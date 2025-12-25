Bắt giữ tên ‘đạo chích’ nghiện ma túy gây hàng loạt vụ trộm

N.V.D là người nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng N.V.D (sinh năm 1989, trú tại Thu Thủy, Đa Phúc, Hà Nội) sau khi lẻn vào Điện lực Tiên Du trộm cắp tài sản.

Đối tượng N.V.D tại cơ quan Công an.

Các dụng cụ gây án của đối tượng.

Trước đó, ngày 2/12 Công an xã Tiên Du nhận được tin báo của Điện lực Tiên Du về việc lợi dụng sơ hở, kẻ gian đột nhập cắt trộm 03m dây cáp điện tại Trạm biến áp trên đường Hồng Vân (Tiên Du, Bắc Ninh). Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương phân công Tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra.

Tang vật vụ án.

Đến 3h sáng ngày 3/12, Công an xã Tiên Du phối hợp với Công an phường Nếnh, Bắc Ninh, bắt quả tang đối tượng N.V.D đang mang tài sản trộm cắp đã nêu ở trên đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận đã thực hiện 5 vụ tương tự trên các địa bàn phường Kinh Bắc, phường Tam Sơn và xã Tiên Du. Đáng chú ý, bản thân D. là người nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

Căn cứ hành vi vi phạm của N.V.D., Công an xã Tiên Du báo cáo, chuyển hồ sơ, đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, để xử lý theo quy định pháp luật.

Với những kết quả nổi bật trên, sáng ngày 24/12, tại Công an xã Tiên Du, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Du và đại diện Điện lực Bắc Ninh, đã trao thưởng nóng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Du.

