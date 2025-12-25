Công an Bắc Ninh lặn trong nước lạnh tìm kiếm 2 nạn nhân đuối nước

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 14h10 ngày 24/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo xảy ra vụ đuối nước tại khu vực Hồ Cấm Sơn, thuộc địa bàn thôn Mòng B, xã Tân Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng phân công, điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường cùng lực lượng dân phòng và quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Do khu vực xảy ra vụ việc có địa hình nước sâu, nhiều cây ngầm, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các lực lượng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng khu vực tìm kiếm, tổ chức lặn tìm và trục vớt nạn nhân.

Đến 17h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 2 nạn nhân bị đuối nước. Qua công tác xác minh ban đầu, 2 nạn nhân được xác định là G.V.H (2007) và G.H.Đ (2011).

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương, để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

