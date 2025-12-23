Hà Nội

Thanh Hóa phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm formaldehyde

Lực lượng chức năng bắt giữ hơn 10 tấn cá khoai ướp formaldehyde, gửi mẫu kiểm nghiệm, mở rộng điều tra về vi phạm an toàn thực phẩm.

Bình Nguyên

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn cá khoai ướp lạnh có chứa chất cấm formaldehyde, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm.

Cụ thể, ngày 4/12/2025, Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế PC03, Công an tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám phương tiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát 76C-092.45, rơ moóc 76R-006.30 do ông Nguyễn Thanh Phương (trú tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 271 thùng xốp chứa thực phẩm là cá khoai ướp lạnh, tổng khối lượng 7.046 kg. Kết quả test nhanh cho thấy số cá khoai này dương tính với formaldehyde.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại hiện trường/Ảnh DMS

Ngay sau đó, Đội QLTT số 9 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng lấy mẫu cá khoai và dung dịch bảo quản, gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC – Bộ Y tế) để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm xác định toàn bộ số cá khoai ướp lạnh trên đều chứa chất bảo quản Formaldehyde với hàm lượng từ 90 đến 105 mg/kg. Đây là chất cực độc, bị cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm. Việc sử dụng thực phẩm chứa formaldehyde có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, từ rối loạn tiêu hóa, viêm loét thực quản, dạ dày đến nguy cơ tử vong nếu nhiễm phải lượng lớn.

Lô hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Định/ Ảnh DMS

Quá trình xác minh cho thấy, số hàng hóa trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Anh Minh VN, với tổng lượng nhập khẩu 9,672 tấn cá khoai. Lô hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Định. Khi phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Không chỉ dừng lại ở số hàng bị thu giữ trên xe, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa còn phối hợp với Công an tỉnh tiến hành truy vết, thu giữ thêm 181 thùng cá khoai với khối lượng khoảng 3,37 tấn đã được lái xe giao cho các thương lái và lưu trữ tại một số kho hàng trên địa bàn tỉnh.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật và phương tiện vi phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

