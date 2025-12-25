Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Hot girl xứ Nghệ' Võ Phương Linh chào Noel với outfit 'đốt mắt' người nhìn

Mới đây, 'hot girl xứ Ngh' Võ Phương Linh đã tung ra bộ ảnh đón Giáng sinh với phong cách táo bạo, khoe trọn đường cong nuột nà bên cây thông Noel.

Trầm Phương
Không chọn những bộ váy đỏ lộng lẫy hay trang phục ông già Noel truyền thống, hto girl Võ Phương Linh chọn cho mình một phong cách táo bạo, khoe trọn đường cong trong bộ ảnh chào Giáng sinh vừa đăng tải. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn diện set đồ nội y cách điệu tone trắng với những chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng, mang hơi hướng "baby doll". (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp này không chỉ tôn lên làn da trắng không tì vết mà còn giúp cô nàng khéo léo khoe trọn vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tone hồng cam nhẹ nhàng cùng mái tóc nâu buông xõa tự nhiên giúp Linh vừa giữ được nét ngây thơ, vừa toát lên vẻ gợi cảm khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong một không gian nội thất đầy tinh tế, kết hợp giữa sự ấm áp của mùa lễ hội và nét sang trọng với cây thông Noel rực rỡ, được trang trí tỉ mỉ với đèn led và những chiếc nơ đỏ rực, làm nền hoàn hảo cho chủ thể. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người đã dành lời khen cho concept đầy táo bạo này của Phương Linh, tuy nhiên bên cạnh đó một số bình luận cho rằng phong cách thời trang này có phần "quá mát mẻ". (Ảnh: IGNV)
Võ Phương Linh từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong cộng đồng mẫu ảnh và giới trẻ. Loạt ảnh đời thường xinh đẹp của Phương Linh từng được chia sẻ trên hội chuyên đăng ảnh gái xinh châu Á, nhận được hàng nghìn lượt thích. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú, cô còn được đánh giá cao bởi phong cách thời trang đa dạng, từ năng động, hiện đại đến quyến rũ, sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Mỗi bộ hình của Phương Linh đều được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh và concept, giúp cô duy trì được sức hút lớn trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng hiện có hơn 345.000 người theo dõi trên Instagram, nơi cô nàng thường đăng tải những hình ảnh đời thường cùng các chuyến du lịch đến nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh: IGNV)
#Võ Phương Linh #Noel #thời trang #ảnh đẹp #hot girl nghệ an

