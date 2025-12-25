Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 130kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hường (SN 1980, trú tại thôn Cả, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) về tội buôn bán hàng cấm (pháo nổ) được quy định tại Khoản 3, Điều 190, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Hường và tang vật. (Ảnh: CA cung cấp).

Trước đó, vào lúc 11h ngày 21/12, tại đường tỉnh 292, thuộc thôn Bến Phà, xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh), tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an xã Tiên Lục (Bắc Ninh) đã kiểm tra chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, BKS 98A-009.69 do Nguyễn Văn Hường điều khiển, đang dừng đỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe 4 bao tải được buộc kín, bên trong có 90 hộp nghi là pháo nổ, loại 36 quả/1 hộp do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng Nguyễn Văn Hường khai nhận đang vận chuyển số pháo nổ trên từ khu vực xã Kép đi đến xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) để bán kiếm lời. Tổ công tác đã thu giữ toàn bộ 90 hộp pháo nổ, 1 xe ô tô và 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 16 Promax để điều tra, làm rõ vụ án. Kết quả giám định, số pháo nổ trên có tổng trọng lượng là 132,5 kg.

Đây là vụ án buôn bán hàng cấm là pháo nổ thứ 3 do Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện kể từ khi thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

