Cứu thành công ca tăng kali máu nguy kịch ở Nghệ An

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An thành công trong việc điều trị ca tăng kali máu nặng, cảnh báo người bệnh thận mạn cần tuân thủ điều trị đúng hướng.

Theo SKĐS, ngày 24/12, Khoa Hồi sức Cấp cứu (Bệnh viện Nội tiết Nghệ An) cho biết, vừa cứu sống kịp thời một trường hợp tăng kali máu mức độ rất nặng kèm phù phổi cấp trên nền bệnh thận mạn giai đoạn cuối.

Đây là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, ngừng tim và tử vong nếu xử trí chậm trễ.

Cấp cứu thành công ca tăng kali máu nguy kịch, nguy cơ ngừng tim. Ảnh SKĐS

Người bệnh là anh Vi Văn T. (37 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An), có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối, đang lọc máu chu kỳ nhưng đã bỏ chạy thận khoảng 10 ngày trước khi nhập viện. Khi vào viện, người bệnh trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện khó thở dữ dội, ho khạc bọt hồng, phù phổi cấp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ kali máu tăng rất cao (K⁺ = 9,21 mmol/L), kèm theo biến đổi điện tim rõ rệt - dấu hiệu báo động nguy cơ rối loạn nhịp và ngừng tim đột ngột. Các bác sĩ chẩn đoán xác định: tăng kali máu mức độ nặng, phù phổi cấp, suy tim trên nền bệnh thận mạn giai đoạn 5.

Ngay sau tiếp nhận, ê-kíp Khoa Hồi sức Cấp cứu đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực theo đúng phác đồ. Người bệnh được đặt ống nội khí quản, thở máy, đồng thời tiến hành lọc máu cấp cứu nhằm nhanh chóng loại bỏ kali dư thừa và kiểm soát tình trạng suy hô hấp, suy tim. Các chỉ số sinh tồn, điện giải và tim mạch được theo dõi sát sao từng giờ.

Nhờ can thiệp kịp thời, sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần ổn định, được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, tự thở tốt, ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường

Theo các bác sĩ, đây là một ca cấp cứu nội khoa nặng, đòi hỏi xử trí nhanh, chính xác và sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu hồi sức, lọc máu và theo dõi tim mạch. Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng xử trí các tình huống nguy kịch của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Nội tiết Nghệ An.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo người bệnh thận mạn giai đoạn cuối cần tuyệt đối tuân thủ lịch chạy thận nhân tạo định kỳ, dùng thuốc đúng chỉ định và theo dõi y tế thường xuyên.

Việc bỏ lọc máu hoặc điều trị không đều có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như tăng kali máu, phù phổi cấp và rối loạn tim mạch, trực tiếp đe dọa tính mạng.

Tình trạng tăng kali máu nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến dẫn truyền điện cơ tim và có thể dẫn đến ngừng tuần hoàn - tử vong. Ảnh medlatec

Theo Bệnh viện Medlatec, kali là thành phần hoạt động điện học của cơ vân, cơ trơn, cơ tim và dẫn truyền thần kinh: Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hoạt động của cơ trơn (chẳng hạn như cơ được tìm thấy trong đường tiêu hóa) và cơ xương – cơ vân (cơ tứ chi và thân mình), cũng như cơ tim. Nó cũng quan trọng đối với việc truyền tín hiệu điện bình thường đến khắp hệ thống thần kinh trong cơ thể.

Nhịp tim hay nhịp co bóp của cơ tim không thể duy trì bình thường nếu nồng độ của kali trong máu bất thường. Cả rối loạn hạ kali máu và tăng kali máu bất thường đều gây rối loạn nhịp tim theo cùng một cơ chế nhưng theo chiều hướng trái ngược nhau.

Tác dụng lâm sàng quan trọng nhất của tăng kali máu liên quan đến nhịp co bóp điện học của tim. Trong khi tăng kali máu nhẹ có thể có tác dụng hạn chế trên tim, tăng kali máu vừa có thể gây ra các biến đổi điện tim (điện tim – hay điện tâm đồ là một đồ thị nhiều chuyển đạo theo dõi và mô tả hoạt động điện của cơ tim). Tăng kali máu nặng – nguy kịch có thể gây rối loạn giảm hoạt động điện của cơ tim dẫn đến cơ tim ngừng co bóp – ngừng tim – ngừng tuần hoàn.

Một tác động quan trọng khác của tăng kali máu là can thiệp vào hoạt động của cơ xương – cơ vân. Hội chứng liệt chu kỳ do tăng kali máu là một rối loạn di truyền hiếm gặp trong đó bệnh nhân có thể xuất hiện khởi phát đột ngột thường có chu kỳ tình trạng tăng kali máu, gây ra liệt cơ ngoại vi. Lý do của sự liệt cơ chưa được hiểu rõ ràng, nhưng nó có thể là do tăng kali máu ngăn chặn hoạt động điện của cơ.