dụng cụ khò nhiệt...

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/lat-tay-duong-day-san-xuat-buon-ban-gas-gia-quy-mo-lon-tai-tphcm-2476035.html
