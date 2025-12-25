Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ tên ‘đạo chích’ nghiện ma túy gây hàng loạt vụ trộm

N.V.D là người nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Khánh Hoài

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng N.V.D (sinh năm 1989, trú tại Thu Thủy, Đa Phúc, Hà Nội) sau khi lẻn vào Điện lực Tiên Du trộm cắp tài sản.

1-1345.jpg
Đối tượng N.V.D tại cơ quan Công an.
2-6969.jpg
Các dụng cụ gây án của đối tượng.

Trước đó, ngày 2/12 Công an xã Tiên Du nhận được tin báo của Điện lực Tiên Du về việc lợi dụng sơ hở, kẻ gian đột nhập cắt trộm 03m dây cáp điện tại Trạm biến áp trên đường Hồng Vân (Tiên Du, Bắc Ninh). Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương phân công Tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra.

3-972.jpg
Tang vật vụ án.

Đến 3h sáng ngày 3/12, Công an xã Tiên Du phối hợp với Công an phường Nếnh, Bắc Ninh, bắt quả tang đối tượng N.V.D đang mang tài sản trộm cắp đã nêu ở trên đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận đã thực hiện 5 vụ tương tự trên các địa bàn phường Kinh Bắc, phường Tam Sơn và xã Tiên Du. Đáng chú ý, bản thân D. là người nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

Căn cứ hành vi vi phạm của N.V.D., Công an xã Tiên Du báo cáo, chuyển hồ sơ, đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, để xử lý theo quy định pháp luật.

Với những kết quả nổi bật trên, sáng ngày 24/12, tại Công an xã Tiên Du, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Du và đại diện Điện lực Bắc Ninh, đã trao thưởng nóng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Du.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#người nghiện ma túy #đạo chích

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng chui qua lỗ thông gió vào cửa hàng trộm cắp tài sản

Phát hiện cửa hàng điện thoại không có người trông coi, các đối tượng đã đột nhập qua lỗ thông gió tầng hai, lấy trộm tài sản rồi lẩn trốn.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Minh Quân, Hà Tiến Bằng về tội “trộm cắp tài sản”.

capture-9366.png
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nam thanh niên trộm cắp xe máy ở ven đường tại Tuyên Quang

Công an Tuyên Quang bắt giữ kẻ trộm xe máy của gia đình ông Vàng Văn Sinh, sau khi người dân báo mất tài sản tại xã Pờ Ly Ngài.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 17/12, Công an xã Pờ Ly Ngài nhận được tin báo của ông Vàng Văn Sinh, thường trú tại thôn Vang Sai, xã Pờ Ly Ngài về việc gia đình ông bị trộm mất tài sản.

capture.png
Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Quân có hành vi trộm cắp xe máy.
Xem chi tiết

Xã hội

Liên tiếp phá thành công 4 vụ trộm cắp tài sản ở Nghệ An

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã đấu tranh và nhanh chóng bắt giữ 2 nhóm đối tượng, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, bắt giữ 2 nhóm đối tượng, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 15/12, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của chị N.T.H. (SN 1974, trú tại phường Trường Vinh) về việc bị mất trộm xe máy. Theo đó, khoảng 23h30 phút ngày 11/12, chị H. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha đến dựng trên vỉa hè đường An Dương Vương (phường Trường Vinh), rồi đi công việc. Đến khoảng 5h30 ngày 12/12, khi quay lại lấy xe thì phát hiện phương tiện đã bị kẻ gian lấy trộm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới